HWiNFO — это бесплатная программа, предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих из которых он состоит. Поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Интерфейс программы построен в классическом для такого типа программ стиле, он удобен, информативен и с ним приятно работать. В отличии от некоторых других программа подобного толка, она дает информацию только о железной составляющей системы и не работает с софтом. Эта программа является отличным бесплатным инструментом определения железа компьютера, а также его текущего состояния. Можно скачать HWiNFO для Windows; версии для GNU/Linux не предусмотрено.

Встроенный модуль мониторинга датчиков, показывающего текущее состояние основных компонентов компьютер, — еще одно преимущество программы. Информация получается с внутренних датчиков устройств и обновляется в реальном времени. Этот модуль может быть запущен отдельно от основного окна программы и служит для постоянного обзора состояния системы.

У программы для определения железа HWiNFO простой и понятный интерфейс; он выполнен в классическом стиле: раздел со списком устройств по категориям, окно с информацией о всех комплектующих и ряд дополнительных окон с сопутствующей информацией. Все очень просто и понятно. Конечно, такие программы рассчитаны на опытных пользователей и компьютерных энтузиастов, но узнать из чего состоит компьютер сможет даже начинающий пользователь.

Уступает в функциональном плане другой популярной информационно-диагностической утилите AIDA64 (имеет значительно более широкий функционал), но ее возможностей вполне достаточно рядовому пользователю, а то что HWiNFO распространяется абсолютно бесплатно окажется еще одним доводом в ее пользу. Программа регулярно обновляется (примерно, раз в месяц), включая поддержку новейшего железа. Это еще один весомый повод познакомиться с программой.

С недавних пор, кроме базовой бесплатной версии, стала доступная коммерческая Pro-версия. Версия с приставкой Pro рассчитана на использование программы в организациях и имеет минимальные функциональные отличия. Почитайте подробности.