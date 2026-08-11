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K-Lite Codec Pack

19.9.0

Скачать бесплатно самый популярный набор кодеков

Бесплатно Windows

Скачать K-Lite Codec Pack

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K-Lite Codec Pack — самый популярный набор видео- и аудио-кодеков. Кодеки необходимы для работы с видео- и аудио-файлами и этот набор предназначен для воспроизведения всех, сколько-нибудь распространенных, форматов. Стандартные средства операционной системы Windows и большинства популярных плееров уже содержат самые популярные кодеки. Однако их не всегда достаточно и встречаются ролики, требующие другие кодеки. После установки K-Lite Codec Pack любой плеер установленный в системе будет поддерживать практически все форматы.

В общем, этот набор адресован тем пользователям, которые постоянно смотрят видео в разных, в том числе и мало распространенных форматах. Скачайте K-Lite Codec Pack — в нем есть все необходимое для качественного просмотра видео.

K-Lite Codec Pack очень прост в использовании, регулярно обновляется, содержит все необходимые кодеки, отлично подходит для работы со всеми популярными видеоплеерами, удаляется без всяких проблем, имеет широкую аудиторию пользователей, благодаря чему любые проблемы обнаруживаются и исправляются очень быстро.

Можно скачать K-Lite Codec Pack в 4-х различных версиях: Basic, Standard, Full и Mega. Эти версии различаются набором входящих в них кодеков. Большинству пользователей будет вполне достаточно версии Basic, которая включает только необходимое. Эта версия вряд ли пригодится тем пользователей, чей плеер уже содержит встроенные кодеки. Версия Standard имеет дополнительные кодеки и замечательный видеоплеер Media Player Classic Home Cinema. Версия Full содержит много редких кодеков. Версия Mega является комбинацией из двух пакетов: K-Lite Codec Pack Full и Real Alternative (служит для воспроизведения файлов формата RealMedia).

Интерфейс K-Lite Codec Pack
Интерфейс K-Lite Codec Pack
Установка
Установка
Профили установки
Профили установки

Что нового в последних версиях K-Lite Codec Pack:

  • Обновление Media Player Classic Home Cinema до версии 2.8.0
  • Обновление LAV Filters до версии 0.82-5-g77c25.
  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.10.7.2560.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о K-Lite Codec Pack

Пользуюсь полным пакетом данных кодеков ещё с 5-х версий, вместе с проигрывателем. Если кому-то устанавливаю ОС, в первую очередь ставлю эти кодеки. Очень хороший пакет.

Автор: Андрей22.03.2025

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