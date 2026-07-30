Opera 134 — добавлен функционал вертикальных вкладок

Выпущена Opera 134 — заметное обновление популярного браузера.
Opera — это популярный браузер с богатой историей. Знаменит как качественный браузер с набором полезных дополнительных функций. Программа существует более 25-ти лет и появилась гораздо раньше, чем Firefox и Google Chrome. И хотя последнее время несколько сдает позиции, все еще остается популярным средством для работы с WWW.
Главным нововведением Opera 134 является функциональность вертикальных вкладок. Не секрет, что с некоторых пор вертикальные вкладки стали очень популярны среди пользователей браузеров — это особенно удобно для пользователей с большим количеством открытых вкладок. Вертикальное размещение позволяет разместить множество вкладок без ущерба для читабельности заголовков, что позволяет идентифицировать вкладку с первого взгляда. Вертикальные вкладки в Opera работают так, как можно ожидать — никаких сюрпризов, кроме отображения закрепленных вкладок в режиме сетки в самом верху вертикального списка. Кстати говоря, эта функция уже была доступна в тестовом режиме через программу тестирования Early Bird.
Добавлена функция поиска изображений через сервис Google Lens прямо с главной страницы браузера, что чуть удобнее, чем раньше. Возможно осуществлять поиск изображений по ссылке на изображение, загруженному файлу или вставленному изображению. Эта функция также присутствовала в браузере в тестовом режиме через программу тестирования Early Bird.
Обновлены значки сервисов Google на боковой панели, в настройках боковой панели и в разделе «Быстрый набор».
Также нужно уточнить, что Opera 134 построена на основе Chromium версии 150.0.7871.115.
В Opera 134 исправлены следующие ошибки:
- Внесен ряд исправлений в режим разделенного экрана, включая ошибку, приводящую к сбою, ошибку центрирования значков и некорректную пометку вкладок как закрепленных или активных после некоторых действий.
- Повышена стабильность работы вкладок: исправлены сбои в переключении вкладок и при перезагрузке нескольких выбранных вкладок, а также исправлена ошибка в работе индикатора записи трансляции Google Meet.
- Темы оформления больше не зависают при потере фокуса окном браузера, а также исправлена проблема адаптации окна галереи тем к размеру экрана.
- Исправлены ошибки, связанные со всплывающими окнами и полноэкранным режимом в Windows.
- Улучшена работа установщика программы в Windows.
- Предприняты мелкие исправления в инструментах веб-разработчика, закладках, коннекторе браузера, настройках, простой настройке, быстром наборе и значке плеера SoundCloud в темной теме.
- Исправлена блокировка расширений Manifest V2 при каждом запуске браузера.
- Исправлен сбой при использовании пользовательской поисковой системы.