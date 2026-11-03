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FurMark — экстремально интенсивный тест видеокарты компьютера. На протяжении многих лет используется самой широкой аудиторией для тестирования видеокарты и является самым настоящим стандартом. Можно скачать Furmark для Windows, GNU/Linux и Raspberry Pi.
FurMark представляет собой демо-сцену, при формировании которой и производится тестирование. Сама сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом. Этот стресс-тест производит экстремальную нагрузку при которой измеряет производительность и устойчивость работы видеокарты. Из-за производимой нагрузки, происходит сильный нагрев, и это делает программу отличным инструментом для тестирования стабильности.
Перед запуском теста можно произвести небольшие настройки или выбрать предустановленную конфигурацию. Также в комплекте с тестом идет несколько сопутствующих утилит анализа и мониторинга видеокарты.
Тревога! SLO.ru и разработчики программы предупреждают: работа с программой может быть опасна (особенно, при работе на разогнанном железе). Из-за интенсивности тестов, компьютер может работать очень нестабильно, а в некоторых случаях и выйти из строя. Если, при использовании этой программы, видеокарта пользователя сгорит (судя по слухам, такое случалось), то мы не виноваты. Знайте это.
Что нового в последних версиях FurMark:
Что нового в FurMark 2.11.0.4
- Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA RTX Spark N1X (6144- и 5120-ядерные) Blackwell RTX.
- Теперь время прошедшее с начала рендеринга отображается в формате ДНИ ЧЧ:ММ:СС.
- Расчеты времени переведены на 64-битные переменные.
- Улучшена чтение степени загрузки на видеокартах Intel ARC.
- В окно вывода встроенный утилиты GPU-Z добавлены температуры хотспота и видеопамяти.
- В версии для GNU/Linux ссылка вызова файлового менеджера Caja заменена на xdg-open.
- В версии для GNU/Linux исправлен сбой при получении текущего значения масштабирования DPI. Теперь функция корректно работает с Wayland.
- Из названия видеокарты удалена информации об объеме видеопамяти.
- Добавлена возможность отправки результатов любых бенчмарков.
- В графический интерфейс добавлена настройка длительности для пользовательских бенчмарков.
- Добавлены новые ключи командной строки: --allow-screen-saver (разрешить экранную заставку), --allow-power-monitor (разрешить отключение монитора) и --allow-sleep-mode (разрешить спящий режим).
- Добавлено разрешение экрана 1920x720.
- В настройки сглаживания добавлена опция управления через демо-режим.
- Исправлен ряд проблем с OpenGL.
- Добавлены новые названия видеокарт для AIB-партнеров: GIGABYTE RTX 5090 INFINITY, SAPPHIRE RX 9070 GRE Pulse, ASRock RX 9070 GRE Steel Legend, PNY RTX 5080 Slim OC, ASRock RX 9070 XT Taichi White OC, Colorful RTX 5070 Mini OC, ASUS RTX 5090 Matrix Platinum, ASUS RTX 5090D ASTRAL OC, MSI RTX 5090 Lightning Z, ASRock RX 9070 XT Monster Hunter Wilds Edition, PowerColor RX 9070 XT Reva.
- Добавлен новый динамический фон (огонь).
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9050 и RX 9050 4G.
- Добавлена поддержка Intel Arc Pro B70 и B65.
- Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5070 (GB203), GeForce RTX 5050 Laptop GPU, RTX 5060 Laptop GPU, RTX 5070 Laptop GPU, RTX 5070 Ti Laptop GPU и RTX 5080 Laptop GPU.
- Добавлена поддердка NVIDIA RTX PRO 6000D, RTX PRO 5000 72GB Blackwell, RTX PRO 4000 Blackwell, RTX PRO 4500 Blackwell, RTX PRO 2000 Blackwell.
- Добавлена поддержка AMD Radeon AI PRO R9700S и R9600D.
- Добавлено больше моделей Moore Threads: MTT S50, S30, S10, MTT S1000, S2000, S4000 and MTT X300.
- Обновлены встроенные сторонние компоненты: GPU Shark 2.11, GPU-Z 2.71, GeeXLab 0.67.2 libs.
Обновление FurMark 2.10.2.0 исправляет ошибки и включает обновленный GeeXLab 0.66.2.
Что нового в FurMark 2.10.0.0
- Добавлена поддержка мониторинга видеокарты в Raspberry Pi 5.
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9060, Radeon RX 7700, Radeon RX 7400 and Radeon PRO W7400.
- Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5090 D 2.
- Добавлена поддержка Intel Arc Pro B50/B60.
- Улучшен мониторинг Intel Arc GPUs в GNU/Linux с драйвером Xe ядром Linux версии 6.16+.
- Добавлен пресет 3440x1440 (параметр командной строки: --p3440x1440).
