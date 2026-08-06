Telegram — это система мгновенного обмена сообщениями с полным набором нужных функций. Программа, в первую очередь, является альтернативой таким системам, как WhatsApp, а также более традиционным, типа ICQ и различным вариантам реализации Jabber. Скачайте Telegram, ведь это функциональный, мультиплатформенный, защищенный и полностью бесплатный продукт. Важно, что проект открыт для сторонних разработчиков, а это значит, что он перспективный и, как следствие открытости — честный в отношениях с пользователем (открыты клиенты, а серверная часть — проприетарна).

Поддерживается обычный текстовый чат один-на-один; групповой чат на 200 человек; развитая система информационных каналов; передача документов, графических изображений, аудио и видео файлов, голосовых сообщений. Сам чат простой и удобный, с поддержкой эмодзи и стикеров.

Каналы — очень важная функциональность мессенджера Telegram. Каналы представляют собой информационные потоки (чаще всего новостные), которые крайне популярны среди пользователей. В сервисе есть масса, как самостоятельных каналов, так и от различных изданий. Огромная масса пользователей используют их как полноценный, оперативный, а иногда и главный источник новостей.

Другим популярным способом общения внутри сервиса являются обычные текстовые чаты, которые также очень популярны среди аудитории сервиса.

Важно отметить повышенную безопасность сервиса. Разработчики выступают за свободу слова и всячески стараются обеспечить ее своим пользователям. Это и шифрование всей переписки и защищенный протокол передачи данных, а также функция удаления сообщений после определенного промежутка времени или вручную.

Как обычно, в качестве учетной записи используется номер GSM-телефона, через который и происходит авторизация. Очень хорошо, что можно скачать Telegram для всех востребованных платформ: Windows, GNU/Linux, Mac OS и мобильных Android, iOS, Windows Phone; также есть веб-клиент — все это обеспечивает доступ к чату с любых устройств с максимальным удобством. Вся переписка хранится в облаке, а значит нет проблемы синхронизации чатов.