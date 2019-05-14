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CCleaner

5.57

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CCleaner — самая популярная программа для очистки компьютера от накапливающегося в нем мусора. Своей популярности программа обязана, в первую очередь, простоте и доступности.

CCleaner ищет и удаляет ненужные файлы, которые со временем накапливаются в каждом компьютере, как в самой операционной системе, так и во многих популярных программах. Среди функций очистки от мусора сторонних программ, особое внимание уделено данным веб-браузеров. Кроме того, важной функцией этой утилиты является возможность проверки целостности реестра операционной системы Windows с возможностью устранения обнаруженных проблем.

Помимо основных функций, программа включает несколько дополнительных инструментов: удобное удаление программ, управление автозагрузкой системы, поиск и удаление дубликатов файлов, управление точками восстановления системы, полное стирание информации с жесткого диска и еще несколько функций.

В общем и целом, после применения CCleaner, компьютер избавляется от массы ненужного, благодаря чему система начинает работать быстрее, да еще и высвобождается место на жестком диске. Рекомендуется скачать CCleaner тем, кто хочет быстро очистить компьютер от мусора, не вникая в детали и сложности.

Что нового в CCleaner 5.57:

Список изменений будет опубликован позже.

Читайте новость: CCleaner 5.46 — обновление после скандала со сбором статистики.

CCleaner CCleaner CCleaner
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 14.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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