GNU Emacs 31.1 — обновление легендарного текстового редактора

Вышла новая версия текстового редактора GNU Emacs.
GNU Emacs — легендарный текстовый редактор для программистов. Одна из главных легенд отрытого программного обеспечения и проекта GNU, которая ведет свою историю с 1985 года (первая публичная версия) и первоначально разрабатывалась великим и ужасным Ричардом Столлманом. Расширяемый и отлично настраиваемый текстовый редактор и набор сопутствующих инструментов. Из-за широчайшего функционала считается больше, чем просто мощный текстовый редактор, а сложная система для программистов, включающая множество дополнительных инструментов.
GNU Emacs 31.1 является довольно заметным обновлением. В этот выпуск не включено каких то масштабных нововведений, но масса небольших улучшений направлены на повышение общего качества программы и повышающих удобство использования. В этой версии осуществлен отказ от дампера unexec, внесены общие улучшения в tree-sitter, в том числе добавлен долгожданный автоматический установщик грамматик (особо важно для Windows-версии) и многое другое.
Что нового в GNU Emacs 31.1
- Полностью удален старый механизм дампа памяти unexec. Ему на смену пришел pdumper (portable dumper).
- Расширена функциональность Tree-sitter. Теперь автоматически предлагается установить нужную грамматику языка и самостоятельно установить правильную грамматику для известных режимов TypeScript. Это сильно упрощает настройку подсветки и структурного редактирования. Эти изменения особенно актуальны в GNU Emacs для Windows.
- Появилась новая папка /user-lisp/, в которую можно складывать Lisp-файлы и программа автоматически добавит их в load-path, скомпилирует и создаст autoloads.
- Реализованы новые операции с окнами. Теперь раскладку окон можно вращать на 90 градусов, переворачивать по горизонтали/вертикали и транспонировать.
- Предприняты улучшения для minibuffer/completion. Теперь варианты появляться и обновляются прямо о время набора. Улучшена поддержка completion-preview-mode. Доступно много новых настроек и возможностей для встроенного автодополнения.
- Предприняты улучшения работы в терминале. Теперь мышь включена по умолчанию в совместимых терминалах, появились child frames.
- Улучшена работа мышью — Shift+перетаскивание расширяет выделение, контекстное меню получило пункт «Send to…».
- Добавлена возможность менять местами точку и маркер без автоматического выделения региона.
- ctags больше не устанавливается.
- Предпринято множество мелких улучшений.