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Skype

8.44

Скачать суперпопулярный сервис для звонков и видео-звонков

Скачать Skype

Skype — это популярнейший сервис для общения, управляемый компанией Microsoft. Самое важное: звонки, видеозвонки и чат. Видеозвонки — основной профиль, в котором сервис является явным лидером и самым популярным решением.

Skype позволяет осуществлять бесплатные звонки и видеозвонки между пользователями сервиса. Программа пользуется повсеместной популярностью из-за качественного сервиса и поддержки всех востребованных функций. В кротчайшие сроки стала самым настоящим стандартом IP-телефонии, что является одним из основных плюсов программы. Звонки и, иногда, видео-звонки есть во многих других мессенджерах, однако тут все заточено именно под эту функцию и часто оказывается более качественно и удобно.

Крайне важным достоинством сервиса является возможность звонить на любые телефоны (стационарные и мобильные). Это очень дешево и качественно. К примеру, при использовании обычного телефона, звонок в роуминге может обойтись в несколько десятков долларов, когда такой же разговор при использовании Skype будет стоит до доллара. При этом, качество связи может оказаться гораздо лучше. В общем, скачать и использовать Skype можно бесплатно, но и коммерческие услуги окажутся недороги и очень привлекательны.

Также программа поддерживает обычный текстовый чат, групповой чат, передачу картинок и любых других файлов. То есть, сервис охватывает самый широкий спектр потребностей пользователя.

Скачать Skype можно для всех популярных операционных систем (Windows, GNU/Linux, Android и iOS) что, опять же, поспособствовало распространению сервиса.

Что нового в Skype 8.44:

В Skype вернули уведомления о появлении контактов в сети.

Читайте новости:

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