- В тест VRAM добавлены опции: 10GB и 32GB (команды: furmark -demo furmark-gl -furmark-vram-test-gb 10 и furmark -demo furmark-gl -furmark-vram-test-gb 32).
- Добавлена поддержка названий видеокарт (AIB): ASUS RTX 5080 Noctua OC, MSI RTX 5080 Expert OC, MSI RTX 5060 Gaming OC, GIGABYTE RTX 5050 Gaming OC, Zotac RTX 5070 SOLID.
- Обновлены следующие компоненты: GPU Shark2 2.10.0 и GeeXLab 0.66.0.
Что нового в FurMark 1.39.0.3
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 7700, Radeon RX 7400 и Radeon PRO W7400.
- Добавлена поддержкаNVIDIA GeForce RTX 5050, RTX PRO 5000 и RTX 5090 D 2.
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9060 XT, Radeon RX 9060, Radeon RX 9070 GRE, Radeon AI PRO R9700.
- Добавлены логотипы Qualcomm и Moore Threads.
- Обновлены встроенные сторонние компоненты: GPU Shark 0.33.3.0, GPU-Z 2.68.0, ZoomGPU 1.43.0.
Что нового в FurMark 2.8.2.0
- Добавлена поддержка Radeon RX 9060 XT, Radeon RX 9070 GRE и RTX PRO 5000 Blackwell.
- Добавлена поддержка новых моделей (коммерческих названий) видеокарт Zotac RTX 5060 Solo и GIGABYTE RTX 4070 SUPER WindForce 3 OC.
- Обновлены сторонние компоненты: GPU-Z 2.66 и GPU Shark2 2.8.2.0.
- Исправлены ошибки.
Что нового в FurMark 2.8.1.0 и 2.8.11
Сразу после выпуска 2.8.1.0 выпущена версия 2.8.1.1, но только для GNU/Linux. В ней исправлена проблема перехода в полноэкранный режим. Это не касается Windows-версии.
- Добавлена поддержка видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060.
- Теперь на левой боковой панели открыты все доступные видеокарты (в предыдущих версиях только первая).
- Добавлена поддержка новых моделей (коммерческих названий) видеокарт: PNY RTX 5070 Ti Epic-X RGB Plus OC, ASRock RX 9070 Steel Legend OC, ASUS RX 9070 XT TUF OC, ASUS RTX 5090 ASTRAL Liquid OC, Gainward RTX 5060 Ti Ghost 8GB, ASUS RTX 3080 Ti Strix, ASUS RTX 3080 Strix 10G, ASUS RTX 3070 Ti Strix, EVGA RTX 3080 XC3 Ultra, EVGA RTX 3080 Ti XC3, EVGA RTX 3070 XC3, GIGABYTE RTX 4070 Ti SUPER Eagle.
- Обновлены сторонние компоненты: GPU Shark2 2.8.1 и GeeXLab 0.64.1.
- Исправлены ошибки.
Что нового в FurMark 2.8.0.0
- Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, RTX PRO 6000 Blackwell и GeForce RTX 5090 Laptop GPU.
- Улучшен мониторинг видеокарты от NVIDIA в FurMark для GNU/Linux.
- Добавлена поддержка REV-ID в PCI ID в функции мониторинга видеокарты.
- Добавлена поддержка масштабирования DPI в FurMark для GNU/Linux.
- Добавлен ключ командной строки --dpi-scaling.
- Добавлена два новых разрешения экрана: 800x1280 и 1280x800.
- Добавлен новый датчики GPU-Z (слот PCIe и питание 6/8/16-pin).
- Теперь ключ командной строки --disable-traces используется для отключения записи в лог-файлы.
- Добавлено определение следующих моделей видеокарт: Zotac RTX 5050 Ti AMP, MSI RTX 5060 Ti Gaming OC, MSI RTX 5060 Ti Gaming Trio OC, Palit RTX 5060 Ti Infinity 3, ASUS RTX 5060 Ti TUF OC, ASUS RTX 5060 Ti Prime OC.
- Исправлены ошибки.
Что нового в FurMark 2.7.0.0
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070.
- Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5070.
- Добавлена возможность установки пользовательского разрешения экрана.
- Добавлено отображение значения MSAA в OSI.
- Добавлено обнаружение отсутствующих ROP на видеокартах NVIDIA Blackwell.
- Восстановлено чтение температуры VRAM и хотспотов на видеокартах от NVIDIA.
- Чтение температуры хотспота больше не поддерживается на видеокартах RTX 50.
- Добавлены новые коммерческие названия моделей видеокарт: ASUS TUF Gaming RX 9070 OC, SAPPHIRE Nitro+ RX 9070 XT, XFX RX 9070 Quicksilver, GIGABYTE RX 9070 XT Gaming OC, NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition, Zotac RTX 5090 SOLID.
- Обновлены сторонние компоненты: GPU-Z 2.64, GPU Shark2 2.7.0.0, GeeXLab 0.63.0.
