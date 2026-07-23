SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Firefox 153 — контейнеры, поддержка HDR, новый интерфейс для работы с ИИ и многое другое

Firefox 153

 Double Commander 1.2.7

Double Commander 1.2.7

 Tiny Core Linux 17.1

Tiny Core Linux 17.1

 Clonezilla 3.3.3-15

Clonezilla 3.3.3-15

 Tauon Music Box 11

Tauon Music Box 11

 NVIDIA app 11.0.8

NVIDIA app 11.0.8
Firefox 153 — контейнеры, поддержка HDR, новый интерфейс для работы с ИИ и многое другое 23.07.2026

Firefox 153 — контейнеры, поддержка HDR, новый интерфейс для работы с ИИ и многое другое

Выпущено крупное обновление популярного браузера Firefox.

Firefox — это популярнейший браузер от сообщества Mozilla. Программа имеет открытый исходный код и разрабатывается на добровольных началах огромным сообществом независимых разработчиков, что дает этому браузеру значительное преимущество перед конкурентами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Проект живет исключительно собственными разработками и если большинство современных браузеров, в качестве основного механизма обработки веб-страниц, используют разработку Chromium, то Fx имеет собственный движок Gecko, который ни в чем не уступает конкурентам. Программа постоянно развивается и становится все лучше и лучше.

Firefox 153 заметно выделяется из ряда последних версий браузера целым набором интересных новых функций, многие из которых станут востребованы самой широкой аудиторией. Контейнеры для раздельных сеансов в одном окне, поддержка HDR, интерфейс "Умное окно" для работы с ИИ, очередная порция улучшений PDF-ридера, возможность генерации QR-кодов и ряд прочих нововведений и изменений.

Интерфейс Firefox
Интерфейс Firefox

Главные нововведения Firefox 153

  • Контейнеры — новая функция, которая позволяет создавать отдельные сеансы работы браузера, полностью изолированные друг от друга. К примеру, это дает возможность зайти на один сайт одновременно под несколькими аккаунтами. Это может быть пара учетных записей Gmail (рабочая и домашняя) или разные аккаунты Facebook в каждой вкладке. Все это в одном окне браузера, а контейнеры никак не пересекаются — полностью разная активность, разные куки, изоляция трекеров и прочее. Новая функция является аналогом популярного расширения Multi-Account Containers, который предоставляет схожую функциональность. Использование встроенной функции предпочтительнее — нет необходимости в дополнительном расширении, более глубокая интеграция, управление контейнерами из интерфейса браузера, а не расширения.
  • «Умное окно» — новый интерфейс для работы с функциями ИИ.
  • Добавлена поддержка HDR в Firefox для Windows. Это означает поддержку HDR10, YouTube HDR, современных HDR-видеопотоков и расширенного цветового диапазона. Для активации поддержки HDR в браузере требуется ее включение в операционной системе. Владельцы современных мониторов — велкам!
  • Firefox, активно развивающий встроенный PDF-ридер, опять включает новые возможности в эту функцию. В этот раз добавлены возможности объединения двух PDF-документов и вставки изображения в PDF-документ как новые страницы.
  • Добавлена возможность создания QR-кода, ссылающегося на текущую веб-страницу. Новая функция доступна через меню «Поделиться».
  • Добавлен инструмент "Пипетка", определяющий цвет любого элемента просматриваемой веб-страницы. Окажется полезным для дизайнеров и веб-разработчиков.
  • Индикатор определения местоположения стал более заметным. Яркий красный индикатор сигнализирует, если сайт получил информацию о геолокации пользователя.
  • Добавлена экспериментальная поддержка формата изображений JPEG XL.

Другие изменения в Firefox 153

  • Добавлена проверка и отображение квалифицированных сертификатов аутентификации сайтов (QWAC) в соответствии с правилами eIDAS.
  • Для видео с наложениями улучшено взаимодействие через контекстное меню.
  • Теперь Firefox Labs можно быстро открыть, набрав в адресной строке «labs» или «experiment» и выбрав действие быстрого доступа «Открыть Firefox Labs».
  • Теперь расширения по умолчанию не получают доступ к локальным файлам.
  • Теперь ограничение доступа к локальной сети включено по умолчанию для всех пользователей.
  • Из интерфейса настроек удалены устаревшие настройки куки.
  • Расширена поддержка новейших веб-технологий.
  • Исправлены ошибки в безопасности браузера.
  • Исправлены различные ошибки.

Скачать Firefox 153 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 153 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 153 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

FastStone ImageViewer 8.4 — добавлена поддержка форматов PDF и JPEG XL

FastStone ImageViewer 8.4 — добавлена поддержка форматов PDF и JPEG XL

MarkText 0.19.0 — первое за 4 года обновление популярного текстового редактора

MarkText 0.19.0 — первое за 4 года обновление популярного текстового редактора

Vivaldi 8.0 — крупное обновление с новой архитектурой интерфейса

Vivaldi 8.0 — крупное обновление с новой архитектурой интерфейса

Rufus 4.14 — обновление с опциями отключения Microsoft Teams, Outlook, Copilot и т. п.

Rufus 4.14 — обновление с опциями отключения Microsoft Teams, Outlook, Copilot и т. п.

Microsoft Edit 2.0 — в суперлегкий текстовый редактор добавлена подсветка синтаксиса

Microsoft Edit 2.0 — в суперлегкий текстовый редактор добавлена подсветка синтаксиса

AIDA64 8.30 — обновление с функцией измерения FPS в играх

AIDA64 8.30 — обновление с функцией измерения FPS в играх

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

FastStone ImageViewer 8.4 — добавлена поддержка форматов PDF и JPEG XL

MarkText 0.19.0 — первое за 4 года обновление популярного текстового редактора

Vivaldi 8.0 — крупное обновление с новой архитектурой интерфейса

Rufus 4.14 — обновление с опциями отключения Microsoft Teams, Outlook, Copilot и т. п.

Microsoft Edit 2.0 — в суперлегкий текстовый редактор добавлена подсветка синтаксиса

AIDA64 8.30 — обновление с функцией измерения FPS в играх

Microsoft PowerToys 0.99.0 — с новыми инструментами для перетаскивания окон и управления экранами

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++