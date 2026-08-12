TeamViewer — самое популярное приложение для обеспечения удаленного доступа к компьютерам через интернет. Позволяет удаленно управлять компьютером, видя его рабочий стол и имея полный контроль над всеми его функциями. В общем, программа позволяет управлять удаленной системой, как будто она находится перед администратором.

В отличии от большинства программ подобного рода, работа с TeamViewer максимально проста и доступна: после запуска приложения на обоих системах (администратор и хост) потребуется лишь пройти авторизацию, после чего администратор будет видеть на своем экране рабочий стол удаленного компьютера и может им полноценно управлять — предварительная настройка практически не требуется.

Дополнительно доступен ряд функций, типа передачи файлов и прочих удобств. Также стоит добавить, что программа TeamViewer может работать без установки и бесплатна для некоммерческого использования.

Можно скачать TeamViewer для Windows, GNU/Linux, Mac, а также для мобильных операционных систем Android, iOS и Windows Phone, что значительно расширяет возможности администрирования удаленных компьютеров.