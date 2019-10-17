SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Total Commander

9.22a / 9.50 Beta

Скачать бесплатно самый популярный файловый менеджер

Скачать Total Commander

Total Commander — это самый популярный файловый менеджер. Существует более 20 лет и работает во всех версия операционной системы Windows (от 95 до 10).

Программа призвана заменить слабенький и нефункциональный «Проводник» из состава операционной системы Windows и служит для удобного управления дисками и файлами на них. Total Commander поддерживает огромную массу разнообразных функций для работы с файлами самых разнообразных типов и форматов (текст, графика, архивы и прочее) и включает множество удобных инструментов и функций на все случаи жизни. Многие повседневные функции, на которые затрачивается масса усилий, станут доступны буквально в один клик. В общем, рекомендуется скачать Total Commander всякому пользователю и воспользоваться им для устройства удобной и функциональной рабочей среды.

Интерфейс Total Commmander построен по классическому для такого рода программ типу и имеет две одинаковых параллельных панели (как старый-добрый Norton Commander времен MS DOS). Это идеально для различного взаимодействия между дисками и перемещения файлов между директориями. Также интерфейс поддается полной настройке, что дает еще более удобный доступ к функциям программы.

Важно отметить, что программа поддерживает мощнейшую систему плагинов расширяющих функциональность программы, благодаря огромному количеству которых, TC давно превратился во всемогущую оболочку для управления компьютером.

Программа платная, но если пользователь не желает тратить на нее деньги, то она все равно будет работать бесплатно, лишь иногда сообщая о возможности ее купить.

Что нового в Total Commander 9.50 Beta:

Исправлены ошибки.

Читайте новость: Total Commander 9.20 — новая версия самого популярного файлового менеджера

Скриншот Total Commander 1 Скриншот Total Commander 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 17.10.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Far Manager

Популярный файловый менеджер с классическим интерфейсом

Directory Opus

Скачать бесплатно файловый менеджер с массой встроенных функций

XYplorer

Файловый менеджер с рядом удобных особенностей

FreeCommander

Бесплатный файловый менеджер с хорошим функционалом

xplorer2

Несложный файловый менеджер

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64