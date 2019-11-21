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FurMark

1.20.9.0

Скачать эстремально интенсивный тест видеокарты

Скачать FurMark

FurMark — популярный стресс-тест видеокарты компьютера. Известен как экстремально интенсивный тест. Представляет собой демо-сцену, при формировании которой и производится тестирование. Сама сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом.

Этот стресс-тест производит экстремальную нагрузку при которой измеряет производительность и устойчивость работы видеокарты. Из-за производимой нагрузки, происходит сильный нагрев, и это делает программу отличным инструментом для тестирования стабильности.

Перед запуском теста можно произвести небольшие настройки или выбрать предустановленную конфигурацию. Также в комплекте с тестом идет несколько сопутствующих утилит анализа и мониторинга видеокарты.

Тревога! SLO.ru и разработчики программы предупреждают: работа с программой может быть опасна (особенно, при работе на разогнанном железе). Из-за интенсивности тестов, компьютер может работать очень нестабильно, а в некоторых случаях и выйти из строя. Если, при использовании этой программы, видеокарта пользователя сгорит (судя по слухам, такое случалось), то мы не виноваты. Знайте это.

Что нового в FurMark 1.20.9.0:

  • Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA Quadro RTX 3000/4000/5000 Mobile, GeForce GTX 1650 Mobile, GeForce GTX 1660 Ti Mobile, GeForce RTX 2060/2070/2080 Mobile, Quadro T1000/T2000 Mobile и AMD Radeon RX 5500.
  • Исправлена проблема с получением информации о скорости вращения вентиляторов на видеокартах от NVIDIA.
  • Обновлен компонент GPU Shark до версии 0.15.1.0.
  • Обновлен компонент ZoomGPU до версии 1.24.2.
Скриншот FurMark 1 Скриншот FurMark 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 21.11.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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