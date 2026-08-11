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Media Player Classic 2.8.0

Media Player Classic 2.8.0

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Media Player Classic

2.8.0

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Open Source Windows

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Media Player Classic Home Cinema — это очень популярный видеоплеер. Программа построена на основе популярного в прошлом, но прекратившего свое существование проекта Media Player Classic. MPC:HC отличается высокой скоростью работы даже на слабых компьютерах, простым интерфейсом и поддержкой большого количества видеоформатов. Входит в состав самого популярного набора кодеков K-Lite Codec Pack. Можно скачать Media Player Classic для Windows, есть Portable-версия.

Интерфейс плеера прост и доступен, часто используемые функции находятся на своих местах, интуитивно понятны и самоочевидны. В Media Player Classic есть полный спектр необходимых настроек, что позволяет подогнать видеоплеер под свои нужды. Однако, можно и не возиться с предлагаемыми опциями — предустановленные настройки отлично подойдут большинству пользователей.

Одним из главных достоинств плеера является набор отличных видео и аудио кодеков, которые уже идут в комплекте. Многие опытные пользователи считают этот набор оптимальным. Поддерживается воспроизведение большинства популярных видео и аудио форматов: WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV. Также поддерживается воспроизведение потокового вещания.

Можно смело рекомендовать скачать Media Player Classic самой широкой аудитории. Простым пользователям понравится доступность и всеядность плеера, а опытные пользователи оценят гибкость в настройках и поддержку даже экзотических форматов. Также стоит отметить, что программа полностью бесплатна, не содержит рекламы и распространяется, в том числе, на основе открытых исходных кодов.

Важно отметить, что с недавних пор проект поддерживается сторонним разработчиком clsid. Старый официальный сайт не обновляется.

Интерфейс Media Player Classic
Интерфейс Media Player Classic
Настройки
Настройки
Настройки форматов
Настройки форматов

Что нового в последних версиях Media Player Classic:

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.8.0

  • Перемещены настройки SaneAR/VMR-9/EVR-CP/EVR-Sync. Теперь доступны через кнопку рядом с выбором рендерера в разделе настроек вывода.
  • Улучшена страница настроек вывода и обновлены всплывающие подсказки для видеорендеров.
  • Теперь можно задать настройки по умолчанию через втку реестра HKLM, которые считываются при создании нового профиля настроек в разделе HKCU.
  • Теперь при сохранении настроек в INI-файл история выносится в отдельный файл.
  • Добавлена ​​расширенная настройка HistoryExcludeFilter для исключения определенного содержимого из добавления в историю последних файлов.
  • Добавлена ​​расширенная настройка для автоматического удаления записей истории старше определенного пользователем количества дней. По умолчанию — 365 (можно отключить, установив значение 0).
  • В меню «Недавние файлы» добавлен новый пункт показывающий историю. Он открывает диалоговое окно для управления записями истории. Позволяет выполнять поиск, удалять записи вручную, очищать недействительные записи, очищать старые записи, сбрасывать позицию и т.д.
  • Теперь при открытии выбранных файлов через Проводник Windows они добавляются в плейлист в алфавитном порядке.
  • Добавлена ​​опция сортировки по дате в контекстное меню плейлиста.
  • Добавлена ​​расширенная опция сортировки файлов по дате при переходе к следующему/предыдущему файлу в папке.
  • Элементы управления цветом перемещены из диалогового окна параметров в новое всплывающее окно. Доступ к нему осуществляется через меню «Воспроизведение» или с помощью горячей клавиши.
  • Расширенные настройки были переупорядочены и сгруппированы по категориям.
  • Улучшена производительность при использовании библиотеки libass для рендеринга субтитров.
  • Добавлен трассировка стека во внутренний (резервный) обработчик исключений.
  • Обновление LAV Filters до версии 0.82-5-g77c25.
  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.10.7.2560.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.7.4

  • Обновление LAV Filters до версии 0.82-4-gab7ca.
  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.10.6.2555.
  • Теперь MPC Video Renderer используется в качестве видеорендерера по умолчанию (ранее применялся EVR-CP).
  • Теперь MPC-HC один раз определит установленную видеокарту и при необходимости автоматически настроит видеорендерер и параметры аппаратного декодирования.
  • Добавлена возможность отображать таймер воспроизведения около таймлайна вместо строки состояния. По умолчанию он располагается справа, но с помощью расширенной настройки его можно переместить влево.
  • Добавлен новый настраиваемый режим просмотра (горячая клавиша 4). По умолчанию в нем скрыты меню и строка состояния по сравнению с обычным режимом просмотра (горячая клавиша 3).
  • Добавлена настройка для выбора режима просмотра по умолчанию при запуске проигрывателя.
  • В контекстное меню списка воспроизведения добавлено подменю для выбора расположения списка воспроизведения.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.7.3

  • Обновление LAV Filters до версии 0.82.
  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.10.4.2550.
  • Обновление MPC Audio Renderer.
  • Предприняты мелкие улучшения, исправлены сбои и ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.7.0

  • Обновление LAV Filters до версии 0.81-8-ga9e68.
  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.10.1.2531.
  • Улучшено поведение изменения размера окна через клавиши масштабирования.
  • Улучшена производительность работы плейлиста при большом количестве элементов.
  • Добавлена возможность поиска по плейлисту — достаточно начать набор текста.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.6.2

  • Обновление LAV Filters до версии 0.81-5-g5aa4b.
  • Обновление MediaInfo DLL до версии 26.01.
  • Также разработчик предупреждает о возможных проблемах с загрузкой с OpenSubtitles, которые связана с повышением квоты.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.6.1

  • Обновлен LAV Filters до версии 0.81-3-g5d467.
  • Расширено ведены лога отладки.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.6

  • Обновлен MPC Video Renderer до версии 0.9.18.2480.
  • Добавлена ​​возможность настройки выравнивания кнопок панели инструментов. Теперь их можно выровнять по центру окна.
  • При воспроизведении архива RAR, содержащего несколько медиафайлов, теперь можно перейти к следующему/предыдущему файлу из архива.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.5

  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.17.2472.
  • Реализовано скрытие панели инструментов захвата.
  • Теперь автоматический поиск субтитров использует сервис OpenSubtitles только при наличии учетной записи.
  • Добавлено два новых скина панели инструментов.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.4

  • Обновление LAV Filters до версии 0.80-9-gb2240.
  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.15.2463.
  • Обновление MediaInfo DLL до версии 25.09.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.3

  • Добавлено несколько скинов панели функций.
  • Добавлены новые настройки панели функций. Добавлено несколько новых, опциональных, кнопок длоя быстрых действий.
  • Обновление LAV Filters до версии 0.80-5-g49ded.
  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.13.2451.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.2

  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.12.2443.
  • Обновление MediaInfo DLL до версии 25.07.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.1

  • Теперь внутренний аудиодекодер поддерживает декодирование звука AC-4.
  • Обновление LAV Filters до версии 0.80-2-g30060.
  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.10.2418.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.0

  • Обновление LAV Filters до версии 0.80-1-gb9116.
  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.9.2400.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.4.3

  • Обновление LAV Filters до версии 0.79.2-29-gadffe.
  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.8.2392.
  • Обновление MediaInfo DLL до версии 25.04.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.4.1

  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.4.2373.
  • Обновление MediaInfo DLL до версии 25.03.
  • Обновлен внутренний MPC Audio Renderer.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.4.0

  • Кнопки Воспроизведение и Пауза объединены в одну.
  • Обновление LAV Filters до версии 0.79.2-27-gd98fc.
  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.3.2363.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.3.9

  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.8.9.2318.
  • Обновление MediaInfo DLL до версии 24.12.
  • Добавлена настройка для скрытия процента на шкале громкости.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.3.8

  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.8.8.2314.
  • Обновление MediaInfo DLL до версии 24.11.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.3.7

  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.8.8.2303.
  • Улучшено масштабирование шрифтов для текста в миниатюрах.
  • Теперь ручное редактирование стиля субтитров может работать с libass.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.3.4

  • Обновление MPC Video Renderer до версии 0.8.5.2275.
  • Добавлена опция для отключения подтверждения удаления файла.
  • Длительность ролика теперь сохраняется в MPCPL-плейлисте.
  • Добавлена команда /thumbnails для создания списка миниатюр.
  • Главное окно управления на втором мониторе теперь имеет меньший размер при воспроизведения в полноэкранном режиме.
  • Теперь при открытии адреса, полученного через yt-dlp, параметры useragent и referrer используются в LAV Splitter.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.2.1

