Media Player Classic Home Cinema — это очень популярный видеоплеер. Программа построена на основе популярного в прошлом, но прекратившего свое существование проекта Media Player Classic. MPC:HC отличается высокой скоростью работы даже на слабых компьютерах, простым интерфейсом и поддержкой большого количества видеоформатов. Входит в состав самого популярного набора кодеков K-Lite Codec Pack. Можно скачать Media Player Classic для Windows, есть Portable-версия.
Интерфейс плеера прост и доступен, часто используемые функции находятся на своих местах, интуитивно понятны и самоочевидны. В Media Player Classic есть полный спектр необходимых настроек, что позволяет подогнать видеоплеер под свои нужды. Однако, можно и не возиться с предлагаемыми опциями — предустановленные настройки отлично подойдут большинству пользователей.
Одним из главных достоинств плеера является набор отличных видео и аудио кодеков, которые уже идут в комплекте. Многие опытные пользователи считают этот набор оптимальным. Поддерживается воспроизведение большинства популярных видео и аудио форматов: WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV. Также поддерживается воспроизведение потокового вещания.
Можно смело рекомендовать скачать Media Player Classic самой широкой аудитории. Простым пользователям понравится доступность и всеядность плеера, а опытные пользователи оценят гибкость в настройках и поддержку даже экзотических форматов. Также стоит отметить, что программа полностью бесплатна, не содержит рекламы и распространяется, в том числе, на основе открытых исходных кодов.
Важно отметить, что с недавних пор проект поддерживается сторонним разработчиком clsid. Старый официальный сайт не обновляется.
Что нового в последних версиях Media Player Classic:
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.8.0
- Перемещены настройки SaneAR/VMR-9/EVR-CP/EVR-Sync. Теперь доступны через кнопку рядом с выбором рендерера в разделе настроек вывода.
- Улучшена страница настроек вывода и обновлены всплывающие подсказки для видеорендеров.
- Теперь можно задать настройки по умолчанию через втку реестра HKLM, которые считываются при создании нового профиля настроек в разделе HKCU.
- Теперь при сохранении настроек в INI-файл история выносится в отдельный файл.
- Добавлена расширенная настройка HistoryExcludeFilter для исключения определенного содержимого из добавления в историю последних файлов.
- Добавлена расширенная настройка для автоматического удаления записей истории старше определенного пользователем количества дней. По умолчанию — 365 (можно отключить, установив значение 0).
- В меню «Недавние файлы» добавлен новый пункт показывающий историю. Он открывает диалоговое окно для управления записями истории. Позволяет выполнять поиск, удалять записи вручную, очищать недействительные записи, очищать старые записи, сбрасывать позицию и т.д.
- Теперь при открытии выбранных файлов через Проводник Windows они добавляются в плейлист в алфавитном порядке.
- Добавлена опция сортировки по дате в контекстное меню плейлиста.
- Добавлена расширенная опция сортировки файлов по дате при переходе к следующему/предыдущему файлу в папке.
- Элементы управления цветом перемещены из диалогового окна параметров в новое всплывающее окно. Доступ к нему осуществляется через меню «Воспроизведение» или с помощью горячей клавиши.
- Расширенные настройки были переупорядочены и сгруппированы по категориям.
- Улучшена производительность при использовании библиотеки libass для рендеринга субтитров.
- Добавлен трассировка стека во внутренний (резервный) обработчик исключений.
- Обновление LAV Filters до версии 0.82-5-g77c25.
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.10.7.2560.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.7.4
- Обновление LAV Filters до версии 0.82-4-gab7ca.
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.10.6.2555.
- Теперь MPC Video Renderer используется в качестве видеорендерера по умолчанию (ранее применялся EVR-CP).
- Теперь MPC-HC один раз определит установленную видеокарту и при необходимости автоматически настроит видеорендерер и параметры аппаратного декодирования.
- Добавлена возможность отображать таймер воспроизведения около таймлайна вместо строки состояния. По умолчанию он располагается справа, но с помощью расширенной настройки его можно переместить влево.
