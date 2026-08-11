Firefox — это популярнейший браузер от сообщества Mozilla. Программа имеет открытый исходный код и разрабатывается на добровольных началах огромным сообществом независимых разработчиков, что дает этому браузеру значительное преимущество перед конкурентами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Проект живет исключительно собственными разработками и если большинство современных браузеров, в качестве основного механизма обработки веб-страниц, используют разработку Chromium, то Fx имеет собственный движок Gecko, который ни в чем не уступает конкурентам. Программа постоянно развивается и становится все лучше и лучше. В общем, не помешает скачать последнюю версию Firefox и убедиться в его качестве.
«Интернет для людей, а не для прибыли» — один из лозунгов Mozilla и Firefox. Он отлично отображает идеологию проекта. Mozilla борется за свободу интернета и за доступность информации. Эти идеалы близки всем хорошим людям, которые и пользуются этим замечательным браузером.
В общем и целом, о Firefox можно сказать, что это современный, быстрый и удобный браузер. Скорость операций с функциями и скорость обработки веб-страниц с самым разнообразным содержанием находится на очень высоком уровне, управлять браузером удобно, функциональности достаточно рядовому пользователю и ее можно расширить за счет дополнительных модулей. Важным достоинством этого браузера является его интерфейс. В отличие от большинства конкурентов, интерфейс программы поддается значительной перенастройке. На главную панель браузера можно вынести иконки необходимых функций для быстрого доступа к ним. Это очень удобно.
Кстати! Именно браузер Firefox стал первым, чья функциональность стала расширяться дополнительными модулями. Такие модули называются дополнениями и позволяют добавить в браузер дополнительные функции. Официальный репозиторий содержит тысячи дополнений с самым разнообразным функционалом, который только можно представить и каждый найдет для себя то, что ему нужно.
Отдельной строкой стоит отметить, что в Firefox особое внимание уделено веб-разработчикам. В браузере предусмотрен широкий набор мощных инструментов для удобного просмотра, редактирования и отладки кода и тому подобные функции. Инструменты разработчика очень наглядны и позволяют в два счета разобраться даже со сложным кодом.
Что нового в последних версиях Firefox:
Обновление Firefox 153.0.4 исправляет ошибки.
Что нового в Firefox 153
- Добавлена поддержка HDR-видео в Firefox Windows (должна быть включена поддержка HDR в Windows).
- Добавлена функциональность контейнеров. Это позволяет использовать разные аккаунты (к примеру, рабочий и домашний) в одном окне браузера с изоляцией куки и трекеров.
- Добавлена возможность создать QR-код со ссылкой на текущую страницу.
- Добавлена функция объединения нескольких PDF-документов в один.
- Добавлена возможность вставлять в PDF-документ изображения как новые страницы.
- Добавлен инструмент Пипетка для копирования цвета любого элемента на странице.
- Добавлена проверка и отображение квалифицированных сертификатов аутентификации сайтов (QWAC) в соответствии с правилами eIDAS.
- Для видео с наложениями улучшено взаимодействие из контекстного меню.
- Теперь Firefox выделяет значок разрешения на доступ к местоположению красным цветом, когда сайт получает доступ к местоположению.
- Умное окно, с выбором ИИ-модели и адресной строкой прямо на странице новой вкладки.
- Теперь Firefox Labs можно быстро открыть, набрав в адресной строке «labs» или «experiment» и выбрав действие быстрого доступа «Открыть Firefox Labs».
- Добавлена экспериментальная поддержка формата изображений JPEG XL.
- Теперь расширения по умолчанию не получают доступ к локальным файлам.
- Теперь ограничения доступа к локальной сети включено по умолчанию для всех пользователей.
- Из интерфейса настроек удалены устаревшие настройки куки.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
- Исправлены различные ошибки.
Что нового в Firefox 152
- Полностью новое оформление и структура настроек браузера.
- В режиме приватного просмотра доступно временное отключение блокировки трекеров для вкладки, если она приводит к сбоям на сайте.
- Доступна новая команда для адресной строки "mute" (также "shush" и "sssh"), позволяющая быстро отключить звук во всех вкладках-источниках.
