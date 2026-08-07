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Google Chrome

151.0.7922.109

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ВЫБОР ВЕРСИИ

Google Chrome — это быстрый, легкий и настраиваемый браузер от компании Google. На данный момент, это выбор 70% пользователей, что делает программу безоговорочным лидером и самым популярным в мире браузером , давным-давно обогнавшим Firefox, Opera и всех прочих конкурентов. В основе программы стоит открытый проект Chromium, разрабатываемый самой компанией Google в содружестве со сторонними компаниями и свободными разработчиками. Можно скачать Google Chrome для Windows, GNU/Linux, Android и iOS.

Как и прочие продукты интернет-гиганта, браузер адресован самой широкой аудитории и потому ориентирован на простоту и удобство, что, в первую очередь, выражается в очень простом и удобном интерфейсе. При всей своей простоте, браузеру не приходится жертвовать функциональностью — программа включает все необходимые функции и даже чуть больше, за счет применения дополнительных модулей-расширений.

Важно то, что базовые возможности Google Chrome не так широки как у конкурентов — новые функции внедряются крайне осторожно, чтобы браузер оставался лаконичным и не оброс массой дополнительных возможностей, нужных далеко не всем.

Помимо простоты и функциональности, этот браузер может похвастаться высокими показателями скорости при обработке веб-страниц с самым разнообразным содержанием, а результаты многих популярных тестов ставят программу на самые верхние строчки рейтингов.

В общем и целом, данный браузер можно рекомендовать всякому пользователю интернета. Он отлично подойдет как опытным пользователям, которые нуждаются в быстром и функциональном браузере, так и новичкам, которые обязательно оценят простоту, удобство и доступность.

Интерфейс Google Chrome
Интерфейс Google Chrome
Настройки Google Chrome
Настройки Google Chrome
Конфиденциальность
Конфиденциальность

Что нового в последних версиях Google Chrome:

  • Синхронизация групп вкладок. Теперь не только закладки и пароли, но и группы вкладок доступны на всех устройствах.
  • Новая настройка панели инструментов. На панели инструментов можно закреплять нужные функции и ярлыки.
  • Функция исправления проблем производительности.
  • Улучшенное автозаполнение платежных данных.
  • Инструмент Google Объектив в браузере.
  • Чат-бот Gemini прямо в адресной строке.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Google Chrome

Это не выбор 70% пользователей, а принудительное навязывание Гуглом. Ведь весь Андроид с ним. На Виндовс самый популярный браузер Интернет Эксплорер.

Автор: Игорь14.03.2026

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