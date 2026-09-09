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BleachBit

6.0.4

Скачать простую, но мощную программу для очистки компьютера

Open Source Windows Linux

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BleachBit — простой, но мощный чистильщик системы с аскетичным интерфейсом. Инструмент для удаления данных программ, ненужных файлов и просто мусорных данных, которые могут копиться на компьютере пользователя. Все эти операции позволят освободить место на жестком диске. Программа считается бесплатной альтернативой CCleaner и не содержит рекламу, как последний. Можно скачать BleachBit для Windows и GNU/Linux.

BleachBit позволяет удалять ненужные файлы, появляющиеся как от самой операционной системы, так и данные от сторонних программ. Поддерживается широкий спектр самых популярных программ и этот список постоянно расширяется. В общем и целом, BleachBit может удалить резервные копии, временные файлы, разнообразные журналы операций, установщики и т. п. Отдельно нужно отметить поддержку удаления данных всех популярных браузеров, что можно использовать для уничтожения следов серфинга.

От других чистильщиков системы, программа отличается очень простым, аскетичным интерфейсом, в котором отображаются только необходимые данные. На левой панели отображается список программ и данные, которые можно удалить, а на правой панели отображено описание удаляемых данных и, после удаления, отчет о проделанной операции.

Утилита полностью бесплатна, с открытыми исходными кодами. Совместима с операционными системами Windows 11 и 10. Также доступны версии BleachBit для Windows 7 и Windfows XP.

Скриншот BleachBit 1 Скриншот BleachBit 2 Скриншот BleachBit 3

Что нового в последних версиях BleachBit:

Читайте новость: BleachBit 6.0.0 — крупное обновление программы для очистки системы.

Что нового в BleachBit 5.0.2

  • Добавлена функция изменения размера шрифта. CTRL и +/-/0 или зажатый CTRL и колесо мыши.
  • Добавлена возможность перехода в полноэкранный режим через клавишу F11.
  • Обновлены локализации: 940 изменений в 68-ми языках.
  • Предпринято множество внутренних изменений.
  • В Windows-версии используется недавно выпущенный сертификат безопасности. Это может вызывать ложные срабатывания антивирусных программ.
  • Версия для GNU/Linux: Добавлена очистка кэша pacman.
  • Версия для GNU/Linux: Добавлена очистка отключенных Snap-пакетов.
  • Версия для GNU/Linux: Добавлено описание для Exaile.
  • Версия для GNU/Linux: Теперь данные AppStream переводимые.
  • Версия для GNU/Linux: Обновлено описание программы в пакетах .deb и .rpm.
  • Версия для GNU/Linux: Добавлена пакеты для AlmaLinux, Debian 13, Linux Mint Zara, openSUSE Leap 15.6 и 16.0.
  • Исправлены ошибки.

Почитайте новость: BleachBit 5.0.0 — обновление свободного чистильщика системы

Почитайте новость: BleachBit 3.0 — крупное обновление свободной альтернативы CCleaner

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о BleachBit

Удаление данных и перезапись - сработает только для hdd, для ссд это не работает!

Автор: аноним30.08.2026

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