- Добавлена возможность копировать ссылки через контекстное меню вкладок, через правый клик мыши на вкладке (меню «Поделиться» > «Скопировать ссылку»).
- На панель инструментов добавлена опциональная кнопка «Отправить вкладку».
- Добавлены новые локализации, добавлены новые встроенные словари проверки орфографии.
- Добавлена экспериментальная поддержка формата изображений JPEG XL.
- Расширено количество уровней масштабирования.
- Теперь, когда PDF-файл или другой файл, открытый Firefox напрямую, завершает загрузку, он открывается в фоновой вкладке, если пользователь переключился на другую вкладку или закрыл страницу.
- Теперь в боковой панели «Вкладки с других устройств» можно открывать вкладки в новой вкладке или в новой вкладке-контейнере из контекстного меню.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
- Исправлены различные ошибки.
Что нового в Firefox 151
- Обновленный внешний вид страницы новой вкладки.
- Теперь режим приватного просмотра позволяет мгновенно очистить все данные текущей сессии, без необходимости закрытия окна.
- Усилена защита от идентификации методом фингерпринтинга в стандартной расширенной защите от отслеживания (Standard Enhanced Tracking Protection). Это затрудняет отслеживание активности на сайтах за счет ограничения объема информации о устройстве и браузере.
- В функцию просмотра PDF-документов добавлена возможность объединять несколько PDF-файлов в один.
- Теперь страница «Переводы» (about:translations), включенная в предыдущей версии Firefox, доступна через раздел «Дополнительные инструменты».
- Теперь, помимо версии для Windows, в версии для GNU/Linux доступны локальные резервные копии профиля Firefox, которые можно восстанавливать на разных платформах.
- Поисковая строка в настройках Firefox (about:preferences) стала больше и занимает всю ширину области содержимого настроек.
- Расширения и темы, установленные в каталоге профиля Firefox Desktop, будут восстановлены после перемещения или восстановления каталога профиля в другое место или в другую операционную систему.
- В Firefox для Windows функция геолокации теперь учитывает настройки разрешения местоположения пользователя, заданные в Windows, вместо того, чтобы переопределять их, когда пользователь предоставляет странице разрешение на определение местоположения.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
- Исправлены различные ошибки.
Что нового в Firefox 150
- Расширена функциональность режима разделенного экрана. Добавлена возможность кликнуть правой кнопкой мыши по любой ссылке и выбрать пункт «Открыть ссылку в режиме разделенного экрана» , чтобы открыть ее рядом с текущей вкладкой. Также доступен поиск открытых вкладок при создании разделенного экрана и возможность быстро менять местами вкладки, используя новую опцию «Поменять местами вкладки», через контекстное меню вкладок.
- Добавлена возможность поделиться несколькими вкладками за один шаг. Нужно выбрать несколько вкладок, кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Поделиться» → «Скопировать X ссылок» . При вставке в другие программы будет копировать адрес и заголовок страницы.
- Теперь PDF-ридер поддерживает изменение порядка страниц, копирование, вставку, удаление и экспорт страниц.
- Добавлена возможность перевода текста через служебную страницу about:translations.
- Добавлена поддержка системных эмодзи GTK в версии Firefox для GNU/Linux.
- Веб-приложения Firefox теперь доступны пользователям Windows, установившим Firefox через Microsoft Store.
- Новая система управления профилями Firefox теперь доступна всем пользователям, в том числе и в Windows 10.
- Теперь резервное копирование профиля в файл доступно всем пользователям Windows 11 и 10, включая тех, кто использует новую систему управления профилями.
- Теперь Firefox поставляется с новым пакетом .rpm для пользователей GNU/Linux в дистрибутивах Red Hat, Fedora, openSUSE и других, поддерживающих RPM.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
- Исправлены различные ошибки.
Что нового в Firefox 148
- Добавлены раздел настроек управления функциями ИИ. Ряд опций позволяет отключить как полностью, так и выборочно все функции связанные с искусственным интеллектом (переводы, подсказки в группах вкладок, превью ссылок, чат-бот в боковой панели и прочие).
