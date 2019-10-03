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Media Player Classic

1.8.8

Популярный видеоплеер с кодеками и фильтрами

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Media Player Classic Home Cinema — это очень популярный видеоплеер. Программа построена на основе популярного в прошлом, но прекратившего свое существование проекта Media Player Classic. MPC:HC отличается высокой скоростью работы даже на слабых компьютерах, простым интерфейсом и поддержкой большого количества видеоформатов.

Интерфейс плеера прост и доступен, часто используемые функции находятся на своих местах, интуитивно понятны и самоочевидны. В Media Player Classic есть полный спектр необходимых настроек, что позволяет подогнать видеоплеер под свои нужды. Однако, можно и не возиться с предлагаемыми опциями — предустановленные настройки отлично подойдут большинству пользователей.

Интерфейс Media Player Classic
Интерфейс Media Player Classic
Настройки
Настройки
Настройки форматов
Настройки форматов

Одним из главных достоинств плеера является набор отличных видео и аудио кодеков, которые уже идут в комплекте. Многие опытные пользователи считают этот набор оптимальным. Поддерживается воспроизведение большинства популярных видео и аудио форматов: WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV. Также поддерживается воспроизведение потокового вещания.

Можно смело рекомендовать скачать Media Player Classic самой широкой аудитории. Простым пользователям понравится доступность и всеядность плеера, а опытные пользователи оценят гибкость в настройках и поддержку даже экзотических форматов. Также стоит отметить, что программа полностью бесплатна, не содержит рекламы и распространяется, в том числе, на основе открытых исходных кодов.

Важно отметить, что с недавних пор проект поддерживается сторонним разработчиком clsid; старый официальный сайт не обновляется.

Что нового в Media Player Classic 1.8.8:

  • Обновлен компонент LAV Filters до версии 0.74.1-24-g50b3a.
  • Обновлен компонент MediaInfo DLL до версии 19.09.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 03.10.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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