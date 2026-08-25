GNU Emacs 31.1 — обновление легендарного текстового редактора

Вышла новая версия текстового редактора GNU Emacs.

GNU Emacs — легендарный текстовый редактор для программистов. Одна из главных легенд отрытого программного обеспечения и проекта GNU, которая ведет свою историю с 1985 года (первая публичная версия) и первоначально разрабатывалась великим и ужасным Ричардом Столлманом. Расширяемый и отлично настраиваемый текстовый редактор и набор сопутствующих инструментов. Из-за широчайшего функционала считается больше, чем просто мощный текстовый редактор, а сложная система для программистов, включающая множество дополнительных инструментов.

GNU Emacs 31.1 является довольно заметным обновлением. В этот выпуск не включено каких то масштабных нововведений, но масса небольших улучшений направлены на повышение общего качества программы и повышающих удобство использования. В этой версии осуществлен отказ от дампера unexec, внесены общие улучшения в tree-sitter, в том числе добавлен долгожданный автоматический установщик грамматик (особо важно для Windows-версии) и многое другое.

Интерфейс GNU Emacs

Что нового в GNU Emacs 31.1