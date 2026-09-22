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VLC Media Player

3.0.24

Свободный видеоплеер с поддержкой потокового видео

Open Source Windows Linux Android

Скачать VLC Media Player

ВЫБОР ВЕРСИИ

VLC Media Player — это полностью бесплатный медиаплеер, открытый для сторонних разработчиков и обладающий широчайшими возможностями. Благодаря своей открытости и усердию участвующих разработчиков, программа является одним из самых популярных плееров.

VLC Media Player прекрасно зарекомендовал себя в качестве медиаплеера, способного воспроизвести любое видео с практически любого источника и поддерживающего все основные форматы: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, DivX, mp3, ogg и т. д. Данный плеер включает набор кодеков и, в большинстве случаев, способен воспроизвести видеофайл без использования сторонних компонентов. Помимо прочего, VLC Media Player часто справляется с воспроизведением испорченных или не полностью загруженных файлов.

Одной из важных особенностей VLC Media Player является функциональность для работы с потоковым видео. Программа может как просто получать видео транслируемое по сети, так и быть сервером и транслировать передачу, передавая однонаправленный или многоадресный поток. Все это здорово настраивается.

Можно рекомендовать скачать VLC Media Player самой широкой аудитории пользователей. Этот плеер может быть как очень простым и подойдет тем пользователям, которые хотят просто посмотреть фильм, так и очень мощным, полностью настраиваемым и сложным инструментом, который понравится опытным пользователям.

Интерфейс VLC Media Player
Интерфейс VLC Media Player
Открытие файла
Открытие файла
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях VLC Media Player:

Почитайте новость: VLC Media Player 3.0.22 — темная тема, сборки для ARM64 и масса технических улучшений

Почитайте новость: VLC Media Player 3.0.0 — аппаратное декодирование для 4K/8K, Chromecast, 360-видео и HDR

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о VLC Media Player

Классный плеер.

Автор: дмитрий21.06.2026

Что за фейковые версии, на официальном сайте последняя 3.0.21.

Автор: Гуша01.01.2026
От вебмастера: Все версии VLC Media Player доступны на официальном сайта программы: https://get.videolan.org/vlc/. Ссылка на загрузку программы, опубликованная на SLO.ru, ведет на официальный сайт разработчика. Почему главная страница официального сайта не обновляется — я, увы, не знаю.

Легендарный и всемогущий VLC. Видеоплеер с поддержкой всех форматов. Умеет всё и даже больше. 🐱

Автор: Гламурненький10.06.2023

Никаких проблем, с высоким качеством и без глюков берёт все форматы, в том числе и очень старые

Автор: Aleksandras15.12.2022

Бомбезный проигрыватель!!! Ставлю класс!!!!

Автор: оксана13.03.2022

Чоткий проигрыватель

Автор: Тимур12.02.2022

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