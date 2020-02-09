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BleachBit

3.2.0

Простая, но мощная программа для очистки компьютера

Open Source Windows Linux
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BleachBit — простой, но мощный чистильщик системы с аскетичным интерфейсом. Инструмент для удаления данных программ, ненужных файлов и просто мусорных данных, которые могут копиться на компьютере пользователя. Все эти операции позволят освободить место на жестком диске.

BleachBit позволяет удалять ненужные файлы, появляющиеся как от самой операционной системы, так и данные от сторонних программ. Поддерживается широкий спектр самых популярных программ и этот список постоянно расширяется. В общем и целом, BleachBit может удалить резервные копии, временные файлы, разнообразные журналы операций, установщики и т. п. Отдельно нужно отметить поддержку удаления данных всех популярных браузеров, что можно использовать для уничтожения следов серфинга.

От других чистильщиков системы, программа отличается очень простым, аскетичным интерфейсом, в котором отображаются только необходимые данные. На левой панели отображается список программ и данные, которые можно удалить, а на правой панели отображено описание удаляемых данных и, после удаления, отчет о проделанной операции.

Утилита полностью бесплатна, с открытыми исходными кодами. Совместима с операционными системами Windows от XP и до 10.

Что нового в BleachBit 3.2.0:

На главную панель инструментов, к кнопкам, добавлены названия функций; улучшена очистка некоторых программ; исправлены ошибки.

Почитайте новость: BleachBit 2.0 — обновление чистильщика системы с открытым исходным кодом

Скриншот BleachBit 1 Скриншот BleachBit 2 Скриншот BleachBit 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 09.02.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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