- Добавлен новый настраиваемый режим просмотра (горячая клавиша 4). По умолчанию в нем скрыты меню и строка состояния по сравнению с обычным режимом просмотра (горячая клавиша 3).
- Добавлена настройка для выбора режима просмотра по умолчанию при запуске проигрывателя.
- В контекстное меню списка воспроизведения добавлено подменю для выбора расположения списка воспроизведения.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.7.3
- Обновление LAV Filters до версии 0.82.
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.10.4.2550.
- Обновление MPC Audio Renderer.
- Предприняты мелкие улучшения, исправлены сбои и ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.7.0
- Обновление LAV Filters до версии 0.81-8-ga9e68.
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.10.1.2531.
- Улучшено поведение изменения размера окна через клавиши масштабирования.
- Улучшена производительность работы плейлиста при большом количестве элементов.
- Добавлена возможность поиска по плейлисту — достаточно начать набор текста.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.6.2
- Обновление LAV Filters до версии 0.81-5-g5aa4b.
- Обновление MediaInfo DLL до версии 26.01.
- Также разработчик предупреждает о возможных проблемах с загрузкой с OpenSubtitles, которые связана с повышением квоты.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.6.1
- Обновлен LAV Filters до версии 0.81-3-g5d467.
- Расширено ведены лога отладки.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.6
- Обновлен MPC Video Renderer до версии 0.9.18.2480.
- Добавлена возможность настройки выравнивания кнопок панели инструментов. Теперь их можно выровнять по центру окна.
- При воспроизведении архива RAR, содержащего несколько медиафайлов, теперь можно перейти к следующему/предыдущему файлу из архива.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.5
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.17.2472.
- Реализовано скрытие панели инструментов захвата.
- Теперь автоматический поиск субтитров использует сервис OpenSubtitles только при наличии учетной записи.
- Добавлено два новых скина панели инструментов.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.4
- Обновление LAV Filters до версии 0.80-9-gb2240.
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.15.2463.
- Обновление MediaInfo DLL до версии 25.09.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.3
- Добавлено несколько скинов панели функций.
- Добавлены новые настройки панели функций. Добавлено несколько новых, опциональных, кнопок длоя быстрых действий.
- Обновление LAV Filters до версии 0.80-5-g49ded.
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.13.2451.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.2
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.12.2443.
- Обновление MediaInfo DLL до версии 25.07.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.1
- Теперь внутренний аудиодекодер поддерживает декодирование звука AC-4.
- Обновление LAV Filters до версии 0.80-2-g30060.
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.10.2418.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.5.0
- Обновление LAV Filters до версии 0.80-1-gb9116.
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.9.2400.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.4.3
- Обновление LAV Filters до версии 0.79.2-29-gadffe.
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.8.2392.
- Обновление MediaInfo DLL до версии 25.04.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.4.1
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.4.2373.
- Обновление MediaInfo DLL до версии 25.03.
- Обновлен внутренний MPC Audio Renderer.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.4.0
- Кнопки Воспроизведение и Пауза объединены в одну.
- Обновление LAV Filters до версии 0.79.2-27-gd98fc.
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.3.2363.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.3.9
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.8.9.2318.
- Обновление MediaInfo DLL до версии 24.12.
- Добавлена настройка для скрытия процента на шкале громкости.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.3.8
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.8.8.2314.
- Обновление MediaInfo DLL до версии 24.11.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.3.7
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.8.8.2303.
- Улучшено масштабирование шрифтов для текста в миниатюрах.
- Теперь ручное редактирование стиля субтитров может работать с libass.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.3.4
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.8.5.2275.
- Добавлена опция для отключения подтверждения удаления файла.
- Длительность ролика теперь сохраняется в MPCPL-плейлисте.
- Добавлена команда /thumbnails для создания списка миниатюр.
- Главное окно управления на втором мониторе теперь имеет меньший размер при воспроизведения в полноэкранном режиме.
