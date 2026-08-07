Google Chrome — это быстрый, легкий и настраиваемый браузер от компании Google. На данный момент, это выбор 70% пользователей, что делает программу безоговорочным лидером и самым популярным в мире браузером , давным-давно обогнавшим Firefox, Opera и всех прочих конкурентов. В основе программы стоит открытый проект Chromium, разрабатываемый самой компанией Google в содружестве со сторонними компаниями и свободными разработчиками. Можно скачать Google Chrome для Windows, GNU/Linux, Android и iOS.

Как и прочие продукты интернет-гиганта, браузер адресован самой широкой аудитории и потому ориентирован на простоту и удобство, что, в первую очередь, выражается в очень простом и удобном интерфейсе. При всей своей простоте, браузеру не приходится жертвовать функциональностью — программа включает все необходимые функции и даже чуть больше, за счет применения дополнительных модулей-расширений.

Важно то, что базовые возможности Google Chrome не так широки как у конкурентов — новые функции внедряются крайне осторожно, чтобы браузер оставался лаконичным и не оброс массой дополнительных возможностей, нужных далеко не всем.

Помимо простоты и функциональности, этот браузер может похвастаться высокими показателями скорости при обработке веб-страниц с самым разнообразным содержанием, а результаты многих популярных тестов ставят программу на самые верхние строчки рейтингов.

В общем и целом, данный браузер можно рекомендовать всякому пользователю интернета. Он отлично подойдет как опытным пользователям, которые нуждаются в быстром и функциональном браузере, так и новичкам, которые обязательно оценят простоту, удобство и доступность.