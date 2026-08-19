FileZilla — популярный, полностью бесплатный FTP-клиент, распространяющейся на основе открытых исходных кодов. По функциональности, удобству и стабильности не уступает платным аналогам, а иногда и превосходит. Этот FTP-клиент поддерживает большинство методов соединения (FTP, FTPS, SFTP) и передачи данных, в том числе и при использовании защищенного соединения, прокси и фаервола.

В FileZilla предусмотрено множество различных удобств: кэширование директорий, установка лимита скорости, возможность восстановления оборванной загрузки, удаленное редактирование файлов, синхронизация локальной директории с удаленной и многое другое.