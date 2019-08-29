AIMP — это популярный аудиоплеер от отечественного разработчика. Универсальный — рассчитан как на простое воспроизведение плейлистов и директорий, так и не ведение коллекции файлов с массой возможностей для каталогизации музыки, аудиокниг и подкастов. Этот аудиоплеер в кротчайшие сроки завоевал широкую популярность среди пользователей, благодаря удачному интерфейсу, набору востребованных функций и общему удобству работы.

Интерфейс аудиоплеера, а точнее базовый скин, построен в Winamp-подобном стиле, что удобно для большинства пользователей. Также для загрузки доступно множество прочих разнообразных скинов, структура большинства которых выполнена в том же стиле. Благодаря различным режимам и обилию скинов плеер может выглядеть и функционировать в Amarok-стиле, что удобно при наличии большой коллекции музыки.

AIMP поддерживает большинство популярных аудиоформатов, имеет собственный аудио-движок; включает массу функций для удобной работы с плеером; поддерживает множество функций работы с плейлистами; умеет работать с тегами; поддерживает вывод звука через DirectSound / ASIO / WASAPI; поддерживает интернет-радио; имеет широкий набор полезных настроек; включает 18-ти полосный эквалайзер и т. д. Отдельной строкой стоит отметить, что этот аудиоплеер поддерживает плагины — модули расширения функциональности плеера.

Кроме прочего, в состав дистрибутива плеера входит простой и удобный аудио-конвертер для конвертирования различных аудиоформатов между собой.

Существуют версии программы для операционных систем Windows и Android. AIMP постоянно развивается, включая новые функции и поддержку новых, востребованный аудиоформатов. В общем, этот аудиоплеер можно смело рекомендовать самой широкой аудитории пользователей.