Opera 134 — добавлен функционал вертикальных вкладок

Выпущена Opera 134 — заметное обновление популярного браузера.

Opera — это популярный браузер с богатой историей. Знаменит как качественный браузер с набором полезных дополнительных функций. Программа существует более 25-ти лет и появилась гораздо раньше, чем Firefox и Google Chrome. И хотя последнее время несколько сдает позиции, все еще остается популярным средством для работы с WWW.

Главным нововведением Opera 134 является функциональность вертикальных вкладок. Не секрет, что с некоторых пор вертикальные вкладки стали очень популярны среди пользователей браузеров — это особенно удобно для пользователей с большим количеством открытых вкладок. Вертикальное размещение позволяет разместить множество вкладок без ущерба для читабельности заголовков, что позволяет идентифицировать вкладку с первого взгляда. Вертикальные вкладки в Opera работают так, как можно ожидать — никаких сюрпризов, кроме отображения закрепленных вкладок в режиме сетки в самом верху вертикального списка. Кстати говоря, эта функция уже была доступна в тестовом режиме через программу тестирования Early Bird.

Добавлена функция поиска изображений через сервис Google Lens прямо с главной страницы браузера, что чуть удобнее, чем раньше. Возможно осуществлять поиск изображений по ссылке на изображение, загруженному файлу или вставленному изображению. Эта функция также присутствовала в браузере в тестовом режиме через программу тестирования Early Bird.

Обновлены значки сервисов Google на боковой панели, в настройках боковой панели и в разделе «Быстрый набор».

Также нужно уточнить, что Opera 134 построена на основе Chromium версии 150.0.7871.115.

Вертикальные вкладки в Opera 134

В Opera 134 исправлены следующие ошибки: