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FastStone Image Viewer

7.1

Скачать бесплатно отличный графический вьювер, программу для просмотра графики

Скачать FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer — это классный просмотрщик графических файлов. Программа обладает всеми уместными для графического вьювера функциями, при том не тормозит (нынче не каждый просмотрщик картинок ведет себя прилично) и имеет весьма продуманный, симпатичный и очень удобный интерфейс. FastStone Image Viewer поддерживает все популярные графические форматы, в том числе и RAW.

Естественно, что FastStone Image Viewer, как и все программы такого типа, включает не только функции просмотра графических изображений, но и имеет целый набор дополнительных инструментов: функции ретуши изображений, конвертирование форматов между собой (поддерживается и пакетное преобразование), создание слайдшоу и много прочих полезных функций. При этом, в набор таких инструментов гораздо более широкий, чем в прочих программах подобного толка.

Что нового в FastStone Image Viewer 7.1:

  • Добавлена поддержка форматов HEIC и WEBP в Windows 10.
  • В список поддерживаемых EXIF добавлены объективы.
  • Улучшена точность цвета при загрузке JPEG-файлов с CMYK.
  • Улучшена стабильность при обработке поврежденных или вредоносных изображений.
  • Предприняты прочие мелкие улучшения и исправления.

Читайте новость: FastStone Image Viewer 6.6 — обновление графического вьювера с рядом улучшений.

Скриншот FastStone Image Viewer 1 Скриншот FastStone Image Viewer 2 Скриншот FastStone Image Viewer 3 Скриншот FastStone Image Viewer 4
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 28.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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