K-Lite Codec Pack — самый популярный набор видео- и аудио-кодеков. Кодеки необходимы для работы с видео- и аудио-файлами и этот набор предназначен для воспроизведения всех, сколько-нибудь распространенных, форматов. Стандартные средства операционной системы Windows и большинства популярных плееров уже содержат самые популярные кодеки. Однако их не всегда достаточно и встречаются ролики, требующие другие кодеки. После установки K-Lite Codec Pack любой плеер установленный в системе будет поддерживать практически все форматы.

В общем, этот набор адресован тем пользователям, которые постоянно смотрят видео в разных, в том числе и мало распространенных форматах. Скачайте K-Lite Codec Pack — в нем есть все необходимое для качественного просмотра видео.

K-Lite Codec Pack очень прост в использовании, регулярно обновляется, содержит все необходимые кодеки, отлично подходит для работы со всеми популярными видеоплеерами, удаляется без всяких проблем, имеет широкую аудиторию пользователей, благодаря чему любые проблемы обнаруживаются и исправляются очень быстро.

Можно скачать K-Lite Codec Pack в 4-х различных версиях: Basic, Standard, Full и Mega. Эти версии различаются набором входящих в них кодеков. Большинству пользователей будет вполне достаточно версии Basic, которая включает только необходимое. Эта версия вряд ли пригодится тем пользователей, чей плеер уже содержит встроенные кодеки. Версия Standard имеет дополнительные кодеки и замечательный видеоплеер Media Player Classic Home Cinema. Версия Full содержит много редких кодеков. Версия Mega является комбинацией из двух пакетов: K-Lite Codec Pack Full и Real Alternative (служит для воспроизведения файлов формата RealMedia).