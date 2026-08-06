Telegram — это система мгновенного обмена сообщениями с полным набором нужных функций. Программа, в первую очередь, является альтернативой таким системам, как WhatsApp, а также более традиционным, типа ICQ и различным вариантам реализации Jabber. Скачайте Telegram, ведь это функциональный, мультиплатформенный, защищенный и полностью бесплатный продукт. Важно, что проект открыт для сторонних разработчиков, а это значит, что он перспективный и, как следствие открытости — честный в отношениях с пользователем (открыты клиенты, а серверная часть — проприетарна).
Поддерживается обычный текстовый чат один-на-один; групповой чат на 200 человек; развитая система информационных каналов; передача документов, графических изображений, аудио и видео файлов, голосовых сообщений. Сам чат простой и удобный, с поддержкой эмодзи и стикеров.
Каналы — очень важная функциональность мессенджера Telegram. Каналы представляют собой информационные потоки (чаще всего новостные), которые крайне популярны среди пользователей. В сервисе есть масса, как самостоятельных каналов, так и от различных изданий. Огромная масса пользователей используют их как полноценный, оперативный, а иногда и главный источник новостей.
Другим популярным способом общения внутри сервиса являются обычные текстовые чаты, которые также очень популярны среди аудитории сервиса.
Важно отметить повышенную безопасность сервиса. Разработчики выступают за свободу слова и всячески стараются обеспечить ее своим пользователям. Это и шифрование всей переписки и защищенный протокол передачи данных, а также функция удаления сообщений после определенного промежутка времени или вручную.
Как обычно, в качестве учетной записи используется номер GSM-телефона, через который и происходит авторизация. Очень хорошо, что можно скачать Telegram для всех востребованных платформ: Windows, GNU/Linux, Mac OS и мобильных Android, iOS, Windows Phone; также есть веб-клиент — все это обеспечивает доступ к чату с любых устройств с максимальным удобством. Вся переписка хранится в облаке, а значит нет проблемы синхронизации чатов.
Что нового в последних версиях Telegram:
Обновление Telegram Desktop 7.0.9 исправляет ошибки.
Что нового в Telegram Desktop 7.0.0
- Расширенный текстовый редактор. Новые инструменты оформления текста, в том числе улучшенная работа с шрифтами и стилями.
- Добавлена поддержка Сообществ (объединения с рядом связанных групп и каналов).
- Добавлен функционал исчезающих сообщений для ботов. В диалогах с ботами можно активировать автоматическое удаление команд.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Telegram Desktop 6.7.0
- Добавлена редактор сообщений с использованием ИИ.
- Улучшены опросы. Теперь с отображением медиафайлов, местоположением и вариантами.
- Теперь боты могут создавать и управлять другими ботами от имени владельца.
- Добавлены инструменты рисования в редакторе изображений (кисть, маркер, ластик, стрелка).
- Добавлена возможность обрезки записанных голосовых сообщений.
- Реализована возможность добавления подписи к каждому файлу при отправке нескольких файлов.
- Обмен аудиофайлами в звонках в Telegram для GNU/Linux.
Что нового в Telegram Desktop 6.5.0
- Добавлена возможность передачи прав администратора при выходе из группы.
- Возможность входа на сторонних сайтах и сервисах через авторотационные данные Telegram.
- Добавлена внутренняя система комбинирования подарков.
- Цветные кнопки для ботов.
- Добавлен поиск по настройкам программы.
В версию 6.4.0 Telegram Desktop добавлены сводные данные постов в каналах. Они генерируются ИИ.
В версию 6.3.0 Telegram Desktop добавлена функциональность аукциона подарков и Live-сторисы. Также переработано окно профиле — теперь он выглядит как в мобильной версии.
Что нового в Telegram Desktop 5.15.0
- Добавлена функция отправки личных сообщений для каналов — прямая переписка с владельцем канала.
- Реализован макет вкладок для тем.
- Опроса с 12-ю вариантами ответа.
Что нового в Telegram Desktop 5.12.0
- Возможность установки оплаты за входящие сообщения от неизвестных пользователей.
- Возможность установки оплаты за сообщения в группах или комментарии на каналах.
- Отображение некоторой информации о написавшем пользователе.
- Закрепление подарков в профиле.
Что нового в Telegram Desktop 5.9.0
- Партнерская программа для системы ботов.
- Добавлена возможность отображения тегов папки в списке чатов.
Что нового в Telegram Desktop 5.7.0
- Отправка видеоссобщений.
