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Clementine

1.4.1

Качественный аудиоплеер. Подойдет для ведения коллекции

Бесплатно Windows

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Clementine — простой, удобный, но весьма функциональный аудиоплеер. Отлично подойдет как для простого воспроизведения музыки из директорий и плейлистов, так и для ведения коллекции. Clementine имеет доступный интерфейс, поддерживает воспроизведение всех востребованных аудиоформатов, поддерживает создание умных и динамических плейлистов, включает удобные функции поиска по коллекции, поддерживает закладки, включает функции редактирование тегов и прочие удобства.

Clementine поддерживает разнообразные интернет-сервисы для получения тегов, обложек, текстов песен, биографий музыкантов, прослушивания радиостанций и т. п. Также программа поддерживает внешние устройства (в том числе iPhone) и умеет конвертировать один формат в другой.

Clementine — это свободная программа, которая распространяется на основе открытых исходных кодов и существуют для всех популярных операционных систем. Скачать Clementine и пользоваться им можно абсолютно бесплатно. В общем, это классный плеер, на который необходимо обратить внимание.

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Что нового в последней версии Clementine:

Первое обновление плеера за 8 лет.

ОБНОВЛЕНО: 15.10.24САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Clementine

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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