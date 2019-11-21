FurMark — популярный стресс-тест видеокарты компьютера. Известен как экстремально интенсивный тест. Представляет собой демо-сцену, при формировании которой и производится тестирование. Сама сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом.

Этот стресс-тест производит экстремальную нагрузку при которой измеряет производительность и устойчивость работы видеокарты. Из-за производимой нагрузки, происходит сильный нагрев, и это делает программу отличным инструментом для тестирования стабильности.

Перед запуском теста можно произвести небольшие настройки или выбрать предустановленную конфигурацию. Также в комплекте с тестом идет несколько сопутствующих утилит анализа и мониторинга видеокарты.

Тревога! SLO.ru и разработчики программы предупреждают: работа с программой может быть опасна (особенно, при работе на разогнанном железе). Из-за интенсивности тестов, компьютер может работать очень нестабильно, а в некоторых случаях и выйти из строя. Если, при использовании этой программы, видеокарта пользователя сгорит (судя по слухам, такое случалось), то мы не виноваты. Знайте это.