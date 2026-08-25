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HWiNFO 8.52

HWiNFO 8.52

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HWiNFO

8.52

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Бесплатно Windows

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HWiNFO — это бесплатная программа, предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих из которых он состоит. Поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Интерфейс программы построен в классическом для такого типа программ стиле, он удобен, информативен и с ним приятно работать. В отличии от некоторых других программа подобного толка, она дает информацию только о железной составляющей системы и не работает с софтом. Эта программа является отличным бесплатным инструментом определения железа компьютера, а также его текущего состояния. Можно скачать HWiNFO для Windows; версии для GNU/Linux не предусмотрено.

Встроенный модуль мониторинга датчиков, показывающего текущее состояние основных компонентов компьютер, — еще одно преимущество программы. Информация получается с внутренних датчиков устройств и обновляется в реальном времени. Этот модуль может быть запущен отдельно от основного окна программы и служит для постоянного обзора состояния системы.

У программы для определения железа HWiNFO простой и понятный интерфейс; он выполнен в классическом стиле: раздел со списком устройств по категориям, окно с информацией о всех комплектующих и ряд дополнительных окон с сопутствующей информацией. Все очень просто и понятно. Конечно, такие программы рассчитаны на опытных пользователей и компьютерных энтузиастов, но узнать из чего состоит компьютер сможет даже начинающий пользователь.

Уступает в функциональном плане другой популярной информационно-диагностической утилите AIDA64 (имеет значительно более широкий функционал), но ее возможностей вполне достаточно рядовому пользователю, а то что HWiNFO распространяется абсолютно бесплатно окажется еще одним доводом в ее пользу. Программа регулярно обновляется (примерно, раз в месяц), включая поддержку новейшего железа. Это еще один весомый повод познакомиться с программой.

С недавних пор, кроме базовой бесплатной версии, стала доступная коммерческая Pro-версия. Версия с приставкой Pro рассчитана на использование программы в организациях и имеет минимальные функциональные отличия. Почитайте подробности.

Интерфейс HWiNFO
Интерфейс HWiNFO
Общая информация
Общая информация
Датчики
Датчики

Что нового в последних версиях HWiNFO:

Что нового в HWiNFO 8.52

  • Добавлено отображение температуры Hot Spot видеокарт NVIDIA Blackwell.
  • Добавлен мониторинг температуры VRAM для каждого чипа на видеокартах NVIDIA с памятью GDDR6X/GDDR7.
  • Улучшен мониторинг датчиков на материнских платах GIGABYTE нового поколения для процессоров от Intel.
  • Добавлена поддержка видеокарт AMD Radeon RX 9060 XT LP и AMD Radeon RX 9050.
  • Добавлен мониторинг температуры VRAM для каждого чипа на видеокартах AMD Navi.
  • Улучшена поддержка процессоров Hygon C86.
  • Добавлена возможность перемещать окно экранного меню (OSD) без заголовка.
  • Добавлена предварительная поддержка Razor Lake AX.
  • Улучшен мониторинг датчиков на материнских платах ASUS ROG CROSSHAIR 2006.
  • Добавлен мониторинг частоты системной шины (System Domain Clock) на видеокартах NVIDIA.
  • Исправлена проблема отображения частоты NGU на процессорах Arrow Lake.

Что нового в HWiNFO 8.48

  • Улучшена поддержка процессоров AMD следующего поколения.
  • Добавлена основной отчет и запись данных датчиков в форматах JSON и YAML.
  • Добавлен параметр командной строки для добавления примечания в файл отчета.
  • Добавлен мониторинг GC-HPWR (разъем BTF) на материнских платах ASUS BTF.
  • Добавлен мониторинг KSC 1.5 и 2.0 на с системах Kontron.
  • Улучшена поддержка систем AMD с программным понижением частоты ядра.
  • Добавлена ограниченная поддержка Lisuan LX 7G100.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в HWiNFO 8.46

