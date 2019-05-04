K-Lite Codec Pack — это самый популярный набор видео- и аудио-кодеков. Кодеки необходимы для воспроизведения видео- и аудио-файлов и этот набор предназначен для проигрывания всех, сколько-нибудь распространенных, форматов. Стандартные средства операционной системы Windows и большинства популярных плееров уже содержат самые популярные кодеки, но далеко не все и иногда их оказывается недостаточно для воспроизведения некоторых роликов. После установки K-Lite Codec Pack, любой плеер, установленный в системе, будет поддерживать дополнительные форматы.

В общем, этот набор адресован тем пользователям, которые постоянно смотрят видео в разных, в том числе и мало распространенных форматах. В K-Lite Codec Pack есть все необходимое для качественного просмотра видео.

K-Lite Codec Pack очень прост в использовании, регулярно обновляется, содержит все необходимые кодеки, отлично подходит для работы со всеми популярными видеоплеерами, удаляется без всяких проблем, имеет много пользователей и любые проблемы обнаруживаются и исправляются очень быстро.

Можно скачать K-Lite Codec Pack в 4-х различных версиях: Basic, Standard, Full и Mega. Эти версии различаются набором входящих в них кодеков. Большинству пользователей будет вполне достаточно версии Basic, которая включает только необходимое. Эта версия вряд ли пригодится тем пользователей, чей плеер уже содержит встроенные кодеки. Версия Standard имеет дополнительные кодеки и замечательный видеоплеер Media Player Classic Home Cinema. Версия Full содержит много редких кодеков. Версия Mega является комбинацией из двух пакетов: K-Lite Codec Pack Full и Real Alternative (служит для воспроизведения файлов формата RealMedia).