- Улучшен встроенный PDF-ридер для доступа к математическим формулам в документах.
- Теперь функция Удаленные улучшения (Remote Improvements, получение различных нововведений) может работать независимо от включения/выключения телеметрии. Ранее, чтобы получать удаленные изменения конфигурации, функции и исправления, нужно было согласиться на отправку телеметрии и участие в экспериментальных исследованиях. Теперь как угодно.
- Теперь функция резервного копирования данных браузера доступна пользователям Windows 10 с активной функцией очистки истории при закрытии браузера. В таком случае резервные копии не будут включать данные, которые настроены на очистку при закрытии Firefox.
- Во встроенный переводчик добавлены традиционный китайский и вьетнамский языки.
- Теперь обои для новых вкладок будут отображаться как на новых вкладках-контейнерах, так и на новых вкладках по умолчанию.
- Теперь при перетаскивание изображения в Adobe Illustrator вставляется изображение, а не ссылка на него.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
- Исправлены различные ошибки.
Что нового в Firefox 147
- Добавлена опциональная возможность автоматически открывать окно проигрывателя в режиме «Картинка в картинке», когда видео воспроизводиться во вкладке, которая переходит в фоновый режим. Соответствующая настройка добавлены в настройки браузера.
- Повышена производительность воспроизведения видео на системах с графическими процессорами AMD за счет включения воспроизведения без копирования для аппаратно декодированного видео, если это возможно. Получается производительность как у NVIDIA и Intel.
- Добавлена поддержка протокола Safe Browsing V5.
- Теперь в режиме защиты от отслеживания «Строгий» по умолчанию будут включены ограничения доступа к локальной сети. Теперь Firefox потребует явного разрешения общедоступным сайтам на доступ к ресурсам локальной сети. Эта функция является частью поэтапного развертывания.
- Теперь Firefox поддерживает спецификацию базового каталога XDG от Freedesktop.org.
- Теперь Firefox использует те же значения качества (q-значения) в заголовках Accept-Language, что и другие популярные браузеры. Второе языковое предпочтение теперь отправляется как q=0,9 вместо q=0,5, при этом последующие языковые предпочтения уменьшаются на 0,1 каждое (минимум 0,1). Это изменение исправляет проблемы совместимости с некоторыми серверами, которые некорректно отклоняли запросы с более низкими значениями качества.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
- Исправлены различные ошибки.
Читайте новость: Firefox 146 — с функцией локального резервного копирования профиля.
Читайте новость: Firefox 145 — обновление с массой улучшений.
Читайте новость: Firefox 144 — новая версия с системой профилей.
Что нового в Firefox 142
- Предприняты улучшения для новостной ленты страницы новой вкладки. На данный момент это касается только пользователей из США.
- Добавлена функция предварительного просмотра ссылок. При нажатии специального пункта контекстного меню ссылки появляется окно предварительного просмотра содержания страницы по ссылке. На данный момент функция внедряется постепенно для пользователей en-US, en-CA, en-GB, en-AU и с условием минимального объема оперативной памяти 3 Гб.
- Теперь запуск Firefox с уведомлением о закрытии или перезапуске открывает правильную страницу, а не главную страницу сайта.
- Теперь строгий режим защиты от отслеживания поддерживает гибкий список исключений для исправления неработающих функций сайта из-за блокировки.
- Улучшена видимость активной вкладки группы, даже если группа свернута.
- Добавлена возможность удалять расширения с боковой панели (через меню значка расширения).
- Улучшены результаты поиска по истории просмотра через адресную строку, что снижает вероятность показа дублирующийся результатов.
- Улучшена функция Netmonitor: теперь заголовки запросов, файлы cookie и параметры отображаются на панели «Сеть», даже если запрос еще не завершен.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
Что нового в Firefox 139
- Добавлена возможность полностраничного перевода текста страниц расширения (moz-extension://).
- Добавлена возможность установки фона страницы новой вкладки. Это может быть цвет или полноценные обои.
