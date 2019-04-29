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WinRAR

5.71

Скачать бесплатно самый популярный архиватор

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WinRAR — это самый популярный архиватор в мире. Этот архиватор заслуженно занимает лидирующие позиции в рейтингах независимых файловых архивов и тестовых обзорах. Оно и понятно, алгоритм сжатия формата RAR по праву считается одним из лучших, а удобный интерфейс, поддержка всех востребованных форматов архивации и общее, очень высокое, качество не оставляет шансов конкурентам.

WinRAR имеет полную поддержку форматов RAR и ZIP (создание архивов, распаковка и дополнительные операции), а также может распаковывать архивы всех прочих популярных форматов: 7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, JAR, LZH, TAR, UUE, Z и ISO. Кроме того, программа позволяет создавать самораспаковывающиеся архивы типа SFX, а также многотомные архивы, которые состоят из нескольких частей. Также нужно отметить, что WinRAR поддерживает работы с архивами и файлами практически неограниченного размера, а количество файлов содержащихся в архиве также неограниченно. И это лишь основные причины, что бы скачать WinRAR.

Кроме простых операций создания архивов и работы с готовыми архивами, WinRAR имеет ряд сопутствующих функций: шифрование архивов с помощью алгоритма AES, поддержка восстановления поврежденных архивов в форматах RAR и ZIP и конвертирование форматов архивов.

Скачать WinRAR и пользоваться им можно абсолютно бесплатно, однако по истечении 40-ка дней пробного периода, программа будет напоминать, что ее нужно купить.

Что нового в WinRAR 5.71 (EN):

  • Улучшена производительность работы функции преобразования архивов, при конвертировании большого количества архивов в Windows 10.
  • Исправлено множество ошибок.

Читайте новость: WinRAR 5.70 — обновление с исправленной уязвимостью и массой мелочей

Скриншот WinRAR 1 Скриншот WinRAR 2 Скриншот WinRAR 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 29.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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