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FileZilla

3.44.1

Скачать полностью бесплатный FTP-клиент

Скачать FileZilla

FileZilla — популярный, полностью бесплатный FTP-клиент, распространяющейся на основе открытых исходных кодов. По функциональности, удобству и стабильности не уступает платным аналогам, а иногда и превосходит. Этот FTP-клиент поддерживает большинство методов соединения (FTP, FTPS, SFTP) и передачи данных, в том числе и при использовании защищенного соединения, прокси и фаервола.

В FileZilla предусмотрено множество различных удобств: кэширование директорий, установка лимита скорости, возможность восстановления оборванной загрузки, удаленное редактирование файлов, синхронизация локальной директории с удаленной и многое другое.

Что нового в FileZilla 3.44.1:

Исправлены ошибки.

Скриншот FileZilla 1 Скриншот FileZilla 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 10.08.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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