- Добавлена функция предварительного просмотра ссылок. На данный момент это экспериментальная функция, которую нужно включить через Firefox Labs.
- Теперь мастер миграции Firefox не поддерживает прямой импорт платежных данных и авторизационных данных из браузера Google Chrome и прочих Chromium-браузеров. Однако пользователи по-прежнему могут экспортировать пароли из Chrome в CSV-файл, а затем импортировать их в Firefox с помощью мастера миграции или менеджера паролей.
- Исправлен ряд ошибок.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
Что нового в Firefox 138
- Добавлена возможность персонализировать профили. Каждому профилю можно присвоить имя, аватар и цветовую тему.
- Теперь Firefox в Windows 11 для оформления всплывающих окон использует меню в акриловом стиле, что лучше соответствует стилю операционной системы.
- В Firefox для GNU/Linux добавлена возможность копировать ссылки из фоновых вкладок с помощью контекстного меню панели вкладок.
- Улучшено автозаполнение адресов и платежных карт в динамически обновляемых формах. Теперь автопополнение корректно подставляет данные в динамически появляющиеся поля.
- Изменены настройки цвета. Предыдущие настройки цвета переназначены настройкам управления контрастностью.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
Читайте новость: Firefox 137 — группировка вкладок и новые функции адресной строки.
Что нового в Firefox 136
- Новая боковая панель. Включает вкладки и инструменты.
- Теперь окно функции очистки данных браузера позволяет очищать сохраненную информацию форм отдельно от истории браузера.
- Предпринято несколько изменений версии Firefox для MacOS. Это не касается Firefox для Windows и GNU/Linux.
- Включено аппаратное декодирование Firefox для GNU/Linux на системах с видео от AMD.
- Добавлена поддержка HTTPS-First. Теперь браузер пытается подключиться к ресурсу по HTTPS и в случае неудачи пытается подключиться по HTTP.
- Добавлена функция Smartblock Embeds, позволяющая выборочно разблокировать встроенный контент от сторонних социальных сетей и подобных сервисов, которые блокируются в приватном режиме и в режиме "Строгий: функции "Блокировка отслеживания".
- Теперь уведомление сайтов о Cookie по умолчанию блокируются в режиме приватного просмотра.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
Что нового в Firefox 135
- В функцию перевода сайтов Firefox Translations добавлена поддержка русского языка.
- Начато постепенное развертывание (может появится не сразу) функции автозаполнения данных кредитных карт.
- Начато постепенное развертывание (может появится не сразу) функции доступа к чат-боту AI Chatbot.
- Обновлен макет новой вкладки. Новый макет доступен во всех регионах, где доступны Истории. Изменен логотип приоритета поиска, сочетание клавиш и рекомендуемых историй вверху. Обновление также включает изменения в пользовательском интерфейсе карточек для рекомендуемых историй и позволяет пользователям с большими экранами видеть до четырех столбцов.
- Флажок «Не отслеживать» был удален из настроек браузера.
- Пункт «Копировать без отслеживания сайта» был переименован в «Копировать чистую ссылку» (удаляет параметры в адресе, которые используются для отслеживания пользователя).
- Добавлена функциональность обеспечения прозрачности сертификатов, через требование предоставления доказательств, что сертификаты были публично раскрыты. Это касается только серверов с сертификатами от центра сертификации в Mozilla Root CA. Также постепенно внедряется механизм проверки отзыва сертификатов CRLite.
- Включены меры безопасности, чтобы не допустить злоупотребления API истории, путем создания избыточных записей, которые могут затруднить навигацию с помощью кнопок «назад» и «вперед», загромождая историю.
- Теперь Firefox для GNU/Linux в виде двоичных файлов распространяется в XZ, вместо BZ2. Это обеспечивает более быстрою распаковку дистрибутива.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
Что нового в Firefox 134
- Расширена поддержка жестов тачпада в Firefox для GNU/Linux. Инертная прокрутка теперь может быть прервана касанием двух пальцев на тачпаде.
- Реализована аппаратная поддержка HEVC в Firefox для Windows.
- Более точное соответствие спецификации HTML-модели для временной активации пользователя. Это обеспечивает блокировку всплывающих окон менее строгой, когда предыдущие версии Firefox были чрезмерно агрессивными.
- Предпринят ряд региональных улучшений, не касающихся русскоязычной локализации.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
Что нового в Firefox 133
- Bounce Tracking Protection — новая функция против отслеживания, которая противодействует некоторым видам трекеров.
- Боковая панель для просмотра вкладок с других устройств доступна через меню обзора вкладок.
- Рендеринг Canvas2D с аппаратным ускорением доступна в Firefox для Windows.
- Повышена стабильность работы функции Картинка в картинке.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
Что нового в Firefox 131
- Добавлена функциональность временных разрешений сайтам. Такие разрешения будут аннулированы через час, либо при закрытии вкладки.
- Теперь предварительный просмотр миниатюры вкладки отображается при наведении мыши даже на фоновую вкладку, без необходимости переключения на нее.
- Возвращена возможность перехода на домашнюю страницу поисковой системы через Shift- Enter/Shift- Клик, если строка поиска пуста.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
Что нового в Firefox 130
- Во встроенный переводчик добавлена возможность переводить отдельные фрагменты текста после полностраничного перевода. Также добавлена поддержка новых языков.
- Добавлен простой способ попробовать экспериментальные функции с помощью новой страницы Firefox Labs, доступной в настройках браузера.
- Добавлена анимация прокрутки, как поведение по умолчанию для прокручиваемых областей в Firefox для GNU/Linux.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
Firefox 125 — новая версия популярного браузера
Firefox 124 — небольшое обновление популярного браузера
Читайте новость: Firefox 119 — улучшенный экран Firefox View, добавление изображений в PDF и включение ECH.
Читайте новость: Firefox 118 — с новой функцией переводчика сайтов.
Отзывы о Firefox
В своё время перепробовал много браузеров , когда вышла ХР-юша остановился на Фоксе . Всё для пользователя (с мозгами) , всё настраиваемо . Нужен дебильный Я-поиск, ставь Яшу и наслаждайся рекламой . А если открыть +100500 вкладок и не чистить историю, можно про любой браузер сказать - ОН МЕДЛЕННЫЙ
Нашел (через много лет) браузер удовлетворяющий 95 процентов моих потребностей. Нужно уметь этот браузер настроить, и он вас не разочарует.
Не приходится жаловаться, хороший браузер без замечаний, скорость работы отличная и меня устраивает, по желанию отключаем аналитику (телеметрию), и вуаля - великолепно.
Очень медленный браузер! Я раньше считал, что этот браузер независимый, но с тех пор, как Firefox удалил поиск Яндекс - независимость отпала. Удалил и не жалею!
Лучший браузер. Способен держать тысячи открытых одновременно вкладок, в отличии от конкурентов. И пусть огненной лисе предрекают закрытие, движок gecko является передовым и с лёгкостью заменил бы веб-вьювер в андроиде (предоставь гугл такую возможность).
Пользуюсь давно и практически безальтернативно, поскольку функций и фич достаточно. Самое удобное - бразуер достаточно “независимый” от системы. Вы можете настроить proxy конкретно в нем или даже в конкретном профиле. Использует собственное хранилище сертификатов, если например Вы не обновляете Windows 7, то ваш MSIE, Chrome не станет открывать https:// после протухания корневых сертификатов.
Удобный механизм синхронизации через собственную учетную запись. Очень удобный функционал снятия скриншотов “из коробки”. Удобные DevTools.
Chrome у меня тоже есть, но у него нет ни одной фичи, из-за которой я бы скучал по нему. Использую его в основном только для проверки совместимости.
Браузер медленный, перегружен бесполезными функциями. Разработчики хотят из браузера сделать универсального солдата, а в итоге получаем черепаху без мозгов.
Пользуюсь Firefox со времен Mozilla Suite и по сей день. Не то чтобы я ощущаю значительные преимущества перед Хромиумами, но и объективных недостатков не вижу. Просто это современный, развивающийся браузер, к которому я привык. 😊