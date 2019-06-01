Telegram — это система мгновенного обмена сообщениями с полным набором нужных функций. Программа, в первую очередь, является альтернативой таким системам, как WhatsApp и Viber, а также более традиционным, типа ICQ и различным вариантам реализации Jabber. Скачайте Telegram, ведь это функциональный, мультиплатформенный, защищенный и полностью бесплатный продукт. Важно, что проект открыт для сторонних разработчиков, а это значит, что он перспективный и, как следствие открытости — честный в отношениях с пользователем (отмечу, что открыты клиенты, а серверная часть — проприетарна). Полное отсутствие рекламы и платной подписки — еще один плюс проекта.

Поддерживается обычный текстовый чат один-на-один; групповой чат на 200 человек; система каналов (на всякий случай, создал канал SLO.ru); передача документов, графических изображений, аудио и видео файлов, голосовых сообщений. Сам чат простой и удобный, с поддержкой смайликов и стикеров.

Каналы — очень важная функциональность мессенджера Telegram. Каналы представляют собой информационные потоки (чаще всего новостные), которые крайне популярны среди пользователей. В сервисе есть масса, как самостоятельных каналов, так и от различных изданий. Огромная масса пользователей используют их как полноценный, оперативный, а иногда и главный источник новостей.

Другим популярным способом общения внутри сервиса являются обычные текстовые чаты, которые также очень популярны среди аудитории сервиса.

Крайне важно отметить повышенную безопасность сервиса. Разработчики выступают за свободу слова и всячески стараются обеспечить ее своим пользователям. Это и шифрование всей переписки, и защищенный протокол передачи данных, а также функция удаления сообщений после определенного промежутка времени или вручную.

Как обычно, в качестве учетной записи используется номер GSM-телефона, через который и происходит авторизация. Очень хорошо, что можно скачать Telegram есть для всех востребованных платформ: Windows, GNU/Linux, Mac OS, мобильные Android/iOS/Windows Phone, а также, что крайне важно, полнофункциональный веб-клиент — все это обеспечивает доступ к чату с любых устройств с максимальным удобством. Вся переписка хранится в облаке, а значит проблемы синхронизации чатов нет.