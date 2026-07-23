Firefox 153 — контейнеры, поддержка HDR, новый интерфейс для работы с ИИ и многое другое

Выпущено крупное обновление популярного браузера Firefox.

Firefox — это популярнейший браузер от сообщества Mozilla. Программа имеет открытый исходный код и разрабатывается на добровольных началах огромным сообществом независимых разработчиков, что дает этому браузеру значительное преимущество перед конкурентами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Проект живет исключительно собственными разработками и если большинство современных браузеров, в качестве основного механизма обработки веб-страниц, используют разработку Chromium, то Fx имеет собственный движок Gecko, который ни в чем не уступает конкурентам. Программа постоянно развивается и становится все лучше и лучше.

Firefox 153 заметно выделяется из ряда последних версий браузера целым набором интересных новых функций, многие из которых станут востребованы самой широкой аудиторией. Контейнеры для раздельных сеансов в одном окне, поддержка HDR, интерфейс "Умное окно" для работы с ИИ, очередная порция улучшений PDF-ридера, возможность генерации QR-кодов и ряд прочих нововведений и изменений.

Интерфейс Firefox

Главные нововведения Firefox 153

Контейнеры — новая функция, которая позволяет создавать отдельные сеансы работы браузера, полностью изолированные друг от друга. К примеру, это дает возможность зайти на один сайт одновременно под несколькими аккаунтами. Это может быть пара учетных записей Gmail (рабочая и домашняя) или разные аккаунты Facebook в каждой вкладке. Все это в одном окне браузера, а контейнеры никак не пересекаются — полностью разная активность, разные куки, изоляция трекеров и прочее. Новая функция является аналогом популярного расширения Multi-Account Containers, который предоставляет схожую функциональность. Использование встроенной функции предпочтительнее — нет необходимости в дополнительном расширении, более глубокая интеграция, управление контейнерами из интерфейса браузера, а не расширения.

«Умное окно» — новый интерфейс для работы с функциями ИИ.

Добавлена поддержка HDR в Firefox для Windows. Это означает поддержку HDR10, YouTube HDR, современных HDR-видеопотоков и расширенного цветового диапазона. Для активации поддержки HDR в браузере требуется ее включение в операционной системе. Владельцы современных мониторов — велкам!

Firefox, активно развивающий встроенный PDF-ридер, опять включает новые возможности в эту функцию. В этот раз добавлены возможности объединения двух PDF-документов и вставки изображения в PDF-документ как новые страницы.

Добавлена возможность создания QR-кода, ссылающегося на текущую веб-страницу. Новая функция доступна через меню «Поделиться».

Добавлен инструмент "Пипетка", определяющий цвет любого элемента просматриваемой веб-страницы. Окажется полезным для дизайнеров и веб-разработчиков.

Индикатор определения местоположения стал более заметным. Яркий красный индикатор сигнализирует, если сайт получил информацию о геолокации пользователя.

Добавлена экспериментальная поддержка формата изображений JPEG XL.

Другие изменения в Firefox 153