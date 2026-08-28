DOSBox Staging 0.83.0 — крупное обновление эмулятора DOS для геймеров

Состоялся долгожданный релиз DOSBox Staging 0.83.0

DOSBox Staging — это форк заброшенного проекта DOSBox. Программа, позволяющая запускать старые игры, времен MS DOS, на современном компьютере с операционной системой Windows (11/10/8/7) и GNU/Linux.

Разработчики особо отмечают этот релиз и называют его одним из крупнейших за всю историю разработки программы. За три года разработки в программу внесена масса заметных улучшений о которых можно почитать ниже.

Игра в DOSBox Staging

Что нового в DOSBox Staging 0.83.0

Реализована встроенная и точная эмуляция легендарного Roland SC-55. Построена на основе проекта Nuked-SC55. Разработчики заявляют, что эмуляция неотличима от аппаратного устройства на столе.

Значительно улучшена эмуляция цвета ЭЛТ-мониторов. Большой шаг к точному воспроизведению.

Добавлена возможность регулировать яркость, контрастность, насыщенность, цветовую температуру и другие параметры, как на аппаратном CRT-мониторе.

Реализована новая система вывода кадров, которая обеспечивает более качественный результат с базовыми настройками, а также корректную работу VRR и вертикальной синхронизации в большинстве случаев.

Добавлена поддержка мониторов с широким цветовым охватом, что позволяет добиться еще более реалистичного эффекта CRT.

Добавлен деинтерлейсер для FMV-видео. Это позволяет качественно отображать старые приключенческие игры 90-х с полноэкранными видеороликами. Деинтерлейсинг можно комбинировать с любым шейдером, включая CRT-шейдеры.

Добавлена возможность удаления дизеринга методом шахматного сглаживания, что позволяет избавиться от дизеринга не только в старых EGA-квестах Sierra, но и в любых DOS-играх с любым графическим адаптером.

Новый HTTP API, позволяющий работать с эмулируемой памятью и внутренними механизмами DOS, создавая инструменты для моддинга и читов в виде простых одностраничных веб-приложений.

Реализовано автоматическое монтирование Floppy-дискет и CD-ROM для упрощения настройки игр.

Расширена эмуляция шума дисков (HDD и Floppy).

Улучшена эмуляция мыши, включая корректную поддержку эмуляции двухкнопочной мыши.

Реализована расширенная поддержка буфера обмена для копирования и вставки текста между командной строкой DOS и операционной системой хоста.

Внесено множество улучшений в работу команд DOS. Объединение команд IMGOUNT и MOUNT, новая команда MAKEIMG для создания образов дисков, новая расширенная MEM-команда и множество других небольших улучшений.

Предпринято несколько улучшений работы с локалями. В частности более надежное автоматическое определение локали, благодаря чему стало меньше неожиданных результатов.

Расширено руководство пользователя, которое теперь включает гораздо больше информации о программе. Оно также включает исторический обзор эпохи DOS для пользователей.

Предпринята масса улучшений для повышения совместимости с играми.

Исправлены ошибки.

Множество подробностей можно узнать в официальном списке изменений на официальном сайте разработчика.