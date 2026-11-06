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mpv

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mpv — свободный, мультиплатформенный видеоплеер, построенный на основе открытого исходного кода проектов Mplayer и его форка mplayer2. Адресован опытным пользователям и рассчитан на работу из командной строки.

mpv рассчитан исключительно на опытных пользователей, которые готовы читать документацию и разбираться в консольных командах для работы с плеером. Начинающий пользователь сможет только перетащить файл в окно графического интерфейса плеера для воспроизведения видео. Там есть минимальные органы управления воспроизведением, но отсутствует даже возможность контроля уровня громкости. В графическом интерфейсе не предусмотрено абсолютно никаких настроек; нет даже традиционного меню правого клика мыши и опции добавления файла. Пользователям нуждающимся в полноценном интерфейсе рекомендуется скачать mpv.net — практически тот же самый mpv, но с интерфейсом.

Интерфейс mpv
Интерфейс mpv

Опытный пользователь быстренько разберётся в командах, установит ассоциации файлов, создаст набор нужных команд, осуществит необходимые ему настройку и будет наслаждаться качественным видео.

В общем и целом, это достаточно мощный видеоплеер, поддерживающий множество форматов медиафайлов, видеокодеков и типов субтитров. mpv поддерживает вывод видео через OpenGL, Vulkan и D3D11 со множеством настроек. Поддерживается аппаратное декодирование видео.

Можно скачать mpv для всех популярных операционных систем: Windows, GNU/Linux, FreeBSD и многих других — есть порты под множество менее известных систем.

Что нового в последних версиях mpv:

Windows-версия (порт) mpv 0.40 выпущена спустя несколько месяцев, после версии для GNU/Linux. Это очередное крупное обновление с масcой внутренних улучшений.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о mpv

Лучший для меня ,узнал про него из линукса,пользуюсь и в виндовс.

Автор: Viktor03.09.2023

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