  • Обновление LAV Filters до версии 0.79.2.
  • Добавлена горячая клавиши для переключения опции перемешивания плейлиста.
  • Добавлена возможность всегда отображать время на экранном меню.
  • Теперь параметр командной строки /fixedsize поддерживает установку положения окна на экране.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.2.0

  • Добавлена поддержка декодирования видео H.266/VVC.
  • Обновление LAV Filters до версии 0.79.1.
  • Обновление MediaInfo DLL до версии 24.03.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.1.7

  • Предпринят ряд улучшений и исправлены проблемы в работе горячий клавишами и мультимедийными клавишами устройств.
  • Добавлена новая опция для отображения информации об аудио-дорожке в строке состояния плеера.
  • Исправлены ряд ошибок.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.1.6

  • Максимальный размер шрифта экранного меню увеличен до 50.
  • В результаты поиска шрифтов добавлена колонка FPS.
  • Улучшена сортировка результатов поиска субтитров.
  • Улучшена авторизация в сервисе Opensubtitles.
  • Теперь копирования информации из диалога "О программе" также включает данные о экране и его DPI.
  • Теперь настройка FullscreenSeparateControls по умолчанию включена.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.1.5

  • Оптимизировано чтение истории открытия файлов.
  • Теперь настройка масштабирования допускает указания минимального и максимального значения.
  • Теперь опция добавления внешних фильтров, которая не позволит добавить неподходящий фильтр.
  • Добавлены расширенные настройки запоминания выбора аудио и субтитров.
  • Добавлены расширенные настройки запоминания выбора внешних плейлистов.
  • Теперь размер буфера Subpic автоматически установлен на значение «0» для libass.
  • Обновлены следующие компоненты: LAV Filters 0.78-3-g58474, MediaInfo DLL 24.01 и прочие сторонние компоненты.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.1.0

  • Добавлен новый источник субтитров - OpenSubtitles.com (OpenSubtitles.org прекратит работу в конце 2023 года).
  • Добавлена возможность размещения миниатюр предварительного просмотра видео под панелью перемотки (таймлайн).
  • Добавлена возможность использовать libass в качестве механизма рендеринга субтитров.
  • Предприняты улучшения настройки отдельного окна полноэкранного режима.
  • Некоторым кнопкам панели инструментов присвоены действия, вызываемые правым кликом мыши.
  • Добавлена поддержка сканирования ATSC-каналов.
  • Теперь плейлист по умолчанию закреплен справа.
  • Теперь аппаратное декодирование HEVC по умолчанию отключено. Пользователь может включить его в настройках программы.
  • Обновлены следующие компоненты: LAV Filters 0.78, MediaInfo DLL 23.10, MPC Audio Renderer и прочие сторонние библиотеки.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.0.0

  • Если функция повтора A-B активна, то кнопка «Домой» будет осуществлять переход к позиции A, а не к началу ролика.
  • Добавлена поддержка заголовка ASS-субтитров LayoutResX/Y.
  • Реализовано правильное применение масштабирования для тега размытия текста у ASS-субтитров.
  • Предприняты улучшения для обхода ошибок при рендеринге FreeType-шрифтов.
  • Добавлен новый параметр MouseLeftUpDelay. Позволяет установить время задержки левого клика мыши на области видео. Это полезно для предотвращения срабатывания паузы при переходе в полноэкранный режим двойным кликом мыши. Предлагаемое значение — 250 мс; по умолчанию отключено.
  • Обновление LAV Filters до версии 0.77.1-1-g6f78a.
  • Обновление MediaInfo DLL до версии 22.12.
  • Исправлены ошибки.

Читайте новость: Media Player Classic - Home Cinema 1.9.16 — очередное обновление популярного видеоплеера

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Media Player Classic

Чет этот классный плеер стал много памяти жрать..

Автор: Somebody19.04.2024

Отличный видеоплеер. Пользуюсь много лет. Быстрый, простой, поддерживает все форматы.

Автор: Adamska28.09.2023

Очень хорошее качество воспроизведения.

Автор: Алексей05.09.2022

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