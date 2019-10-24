BleachBit 3.0 — крупное обновление свободной альтернативы CCleaner

Выпущено крупное обновление программы BleachBit — свободного инструмента для очистки системы от мусора.

BleachBit — это инструмент для очистки системы от ненужных файлов; свободная альтернатива CCleaner. Программа позволяет удалять ненужные файлы, которые появляются от различных функций операционной системы и различных популярных программ. Это различные временные файлы, логи, данные браузеров, резервные копии, остатки от установщиков программ, дампы памяти, кэш и многое другое. Это очень простой инструмент для операционных систем Windows и GNU/Linux, без рекламы и с открытыми исходными кодами.

BleachBit 3.0 включает обновленный интерфейс с темной темой оформления, добавляет новую функцию для создания случайного текста, улучшает очистку многих сторонних программ, повышает скорость работы и содержит множество мелких улучшений.

Обновленный интерфейс BleachBit 3.0

Что нового в BleachBit 3.0:

Переработано оформление интерфейса — теперь программы выглядит гораздо современней (переход с GTK+ 2 на GTK 3). Кроме того, добавлена темная тема интерфейса, на главную панель добавлена кнопка прерывания процессов анализа и очистки действия, реализовано запоминание размера и позиция окна программы и предпринят ряд мелких улучшений.

Добавлена функция для генерации случайно составленного текста. Это делается в целях обеспечения лучшей безопасности путем создания лишних данных, которые помешают обнаружению нужной информации 3-й стороне.

Повышена скорость сканирования. Это должно быть особо заметно при предварительном анализе, глубоком сканировании, при удалении большого количества мелких файлов и во время запуска. В некоторых случаях скорость может быть выше в 10 раз, чем в предыдущей версии.

Улучшена очистка следующих программ: aMule, FileZilla, Midnight Commander, VLC Media Player и Vuze. Кроме того, значительно переработана очистка почтового клиента Thunderbird.

Повышена скорость запуска программы.

Добавлена новая настройка для активации ведения лога отладки.

Исправлены ошибки и возможные сбои.

Изменения только в BleachBit для Windows:

Улучшена очистка следующих программ: WinRAR, VLC Media Player, Internet Explorer, Silverlight, TeamViewer, Windows Media Player, Windows Defender.

Упразднена поддержка операционной системы Windows XP.

Исправлено удаление файлов, помеченных, как только для чтения.

Обновлены сторонние компоненты: Python, gettext, SQLite и GTK.

Изменения только в BleachBit для GNU/Linux: