Firefox — это популярнейший браузер от сообщества Mozilla. Программа имеет открытый исходный код и разрабатывается на добровольных началах огромным сообществом независимых разработчиков, что дает этому браузеру значительное преимущество перед конкурентами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Проект живет исключительно собственными разработками и если большинство современных браузеров, в качестве основного механизма обработки веб-страниц, используют разработку Chromium, то Fx имеет собственный движок Gecko, который ни в чем не уступает конкурентам. Программа постоянно развивается и становится все лучше и лучше. В общем, не помешает скачать последнюю версию Firefox и убедиться в его качестве.

«Интернет для людей, а не для прибыли» — один из лозунгов Mozilla и Firefox. Он отлично отображает идеологию проекта. Mozilla борется за свободу интернета и за доступность информации. Эти идеалы близки всем хорошим людям, которые и пользуются этим замечательным браузером.

В общем и целом, о Firefox можно сказать, что это современный, быстрый и удобный браузер. Скорость операций с функциями и скорость обработки веб-страниц с самым разнообразным содержанием находится на очень высоком уровне, управлять браузером удобно, функциональности достаточно рядовому пользователю и ее можно расширить за счет дополнительных модулей. Важным достоинством этого браузера является его интерфейс. В отличие от большинства конкурентов, интерфейс программы поддается значительной перенастройке. На главную панель браузера можно вынести иконки необходимых функций для быстрого доступа к ним. Это очень удобно.

Кстати! Именно браузер Firefox стал первым, чья функциональность стала расширяться дополнительными модулями. Такие модули называются дополнениями и позволяют добавить в браузер дополнительные функции. Официальный репозиторий содержит тысячи дополнений с самым разнообразным функционалом, который только можно представить и каждый найдет для себя то, что ему нужно.

Отдельной строкой стоит отметить, что в Firefox особое внимание уделено веб-разработчикам. В браузере предусмотрен широкий набор мощных инструментов для удобного просмотра, редактирования и отладки кода и тому подобные функции. Инструменты разработчика очень наглядны и позволяют в два счета разобраться даже со сложным кодом.