  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат ASRock X870/X870E Challenger и X870E Taichi OCF.
  • Добавлена ​​информация о максимальном и номинальном ограничении мощности графического процессора видеокарт NVIDIA 50-й серии.
  • Добавлена поддержка блоков питания Corsair HXi SHIFT.
  • Добавлена отчетность о максимальной мощности NVMe.
  • Улучшена поддержка процессоров AMD следующего поколения.
  • Улучшена информация об активных каналах памяти DDR5 в системах Intel.
  • Добавлена поддержка Intel Arc Pro B65 и B70.
  • Добавлена поддержка MPS MP2825 VR PWM.
  • Добавлена отчетность Page File Total и Used.
  • Изменено название датчика GPU на iGPU/dGPU в зависимости от того, интегрированный или дискретный графический процессор.
  • Добавлено управление DIMM SPD Write-Protection.
  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5060 (GB205).
  • Исправлены ошибки.

Что нового в HWiNFO 8.34

  • Добавлена отчетность о параметрах Intel Speed Shift для процессоров Intel Xeon Granite Rapids и более новых.
  • Добавлен мониторинг Performance Limiting Reasons (причины, ограничивающие производительность) для процессоров Intel Xeon Granite Rapids и более новых.
  • Обновлен сторонний компонент PresentMon.
  • Добавлена ​​дополнительная статистика PresentMon.
  • Улучшена обработка данных и расчет статистики PresentMon.
  • Добавлено подробное описание элементов питания отслеживаемых на Qualcomm Snapdragon.
  • Добавлено временное решение для устранения скачков телеметрии процессора AMD.
  • Добавлена ​​горячая клавиша для приостановки/возобновления мониторинга датчиков.
  • Исправлен сброс средних значений датчиков.
  • Исправлена ​​телеметрия на 12/16-ядерных процессорах AMD StormPeak.
  • Исправлено переключение экранного меню.

Что нового в HWiNFO 8.30

  • Добавлена полная поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5050.
  • Расширена информация PCI Express Error Counters и добавлена информация о NVIDIA 50 серии.
  • Удалена информация сдатчика ACPI (кроме ARM64) из-за проблемы синхронизации.
  • Улучшен мониторинг SVID VR.
  • Улучшена отчетность о размере общей видеопамяти интегрированных видеокарт от Intel.
  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2.
  • Расширен мониторинг датчиков будущим материнских плат GIGABYTE.
  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат ASUS W890.
  • Улучшена поддержка Intel Grand Ridge.
  • Добавлена ранняя поддержка Nova Lake.
  • Добавлена универсальный способ мониторинга скорости вращения вентиляторов в ноутбуках от Asus.
  • Расширен мониторинг датчиков многих материнских плат MSI.
  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат MAXSUN.

Что нового в HWiNFO 8.24

  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti.
  • Добавлен режим Memory-only.
  • Добавлен мониторинг пропускной способности чтения/записи VRAM на видеокартах Intel Arc B.
  • Расширен мониторинг датчиков ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME.
  • Удалена нумерация шин PCIe на ARM64.
  • Улучшен поиск SPD на системах AMD Storm Peak.
  • Добавлен мониторинг входящего +12V вольтажа на видеокартах Navi4x.
  • Добавлен мониторинг дополнительных технических особенностей Intel Arc B.
  • Добавлен мониторинг Psys на AMD APU.
  • Улучшена отчетность о буквах дисков NVMe-носителей, входящих в Intel RST RAID.
  • Улучшена поддержка новейших AMD EPYC и Threadripper.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в HWiNFO 8.22

  • Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 D.
  • Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.
  • Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070.
  • Добавлено перечисление шин PCIe на ARM64.
  • Добавлена поддержка мониторинга блоков питания Cooler Master X Silent/Mighty.
  • Добавлена частичная поддержка латышского языка.
  • Добавлена поддержка мониторинга блоков питания MSI MEG Ai1600T PSU.
  • Изменен порт, используемый для взаимодействия с AMD SMU.
  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат MSI B840.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в HWiNFO 8.20

