FurMark — экстремально интенсивный тест видеокарты компьютера. На протяжении многих лет используется самой широкой аудиторией для тестирования видеокарты и является самым настоящим стандартом. Можно скачать Furmark для Windows, GNU/Linux и Raspberry Pi.

FurMark представляет собой демо-сцену, при формировании которой и производится тестирование. Сама сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом. Этот стресс-тест производит экстремальную нагрузку при которой измеряет производительность и устойчивость работы видеокарты. Из-за производимой нагрузки, происходит сильный нагрев, и это делает программу отличным инструментом для тестирования стабильности.

Перед запуском теста можно произвести небольшие настройки или выбрать предустановленную конфигурацию. Также в комплекте с тестом идет несколько сопутствующих утилит анализа и мониторинга видеокарты.

Тревога! SLO.ru и разработчики программы предупреждают: работа с программой может быть опасна (особенно, при работе на разогнанном железе). Из-за интенсивности тестов, компьютер может работать очень нестабильно, а в некоторых случаях и выйти из строя. Если, при использовании этой программы, видеокарта пользователя сгорит (судя по слухам, такое случалось), то мы не виноваты. Знайте это.