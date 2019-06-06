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VLC Media Player

3.0.7

Свободный видеоплеер с поддержкой потокового видео

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VLC Media Player — это полностью бесплатный медиаплеер, открытый для сторонних разработчиков и обладающий широчайшими возможностями. Благодаря своей открытости и усердию участвующих разработчиков, программа является одним из самых популярных плееров.

VLC Media Player прекрасно зарекомендовал себя в качестве медиаплеера, способного воспроизвести любое видео с практически любого источника и поддерживающего все основные форматы: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, DivX, mp3, ogg и т. д. Данный плеер включает набор кодеков и, в большинстве случаев, способен восроизвести видеофайл без использования сторонних компонентов. Помимо прочего, VLC Media Player часто справляется с воспроизведением испорченных или не полностью загруженных файлов.

Одной из важных особенностей VLC Media Player является функциональность для работы с потоковым видео. Программа может как просто получать видео транслируемое по сети, так и быть сервером и траслировать передачу, передавая однонаправленный или многоадресный поток. Все это здорово настраивается.

Можно рекомендовать скачать VLC Media Player самой широкой аудитории пользователей. Этот плеер может быть как очень простым и подойдет тем пользователям, которые хотят просто посмотреть фильм, так и очень мощным, полностью настраиваемым и сложным инструментом, который понравится опытным пользователям.

Что нового в VLC Media Player 3.0.7:

Исправлен ряд ошибок, в том числе и в безопасности программы.

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Скриншот VLC Media Player 1 Скриншот VLC Media Player 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 06.06.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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