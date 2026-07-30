Firefox 155 Nightly — представлен полностью новый интерфейс браузера

Firefox 155 Nightly — представлен полностью новый интерфейс браузера

Компания Mozilla предлагает попробовать готовящийся к выпуску новый интерфейс Firefox — он включен в свежие Nightly-сборки браузера.

Внутреннее название нового интерфейса — Project Nova. Это крупнейшее обновление интерфейса со времен Proton (и заметно более значительное), включенного в Firefox 89 пять лет назад.

Недавно, в мае этого года, разработчики поделились основной концепцией и наработками нового интерфейса; в июне—июле пользователи уже могли опробовать некоторые части новинки (могли быть активированы через флаги экспериментальных настроек); теперь же для тестирования доступен практически полноценный, собранный воедино, интерфейс. Он находится в процессе активной разработки и к его завершению многое изменится.

Как сообщают разработчики, это все тот же Firefox, но с более целостным внешним видом и расширенной функциональностью во вкладках, меню, панелях и других элементах интерфейса. Предлагаются более мягкие формы вкладок, другая палитра цветов, обновленные иконки и возвращение компактного режима. Также отмечаются и новые настройки персонализации тем оформления, которые позволят настроить браузер под нужды конкретного пользователя.

Интерфейс Firefox

Редизайн нужен для обновления устаревающего и уже немного старомодного интерфейса (на фоне Google Chrome, Zen Browser и недавно обновленного интерфейса Vivaldi). Кроме нового оформления предприняты заметные изменения в структуре интерфейса. В первую очередь это касается боковой панели, которая становится универсальным рабочим пространством — вместо открытия новых окон история, закладки, ИИ, пароли и другие инструменты доступны в одном месте. Также очевиден некоторый упор на вертикальные вкладки, популярность которых значительно возросла за эти годы, а также на обеспечение более удобного взаимодействия с ИИ-функциями.

Что нового в Firefox Project Nova

Новый дизайн — полная унификация интерфейса — приведение всех элементов к единому оформлению. Полностью новая базовая цветовая схема, более округлая форма элементов, изменённое оформление меню и всплывающих подсказок, более крупные элементы с большим пространством между ними. Полностью новый набор иконок.

Переработана структура главного меню, некоторых меню, настроек браузера.

Возвращение компактного режима интерфейса.

Более богатые возможности персонализации: возможность менять плотность интерфейса, форму вкладок, внешний вид панелей и некоторые другие параметры.

Новая боковая панель, на которой сосредоточены популярные функции браузера. Там могут располагаться вкладки, закладки, история посещений, ИИ-функции, синхронизация, расширения.

Более удобная работа с вертикальными вкладками. Они стали крупнее, а расстояние между ними больше; лучше выделена активная вкладка, а сам интерфейс менее плоский. Изменения призваны обеспечить большее удобство при работе с большим количеством вкладок.

Упрощение панели инструментов. Сокращение визуального шума и избежание появления лишних окон — отображение опций на боковой панели.

Более удобный доступ к функциям обеспечения приватности — элементы управления приватностью гораздо заметнее с размещением в одном разделе интерфейса.

Разработчики обещают ряд ближайших обновлений, включающих изменения нового дизайна.

Включение нового интерфейса запланировано на конец текущего года в Firefox 159 или 160.