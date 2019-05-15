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HWiNFO

6.06

Скачать бесплатно программу для определения железа

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HWiNFO — это бесплатная программа, предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих из которых он состоит. Поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Интерфейс программы построен в классическом для такого типа программ стиле, он удобен, информативен и с ним приятно иметь дело. В отличии от некоторых других программа подобного толка, HWiNFO дает информацию только о железной составляющей системы и не работает с софтом. Эта программа является отличным бесплатным инструментом определения железа компьютера, а также его текущего состояния.

Скриншот HWiNFO 1
Из чего состоит компьютер
Скриншот HWiNFO 2
Базовая информация

Встроенный модуль мониторинга датчиков, показывающего текущее состояние основных компонентов компьютер, — еще одно преимущество программы. Информация получается с внутренних датчиков устройств и обновляется в реальном времени. Этот модуль может быть запущен отдельно от основной программы и может служить для постоянного обзора состояния системы.

У этой программы для определения железа простой и понятный интерфейс; он выполнен в классическом стиле: раздел со списком устройств по категориям, окно с информацией о всех комплектующих и ряд дополнительных окон с сопутствующей информацией. Все очень просто и понятно. Конечно, такие программы рассчитаны на опытных пользователей и компьютерных энтузиастов, но узнать из чего состоит компьютер сможет даже начинающий пользователь.

Скриншот HWiNFO 3
Датчики системы
Скриншот HWiNFO 4
Настройки

HWiNFO, конечно же, значительно уступает в функциональном плане другой популярной информационно-диагностической утилите AIDA64 (имеет значительно более широкий функционал), но ее возможностей вполне достаточно рядовому пользователю, а то что HWiNFO распространяется абсолютно бесплатно окажется еще одним доводом в ее пользу.

Программа регулярно обновляется (примерно, раз в месяц), включая поддержку новейшего железа. Это еще один весомый повод познакомиться с программой.

Что нового в HWiNFO 6.06:

  • Добавлена возможность менять цвет фон графика датчиков.
  • Расширен мониторинг датчиков MSI MEG X299 CREATION и прочих устройств серии X299.
  • Исправлены ошибки мониторинга ASUS P8H77-I и P8H77-V LE.
  • Добавлена поддержка мониторинга вентиляторов NZXT Grid+ V3.
  • Расширена поддержка Intel Ice Lake-SP и Snow Ridge.
  • Добавлена отчетность и мониторинг предельного коэффициента разгона процессоров Intel.
  • Добавлена предварительная поддержка Intel Tiger Lake.
  • Добавлена поддержка процессоров Zhaoxin KaiXian.
  • Исправлены проблемы определения некоторых старых материнских плат.
  • Улучшена поддержка некоторых старых компьютеров (уровня Pentium, Windows 98, NT).
  • Улучшена отчетность о статусе NVIDIA SLI.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 15.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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