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AMD Ryzen Master

3.1.2

Скачать программу для разгона процессоров AMD Ryzen

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AMD Ryzen Master — официальная программа от AMD для разгона и тонкой настройки процессоров AMD Ryzen. Может оказаться удобней и более функционально, чем настройка процессора через BIOS. У Intel есть похожая программа — Intel XTU.

AMD Ryzen Master, чаще всего, служит для разгона процессора — повышению штатных характеристик ключевых аспектов работы, с целью получить повышенную производительность. Также может использовать и для андервольтинга (понижение напряжения для снижения нагрева). Позволяет тонко настроить тактовую частоту ядер и напряжение. Также AMD Ryzen Master позволяет настраивать встроенное видео процессоров, а также оперативную память DDR4 и DDR5.

Программа позволяет осуществлять мониторинг всех параметров работы процессора и отслеживать изменения. Можно отслеживать температуру процессора, тактовые частоты каждого отдельного ядра, напряжение и потребляемую мощность, с помощью наглядных индикаторов и графиков.

Кроме обычного ручного изменения параметров важно упомянуть пару продвинутых функций настройки. Precision Boost Overdrive (PBO) — отвечает за автоматическое увеличение скоростью работы процессора (отдельных ядер) в пределах его текущих возможностей. Умная программа сама разгонит процессор до приемлемого предела и не переусердствует. Другой важной особенностью является функция Curve Optimizer для ручного изменения логики управления напряжением для максимально эффективного разгона.

В Ryzen Master есть функция стресс-тестирования — она будет полезна для проверки стабильности работы системы после внесенных изменений. Профили — ещё одна полезная особенность, позволяющая создавать наборы настроек, которые можно использовать в зависимости от ситуации. У примеру, можно иметь игровой и рабочий профили со специфичными наборами настроек.

На данный момент существует две актуальные версии программы. AMD Ryzen Master 2 — для процессоров Ryzen 3000 и 5000. AMD Ryzen Master 3 — для процессоров Ryzen 5000, 7000, 9000 и Threadripper.

Внимание, ахтунг, тревога! Разгон — это мероприятие опытных пользователей. Не смотря на то, что современные процессоры имеют хорошую защиту, если опыта нет, а вносимые изменения в ключевые характеристики процессора не ясны, то пользователь может все испортить. Неадекватная работа с программой, типа чрезмерного завышение напряжения, могут повлечь, как минимум, нестабильную работу системы, а как максимум — более горькие последствия, типа преждевременного износа процессора или даже выхода его из строя. Короче говоря, если тыкать куда попало и жадно завышать характеристики , то процессор сгорит, сожжет слабый VRM или типа того.

Интерфейс AMD Ryzen Master
Интерфейс AMD Ryzen Master
Интерфейс AMD Ryzen Master
Интерфейс AMD Ryzen Master
Интерфейс AMD Ryzen Master
Интерфейс AMD Ryzen Master

Что нового в последних версиях AMD Ryzen Master:

Начиная с версии 3.0.2 (5029) версия программы Ryzen Master 3 стала совместима и с процессорами Ryzen 5000. Ранее для Ryzen 5000 подходила только версия Ryzen Master 2. В третьей версии используется новый, более современный, интерфейс, который теперь доступен пользователям AMD Ryzen 5000.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о AMD Ryzen Master

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