  • Добавлена поддержка GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, NVIDIA GB202.
  • Реализован параллельный (многопоточный) опрос датчиков.
  • Добавлена отчетность о количестве ядер Xe на видеокартах от Intel.
  • Расширено окно с информацией о таймингах памяти для дополнительной информации о DDR5.
  • Расширен мониторинг питания Intel Battlemage.
  • Улучшен внешний вид при использовании контрастной темы Windows 11.
  • Расширена поддержка LPDDR5/X SDRAM.
  • Обновлен компонент PresentMon до версии 2.3.0.
  • Улучшено масштабирование интерфейса.
  • Улучшена поддержка новейших видеокарт от AMD.
  • Добавлена поддержка мониторинга блоков питания Cooler Master i.
  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат MSI B850, ASUS B850 и B840, ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX, ASUS B860 и H810, ASRock B860 и B850.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в HWiNFO 8.16

  • Добавлена поддержка Cybenetics Powenetics PMD.
  • Расширена поддержка новейших процессоров от AMD.
  • Расширена отчетность о буквах дисков.
  • Расширена отчетность о тактовой частоте NGU.
  • Расширена отчетность о параметрах CUDIMM CKD.
  • Улучшена отчетность о V/F.
  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат MSI Z890/B860/H810.
  • Добавлено имя модуля DIMM в строку заголовка мониторинга датчика.
  • Добавлено отображение глобальных минимальны/максимальных значений на правой вертикальной оси графика на OSD-панели.
  • Улучшена поддержка Intel Lunar Lake.
  • Добавлена отчетность о количестве нейросетевых процессоров NPU.
  • Теперь OSD-панель отображает число в десятичных значениях, заданное в настройках.
  • Улучшена поддержка новейшего видео от Intel.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в HWiNFO 8.12

  • Добавлена поддержка LPDDR5(X) SPD.
  • Улучшен мониторинг напряжения DDR5 DIMM.
  • Добавлена возможность установки пользовательских координат положения на экране OSD.
  • Улучшена нумерация и мониторинг сетевых адаптеров.
  • Обновлен компонент PresentMon для более точного мониторинга данных датчиков.
  • Асинхронный опрос датчиков для лучшей отзывчивости при высоких значениях.
  • Оптимизирован опрос датчиков.
  • Улучшен мониторинг датчиков материнских плат ASRock X870 и Z890.
  • Расширена поддержка некоторых новейших процессоров от AMD.
  • Добавлена поддержка Richtek RT3674 VRM/PWM.
  • Добавлен мониторинг температуры PCH на системах с Intel Ice Lake и более новых.
  • Добавлены данные о неисправности WHEA PCIe во всплывающее оповещение датчика.
  • Улучшена отчётность о конфигурации LP E-core (Lunar Lake).
  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат ASUS X870.
  • Добавлено предупреждение о блокировке HWiNFO сторонними программами.
  • Добавлен мониторинг индивидуальных фаз питания VRM на материнских платах GIGABYTE с ISL или XDPE PWMs.

Что нового в HWiNFO 8.10

  • Доступна версия HWiNFO для платформы ARM64.
  • Обновлено наименование гибридного ядра.
  • Улучшена поддержка AMD Strix1 и Granite Ridge.
  • Расширена поддержка ZHAOXIN KaiXian KX-7000.
  • Добавлена поддержка ITE IT8696E LPC/SIO.
  • Улучшенный мониторинг датчиков на материнских платах GIGABYTE следующего поколения.
  • ARM64: улучшена отчетность о Qualcomm Snapdragon X1P и X1E.
  • Улучшено перечисление некоторых мостов JMicron и ASMedia USB-SATA.
  • Улучшенный мониторинг датчиков на материнских платах ASUS ROG MAXIMUS Z890.
  • Добавлена поддержка Infineon XDPE192C3 PWM.
  • Добавлена тема оформления ASUS ROG. Она доступна только на материнских платах ASUS ROG.

Почитайте новость: HWiNFO 8.00 — новая OSD-панель и упразднение поддержки Windows XP

Почитайте новость: HWiNFO 7.00 — обновление с новой коммерческой Pro-версией

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о HWiNFO

Быстро, мало весит, помогает всегда и везде!

Автор: FogY29.05.2026

Отличная компактная программа, показывает ну просто всё что нужно.

Автор: PeterS01.04.2023

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