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Total Commander

11.58.1

Скачать бесплатно самый популярный файловый менеджер

Пробная версия Windows Android

Скачать Total Commander

ВЫБОР ВЕРСИИ

Total Commander — это самый популярный файловый менеджер. Существует более 20 лет и работает во всех версиях операционной системы Windows (от 95 до 11). Рекомендуется скачать Total Commander для организации удобной работы.

Программа призвана заменить слабенький и нефункциональный «Проводник» из состава операционной системы Windows и служит для удобного управления дисками и файлами на них. Total Commander поддерживает огромную массу разнообразных функций для работы с файлами самых разнообразных типов и форматов (текст, графика, архивы и прочее) и включает множество удобных инструментов и функций на все случаи жизни. Многие повседневные функции, на которые затрачивается масса усилий, станут доступны буквально в один клик. В общем, рекомендуется скачать Total Commander всякому пользователю и воспользоваться им для устройства удобной и функциональной рабочей среды.

Интерфейс Total Commmander построен по классическому для такого рода программ типу и имеет две одинаковых параллельных панели (как старый-добрый Norton Commander времен MS DOS). Это идеально для различного взаимодействия между дисками и перемещения файлов между директориями. Также интерфейс поддается полной настройке, что дает еще более удобный доступ к функциям программы.

Важно отметить, что программа поддерживает мощнейшую систему плагинов расширяющих функциональность программы, благодаря огромному количеству которых, TC давно превратился во всемогущую оболочку для управления компьютером.

Программа платная, но если пользователь не желает тратить на нее деньги, то она все равно будет работать бесплатно, лишь иногда сообщая о возможности ее купить.

Интерфейс Total Commander
Интерфейс Total Commander
Сеть
Сеть
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Total Commander:

Что нового в Total Commander 11.57

  • Командная строка: реализован запуск программы от имени администратора при добавлении знака * перед командной.
  • Конфигурация — Панель инструментов: теперь поле индекса иконки является текстовой областью, что позволяет быстро перейти к конкретному номеру иконки.
  • Поиск файлов: реализовано отображение названия загруженных настроек в заголовке окна.
  • Lister: добавлена возможность настройки разрешенных пунктов контекстного меню.
  • cm_MkDir: добавлена поддержка параметров, например /N="Name(s).
  • Обновлены библиотеки архиваторов unrar.dll и 7-zip.dll.
  • Предпринято множество исправлений.

Читайте новость: Total Commander 10 — крупное обновление популярнейшего файлового менеджера

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Total Commander

Total Commander — Законодатель файловых менеджеров. Другие конкуренты его догоняют Но, есть недоработки. Когда спрашивают: «Как сравнить содержимое двух панелей?», всех отсылают к инструменту «Синхронизировать каталоги». Однако, это громоздкий инструмент для синхронизации. А в большинстве случаев пользователям нужно просто оперативно увидеть/выделить/скопировать разницу в двух местах прямо в панелях. И хоть есть инструменты «Сравнить каталоги», «Сравнить каталоги с учетом подкаталогов», «Сравнить каталоги скрыв одинаковые файлы», но к ним нет необходимых настроек выбора: «По имени», «По размеру», «По дате». В результате выделение некорректное.

Автор: Пользователь Total Commander31.12.2024

Не могу без неё.

Автор: Александр05.10.2024

Пользуюсь программой еще с названия Windows Commander. Без неё уже не могу, влюбился по уши. Ну и приобрел лицензию лет 15 назад, окупилась сторицей и не раз.

Автор: Игорь27.10.2022

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