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Google Chrome

74.0.3729.131

Скачать самый популярный браузер в мире

Скачать Google Chrome

Google Chrome — это быстрый, легкий и настраиваемый браузер от компании Google. На данный момент, это выбор 65% пользователей, что делает программу безоговорочным лидером и самым популярным браузером в мире, давным-давно обогнавшим Firefox, Opera и всех прочих конкурентов. В основе программы стоит открытый проект Chromium, разрабатываемый самой компанией Google в содружестве со сторонними компаниями и свободными разработчиками.

Как и прочие продукты интернет-гиганта, браузер адресован самой широкой аудитории и потому ориентирован на простоту и удобство, что, в первую очередь, выражается в очень простом и удобном интерфейсе. При всей своей простоте, браузеру не приходиться жертвовать функциональностью — программа включает все необходимые функции и даже чуть больше, за счет применения дополнительных модулей-расширений.

Важно то, что базовые возможности Google Chrome не так широки как у конкурентов — новые функции внедряются крайне осторожно, чтобы браузер оставался лаконичным и не оброс массой дополнительных возможностей, нужных далеко не всем.

Помимо простоты и функциональности, этот браузер может похвастаться высокими показателями скорости при обработке веб-страниц с самым разнообразным содержанием, а результаты многих популярных тестов ставят программу на самые верхние строчки рейтингов.

В общем и целом, данный браузер можно рекомендовать всякому пользователю интернета. Он отлично подойдет как опытным пользователям, которые нуждаются в быстром и функциональном браузере, так и новичкам, которые обязательно оценят простоту, удобство и доступность.

Что нового в Google Chrome 74.0.3729.131:

Исправлены ошибки.

Прочитайте новость: Google Chrome 70 — обновление с улучшенным меню авторизации

Google Chrome Google Chrome Google Chrome
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 01.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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