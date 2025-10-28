Fedora — популярный дистрибутив GNU/Linux. Наследник легендарного Redhat. Поддерживается, главным образом, компанией Red Hat Inc.

Fedora считается дистрибутивом, который стремиться идти в ногу с новейшими технологиями и строиться на последних версиях входящих в его состав программ. Новейшее ядро, последние версии GNOME (по умолчанию), systemd, PipeWire и прочие важнейшие компоненты системы.

Другой особенностью этого дистрибутива является поддержка системы контроля доступа SELinux (Security-Enhanced Linux). Это мощная система разграничения доступа к ресурсам системы, что позволяет значительно повысить безопасность системы.

Можно рекомендовать скачать Fedora опытным пользователям. Новичкам больше подойдёт Linux Mintили Ubuntu.

В качестве пакетов используются RPM. Fedora поддерживает модули пакетов — можно выбирать разные версии одной и той же программы.