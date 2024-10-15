Clementine — простой, удобный, но весьма функциональный аудиоплеер. Отлично подойдет как для простого воспроизведения музыки из директорий и плейлистов, так и для ведения коллекции. Clementine имеет доступный интерфейс, поддерживает воспроизведение всех востребованных аудиоформатов, поддерживает создание умных и динамических плейлистов, включает удобные функции поиска по коллекции, поддерживает закладки, включает функции редактирование тегов и прочие удобства.

Clementine поддерживает разнообразные интернет-сервисы для получения тегов, обложек, текстов песен, биографий музыкантов, прослушивания радиостанций и т. п. Также программа поддерживает внешние устройства (в том числе iPhone) и умеет конвертировать один формат в другой.

Clementine — это свободная программа, которая распространяется на основе открытых исходных кодов и существуют для всех популярных операционных систем. Скачать Clementine и пользоваться им можно абсолютно бесплатно. В общем, это классный плеер, на который необходимо обратить внимание.