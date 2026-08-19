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FileZilla

3.71.0

Скачать полностью бесплатный FTP-клиент

Open Source Windows Linux

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FileZilla — популярный, полностью бесплатный FTP-клиент, распространяющейся на основе открытых исходных кодов. По функциональности, удобству и стабильности не уступает платным аналогам, а иногда и превосходит. Этот FTP-клиент поддерживает большинство методов соединения (FTP, FTPS, SFTP) и передачи данных, в том числе и при использовании защищенного соединения, прокси и фаервола.

В FileZilla предусмотрено множество различных удобств: кэширование директорий, установка лимита скорости, возможность восстановления оборванной загрузки, удаленное редактирование файлов, синхронизация локальной директории с удаленной и многое другое.

Скриншот FileZilla 1 Скриншот FileZilla 2

Что нового в последних версиях FileZilla:

  • Более быстрая сортировка.
  • Обновление libfilezilla до версии 0.50.0.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о FileZilla

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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