FastStone ImageViewer 8.4 — добавлена поддержка форматов PDF и JPEG XL 29.05.2026

Выпущена обновленная версия FastStone Image Viewer.

FastStone Image Viewer — замечательный просмотрщик графических файлов для операционной системы Windows. Популярен и любим широкой аудиторией за высокую скорость работы (сравнительно со стандартными средствами операционной системы), поддержку всех востребованных форматов, а также целый набор полезных функций для работы с изображениями (конвертирование, экспорт изображений с внешних устройств, мелкое редактирование, коррекция, слайдшоу и прочее).

FastStone Image Viewer 8.4 не является объемным обновлением, как привыкли пользователи. В новой версии есть всего два заметных улучшения, однако оба достаточно важны и заслуживают внимания.

Во-первых, в эту версию включена поддержка просмотра файлов в формате PDF. Теперь программа способна полноценно открывать и отображать PDF-документы. Напомню, что ранее поддержка PDF ограничивалась лишь возможностью конвертацией в этот формат, а просмотр был недоступен.

Во-вторых, в эту версию включена совместимость с форматом JPEG XL (.jxl), чья поддержка будет полезна в ближайшем будущем.

Все остальные изменения не описаны и предлагаются разработчиком как ряд мелких улучшений и исправления ошибок.

Скачать FastStone Image Viewer 8.4

БесплатноРазмер: 6.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FastStone Image Viewer 8.4 (Portable)

БесплатноРазмер: 8.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