Что нового в FurMark 2.6.0.0
- Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5090 D, RTX 5080 и RTX 5070 Ti.
- Добавлен бокс с настройкой MSAA (Multisample Anti-Aliasing).
- Добавлены коммерческие названия следующих видеокарт: MSI RTX 5070 Ti Ventus 3X OC, Palit RTX 5070 Ti GameRock OC, MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC+, MSI RTX 5070 Ti Vanguard SOC, MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC+, ASUS RTX 5070 Ti TUF OC, Palit RTX 5080 GamingPro OC 16 ГБ, GIGABYTE RX 9070 XT Gaming OC 16G, GIGABYTE RTX 5090 Gaming OC, ASUS RTX 5080 ASTRAL OC, MSI RTX 5080 Vanguard SOC, GIGABYTE RTX 5080 Gaming OC, MSI RTX 5080 Suprim SOC, Zotac RTX 5080 AMP Extreme Infinity, Palit RTX 5080 GameRock OC, Gainward RTX 5080 Phoenix GS, Colorful RTX 5080 Vulcan OC, ASUS RTX 5090 ASTRAL OC, NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition, Palit RTX 5090 GameRock, MSI RTX 5090 Suprim Liquid SOC, ASRock Arc B570 Challenger OC и Sparkle Arc B570 Guardian OC.
- Обновлены следующие компоненты: GPU-Z 2.63, GPU Shark2 2.6.0.0, GeeXLab 0.62.0.
Что нового в FurMark 2.5.0.0
- Добавлены коммерческие названия видеокарт: Intel Arc B580 Limited Edition, Sparkle Arc B580 Titan OC, ASRock Arc B580 Steel Legend.
- Добавлена поддержка видеокарт Intel Arc B580 и Intel Arc B570 Battlemage.
- Обновление логирование данных (--log-gpu-data).
- Добавлен новый параметры командной строки --log-gpu-index и --log-gpu-data-filename.
- Добавлен _fm2-gui.exe: минимальный интерфейс в Win32 API. Его нужно использовать при проблемах с полноценным интерфейсом.
- Добавлена информация о температуре VRAM на видеокартах от NVIDIA.
- Предприняты улучшения FurMark для GNU/Linux.
- Обновлены следующие компоненты: GPU-Z 2.61, GPU Shark2 2.5.0.0, GeeXLab 0.61.0.
Что нового в FurMark 2.4.1.0
- Переработаны разделы настройки и информация о программе.
- Обновлена процедура отправки результатов тестирования.
- Добавлена поддержка мониторинга (потребление энергии) новейшего встроенного видео от Intel (UHD 770, MTL Arc и LL Arc Graphics 140V/130V).
- Теперь на графике мониторинга отображаются данные с первого контролируемого видеоадаптера.
- Добавлены новые разрешения экрана: 1280x800 (WXGA), 1280x1024 (SXGA), 1366x768 (HD), 1440x900 (WXGA+), 1536x864, 1600x900 (HD+), 1600x1200 (UXGA), 1680x1050 (WSXGA+), 2048x1152 (QWXGA), 2048x1536 (QXGA) and 2560x1600 (WQXGA).
- Теперь при работе в режиме бенчмарка с прессетами допустим запуск только одной копии furmark.exe.
- Удалено предупреждение о разнице в значениях между текущей частотой кадров и средней.
- Улучшен мониторинг при наличии нескольких видеокарт Intel Arc.
- В раздел мониторинга видеокарты добавлено значение VRAM (если поддерживается).
- Обновлены встроенные компоненты: GPU Shark2 2.4.0.0, GPU-Z 2.60, GeeXLab 0.60.2 (Windows) и 0.60.0 (GNU/Linux).
- Исправлены ошибки.
Что нового в FurMark 2.3.0.0
- Добавлена поддержка Raspberry Pi 64-бит (arm64/aarch64).
- В раздел мониторинга добавлено отображение скорости вращения вентиляторов видеокарты.
- При тестировании на наличие артефактов кнопка изменения размера окна неактивна.
- Теперь мониторинг видеокарты отображаемый в интерфейсе выполняется в отдельном потоке.
- Обновлены встроенные компоненты: GPU Shark2 2.3.0.0, GPU-Z 2.59, GeeXLab 0.59.0.
- Исправлены ошибки.
Читайте новость: FurMark 2.2.0 — обновление с поддержкой OpenGL 2.1/3.0/3.1 и прочие улучшения
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Что нового в FurMark 1.38.0.0
- Добавлена поддержка новых видеокарт от NVIDIA: GeForce RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER.
- Добавлена поддержка новой видеокарты AMD Radeon RX 7600 XT.
- Обновлены встроенные сторонние компоненты: GPU-Z 2.57, GPU Shark 0.32.0.0, ZoomGPU 1.40.0.
Отзывы о FurMark
Самый популярный стресс тест. Всю жизнь проверю им видеокарты.