Media Player Classic Home Cinema — это очень популярный видеоплеер. Программа построена на основе популярного в прошлом, но прекратившего свое существование проекта Media Player Classic. MPC:HC отличается высокой скоростью работы даже на слабых компьютерах, простым интерфейсом и поддержкой большого количества видеоформатов. Входит в состав самого популярного набора кодеков K-Lite Codec Pack. Можно скачать Media Player Classic для Windows, есть Portable-версия.

Интерфейс плеера прост и доступен, часто используемые функции находятся на своих местах, интуитивно понятны и самоочевидны. В Media Player Classic есть полный спектр необходимых настроек, что позволяет подогнать видеоплеер под свои нужды. Однако, можно и не возиться с предлагаемыми опциями — предустановленные настройки отлично подойдут большинству пользователей.

Одним из главных достоинств плеера является набор отличных видео и аудио кодеков, которые уже идут в комплекте. Многие опытные пользователи считают этот набор оптимальным. Поддерживается воспроизведение большинства популярных видео и аудио форматов: WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV. Также поддерживается воспроизведение потокового вещания.

Можно смело рекомендовать скачать Media Player Classic самой широкой аудитории. Простым пользователям понравится доступность и всеядность плеера, а опытные пользователи оценят гибкость в настройках и поддержку даже экзотических форматов. Также стоит отметить, что программа полностью бесплатна, не содержит рекламы и распространяется, в том числе, на основе открытых исходных кодов.

Важно отметить, что с недавних пор проект поддерживается сторонним разработчиком clsid. Старый официальный сайт не обновляется.