- Теперь при открытии адреса, полученного через yt-dlp, параметры useragent и referrer используются в LAV Splitter.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.2.1
- Обновление LAV Filters до версии 0.79.2.
- Добавлена горячая клавиши для переключения опции перемешивания плейлиста.
- Добавлена возможность всегда отображать время на экранном меню.
- Теперь параметр командной строки /fixedsize поддерживает установку положения окна на экране.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.2.0
- Добавлена поддержка декодирования видео H.266/VVC.
- Обновление LAV Filters до версии 0.79.1.
- Обновление MediaInfo DLL до версии 24.03.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.1.7
- Предпринят ряд улучшений и исправлены проблемы в работе горячий клавишами и мультимедийными клавишами устройств.
- Добавлена новая опция для отображения информации об аудио-дорожке в строке состояния плеера.
- Исправлены ряд ошибок.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.1.6
- Максимальный размер шрифта экранного меню увеличен до 50.
- В результаты поиска шрифтов добавлена колонка FPS.
- Улучшена сортировка результатов поиска субтитров.
- Улучшена авторизация в сервисе Opensubtitles.
- Теперь копирования информации из диалога "О программе" также включает данные о экране и его DPI.
- Теперь настройка FullscreenSeparateControls по умолчанию включена.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.1.5
- Оптимизировано чтение истории открытия файлов.
- Теперь настройка масштабирования допускает указания минимального и максимального значения.
- Теперь опция добавления внешних фильтров, которая не позволит добавить неподходящий фильтр.
- Добавлены расширенные настройки запоминания выбора аудио и субтитров.
- Добавлены расширенные настройки запоминания выбора внешних плейлистов.
- Теперь размер буфера Subpic автоматически установлен на значение «0» для libass.
- Обновлены следующие компоненты: LAV Filters 0.78-3-g58474, MediaInfo DLL 24.01 и прочие сторонние компоненты.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.1.0
- Добавлен новый источник субтитров - OpenSubtitles.com (OpenSubtitles.org прекратит работу в конце 2023 года).
- Добавлена возможность размещения миниатюр предварительного просмотра видео под панелью перемотки (таймлайн).
- Добавлена возможность использовать libass в качестве механизма рендеринга субтитров.
- Предприняты улучшения настройки отдельного окна полноэкранного режима.
- Некоторым кнопкам панели инструментов присвоены действия, вызываемые правым кликом мыши.
- Добавлена поддержка сканирования ATSC-каналов.
- Теперь плейлист по умолчанию закреплен справа.
- Теперь аппаратное декодирование HEVC по умолчанию отключено. Пользователь может включить его в настройках программы.
- Обновлены следующие компоненты: LAV Filters 0.78, MediaInfo DLL 23.10, MPC Audio Renderer и прочие сторонние библиотеки.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic Home Cinema 2.0.0
- Если функция повтора A-B активна, то кнопка «Домой» будет осуществлять переход к позиции A, а не к началу ролика.
- Добавлена поддержка заголовка ASS-субтитров LayoutResX/Y.
- Реализовано правильное применение масштабирования для тега размытия текста у ASS-субтитров.
- Предприняты улучшения для обхода ошибок при рендеринге FreeType-шрифтов.
- Добавлен новый параметр MouseLeftUpDelay. Позволяет установить время задержки левого клика мыши на области видео. Это полезно для предотвращения срабатывания паузы при переходе в полноэкранный режим двойным кликом мыши. Предлагаемое значение — 250 мс; по умолчанию отключено.
- Обновление LAV Filters до версии 0.77.1-1-g6f78a.
- Обновление MediaInfo DLL до версии 22.12.
- Исправлены ошибки.
Читайте новость: Media Player Classic - Home Cinema 1.9.16 — очередное обновление популярного видеоплеера
Отзывы о Media Player Classic
Чет этот классный плеер стал много памяти жрать..
Отличный видеоплеер. Пользуюсь много лет. Быстрый, простой, поддерживает все форматы.
Очень хорошее качество воспроизведения.