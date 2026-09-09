BleachBit — простой, но мощный чистильщик системы с аскетичным интерфейсом. Инструмент для удаления данных программ, ненужных файлов и просто мусорных данных, которые могут копиться на компьютере пользователя. Все эти операции позволят освободить место на жестком диске. Программа считается бесплатной альтернативой CCleaner и не содержит рекламу, как последний. Можно скачать BleachBit для Windows и GNU/Linux.

BleachBit позволяет удалять ненужные файлы, появляющиеся как от самой операционной системы, так и данные от сторонних программ. Поддерживается широкий спектр самых популярных программ и этот список постоянно расширяется. В общем и целом, BleachBit может удалить резервные копии, временные файлы, разнообразные журналы операций, установщики и т. п. Отдельно нужно отметить поддержку удаления данных всех популярных браузеров, что можно использовать для уничтожения следов серфинга.

От других чистильщиков системы, программа отличается очень простым, аскетичным интерфейсом, в котором отображаются только необходимые данные. На левой панели отображается список программ и данные, которые можно удалить, а на правой панели отображено описание удаляемых данных и, после удаления, отчет о проделанной операции.

Утилита полностью бесплатна, с открытыми исходными кодами. Совместима с операционными системами Windows 11 и 10. Также доступны версии BleachBit для Windows 7 и Windfows XP.