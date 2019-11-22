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TeamViewer

15.0.8397

Скачать самую популярную программу для удаленного администрирования

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TeamViewer — самое популярное приложение для обеспечения удаленного доступа к компьютерам через интернет. Позволяет удаленно управлять компьютером, видя его рабочий стол и имея полный контроль над всеми его функциями. В общем, программа позволяет управлять удаленной системой, как будто она находится перед администратором.

В отличии от большинства программ подобного рода, работа с TeamViewer максимально проста и доступна: после запуска приложения на обоих системах (администратор и хост) потребуется лишь пройти авторизацию, после чего администратор будет видеть на своем экране рабочий стол удаленного компьютера и может им полноценно управлять — предварительная настройка практически не требуется.

Дополнительно доступен ряд функций, типа передачи файлов и прочих удобств. Также стоит добавить, что программа TeamViewer может работать без установки и бесплатна для некоммерческого использования.

Можно скачать TeamViewer для Windows, GNU/Linux, Mac, а также для мобильных операционных систем Android, iOS и Windows Phone, что значительно расширяет возможности администрирования удаленных компьютеров.

Что нового в TeamViewer 15.0.8397:

  • Повышено качество передачи звука.
  • Упрощены настройки автоматического обновления программы.
  • Улучшена совместимость с ноябрьским обновлением Windows 10.
Скриншот TeamViewer 1 Скриншот TeamViewer 2 Скриншот TeamViewer 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 22.11.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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