- Новые функции выбора качества видео на каналах.
- Возможность добавления медиа к уже отправленным текстовым сообщениям через пункт "Изменить".
- Реализована рекламах в ботах с разделением дохода с разработчиком бота.
- Реализованы специфические теги чата.
Что нового в Telegram Desktop 5.0.0
- Добавлена возможность выбора шрифта.
- При обращении к полю поиска доступен выбор частых контактов.
- При обращении к полю поиска доступен выбор последних чатов.
- Отображение списка каналов и похожих каналов.
- Добавлена возможность использования анимированных эмодзи в опросах (только для Premium-пользователей).
- Добавлена возможность пакетного моделирования сообщения администраторами групп.
- Исправлены ошибки в некоторых системах с GNU/Linux.
Что нового в Telegram 4.16.0
- В настольную версию Telegram включена функциональность InstantView (просмотр внешнего контента внутри Telegram).
- В настольную версию добавлена поддержка отправки отложенных сообщений. Это позволяет запланировать отправку сообщений.
- Кроме того, в эту версию включены некоторые функции "Telegram для бизнеса", основной набор которых включен в мобильные клиенты. О функциональности "Telegram для бизнеса" можно почитать в официальном блоге разработчиков.
Читайте новость про Telegram 4.9.0: Крупное обновление Telegram к десятилетию мессенджера.
Что нового в Telegram 4.8.0
- Добавлена возможность делиться с друзьями папками с набором чатов.
- Пользователь, с которым поделились набором чатов, может присоединиться к ним а один клик.
- Добавлена возможность установить собственные обои для каждого отдельного чата.
- Собеседник может принять обои или использовать собственные.
Что нового в Telegram 4.7.0
- Добавлена возможность отключить ресурсоемкую анимацию стикеров и эмодзи.
- Добавлена поддержка системных настроек энергосбережения. Теперь режим энергосбережения включается автоматически, в соответствии с системной настройкой энергосбережения.
- Гибкие настройки скорости воспроизведения видео, голосовых сообщений и видеосообщений.
- При нажатии на индикатор скорости воспроизведения происходит переключение между стандартной скоростью и настраиваемой. При удержании происходит выбор скорости в диапазоне 0.5-2.5X.
- Повышено качество звука при нестандартной скорости воспроизведения.
- Для групп с менее 100 участников добавлена поддержка уведомлений о прочтении с временными метками реакций и датой прочтения.
- В функцию приглашения пользователей в группу добавлена возможность отправлять приглашения пользователям, у которых настроен запрет на добавление их в группы.
- Теперь ссылки приглашения снабжаются миниатюрами.
- Теперь доступна возможность перевода описания бота и раздел с информацией о его функциональности.
- Добавлено окно подтверждения, отображающееся при начале звонка.
- Исправлена проблема со вставкой изображений, скопированных из браузера Firefox.
Что нового в Telegram 4.6.0
- Доступна возможность открывать чаты или дополнительные аккаунты в отдельных окнах программы.
- Добавлена возможность перевода чатов в реальном времени. Доступно только по Premium-подписке.
- Добавлена возможность использовать эмодзи в качестве фотографии профиля или группы.
- Добавлено несколько категорий эмодзи для их фильтрации.
- Администраторам групп доступна настройка типов мультимедиа, которые могут отправлять пользователи. Доступно 9 типов, среди которых графические изображения, голосовые сообщения, видеосообщения и т. д.
- Разработчикам ботов доступна возможность встраивать кнопки для быстрого перехода в группы, каналы или контакты.
Что нового в Telegram 4.5.0
- Добавлена функциональность спойлера для медиа (изображения и видео). Пользователю доступна возможность скрыть миниатюру медиа за полупрозрачной обложкой. Она пропадает при клике и открывает скрытую миниатюру.
- Добавлена возможность использовать собственные аватарки для контактов.
- Добавлена возможность предлагать пользователям фотографию для их профиля.
- Добавлена возможность использовать специальную публичную фотографию профиля, если основная фотография скрыта от части пользователей.
- Добавлена настройка для полного скрытия фотографии профиля от всех пользователей (даже контактов). «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Фотография профиля» > «Кто видит мою фотографию» > «Никто».
- Администраторам групп (100+ участников) доступна возможность скрытия списка участников от других пользователей.
Отзывы о Telegram
Самый популярный мессенджер, который уже стал своеобразным интернетом в интернете, так как включает множество сервисов и всяких ресурсов.
Очень хорошая программа. Давно пользуюсь, одни положительные эмоции.