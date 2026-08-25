CCleaner — самая популярная программа для очистки компьютера от накапливающегося в нем мусора. Своей популярности программа обязана, в первую очередь, простоте и доступности.
CCleaner ищет и удаляет ненужные файлы, которые со временем накапливаются в каждом компьютере, как в самой операционной системе, так и во многих популярных программах. Среди функций очистки от мусора сторонних программ, особое внимание уделено данным веб-браузеров. Кроме того, важной функцией этой утилиты является возможность проверки целостности реестра операционной системы Windows с возможностью устранения обнаруженных проблем.
Помимо основных функций, программа включает несколько дополнительных инструментов: удобное удаление программ, управление автозагрузкой системы, поиск и удаление дубликатов файлов, управление точками восстановления системы, полное стирание информации с жесткого диска и еще несколько функций.
В общем и целом, после применения CCleaner, компьютер избавляется от массы ненужного, благодаря чему система начинает работать быстрее, да еще и высвобождается место на жестком диске. Рекомендуется скачать CCleaner тем, кто хочет быстро очистить компьютер от мусора, не вникая в детали и сложности.
Внимание! Программа может не работать на территории России.
Что нового в последних версиях CCleaner:
Что нового в CCleaner 7.00
- Обновлен интерфейс.
- Значительно доработан инструмент удаления программ.
- Предприняты улучшения инструмента анализа диска.
Что нового в CCleaner 6.33
Исправлены ошибки.
Что нового в CCleaner 6.25
- Обновлена база функции обновления драйверов. Теперь она содержит более 90 миллионов записей.
- Добавлена возможность отмены выполняющегося обновления драйверов.
- Обновлена база функции обновления сторонних программ.
- Исправлены ошибки.
Что нового в CCleaner 6.17
- Улучшена очистка многих программ, в том числе Adobe Creative Cloud, Garmin Express, iTop Screen Recorder, uTorrent, SyncToy, TeamViewer, Terabox, VideoPad Video Editor, VMware Workstation и Youcam.
- Более быстрый и стабильный движок функции обновления драйверов. База драйверов расширена до 70 миллионов записей.
- Предприняты мелкие улучшения и исправлены ошибки.
Что нового в CCleaner 6.16
- Начато ограниченное тестирование нового интерфейса функции «Проверка здоровья». Он появится у некоторых пользователей.
- Исправлены ошибки.
Что нового в CCleaner 6.15
- Новые правила очистки программ BlueStacks 5, GoToMeeting, Icecream Screen Recorder, iTop PDF, NordPass.
- Обновлены правила очистки программ VMware Player и VMware Horizon Client.
- Улучшен интерфейс функции обновления драйверов и исправлены мелкие ошибки.
- Исправление ошибок.
Что нового в CCleaner 6.12
- В отчетность включена информация о том, какие драйверы были обновлены после последней процедуры обновления драйверов. Также включена информация о возможных проблемах совместимости обновления драйверов.
- Исправлены ошибки.
Что нового в CCleaner 6.11
- Теперь функция поиска cookie-файлов инструментом «Проверка здоровья» сохраняет найденные элементы для избранных сайтов.
- Предприняты изменения интерфейса раздела с данными учетной записи пользователя.
- Улучшена регистрация пользователя платной версии программы.
- Исправлена проблема с очисткой данных программы TeamViewer (мог происходить перезапуск сервиса).
- Исправлены ошибки.
Читайте новость: CCleaner 5.57 — обновление с новым упрощенным режимом очистки.
Отзывы о CCleaner
Больше не работает в России и скаченный мусор только засоряет ПК, + все старые версии убрали, а при попытке скачать старую версию - скачивается новая.
Пользуюсь версией 2007-го года, замечаний нет. В работе спокойно ,очищает мусор на старых пк
2-х ядерниках, с 2 ГБ ОЗУ
А теперь еще в России заблокировали бесплатную версию.
Раньше был прекрасный чистильщик! Теперь это куча рекламы и ненужных функций, за которые нужно платить. Понятно: если пользуешься бесплатно, то смотри рекламу и пользуйся ограниченными функциями. Я более двух лет пользуюсь программой Reg Organizer и понял, что за такой софт не жалко денег.
Перегружен бесполезными функциями и главное, каждое обновление делает этот продукт бесполезнее.
Очень давно пользуюсь и всё нормально работает!
Программа превратилась в рекламный комбаин. Я удалил этот хлам. Сейчас пользуюсь Reg Organizer и не жалею!
@^%@^ дармоеды. Вы, @^%@^, всё никак не нажрётесь данных от юзеров. Не чистильщик, а набор инструментов для слежки - @^%@^ конченые...
Пользуюсь версией 12-го года, замечаний нет.
Был простой, удобный и надёжный чистильщик системы (пробежаться по компу и поудалять мусор), но как разработчиков купили Аваст, так все скатились. То в трее реклама никому ненужного антивируса и браузера, то навязчивые предложения перейти на платную версию, то телеметрия сама включается и отправляет невесть что разработчикам.
Одно время постоянно вспыхивали скандалы на их форуме и блогах о софте. Особо запомнилась ситуация с принудительным обновлением - наверное чтоб рекламный модуль включить. Короче, доверия к ним давно нет.
Пойду дизлайков Авасту понаставлю! Ррррр! 😼