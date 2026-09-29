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qBittorrent

5.2.4

Скачать открытый торрент-клиент для всех платформ

Open Source Windows Linux

Скачать qBittorrent

ВЫБОР ВЕРСИИ

qBittorrent — очень популярный, полнофункциональный клиент P2P-сети BitTorrent. Очень привлекательная альтернатива uTorrent.

У этого торрент-клиента есть два значительных плюса: мультиплатформенность (можно скачать qBittorrent для Windows, GNU/Linux и FreeBSD) и открытые исходные коды. Последнее особенно актуально, потому как программа с открытым исходным кодом не содержит и не будет содержать дополнительного, рекламного контента, который в большом количестве встраивают в свои дистрибутивы разработчики многих торрент-клиентов. Поддержка же GNU/Linux тоже нечастое явление среди программ данного толка и это дает qBittorrent еще один значительный плюс.

В функциональном плане, qBittorrent является современным и полнофункциональным клиент, в котором есть все что нужно для удобной загрузки/отдачи файлов и полного контроля за раздачами. qBittorrent имеет удобный и понятный интерфейс, содержит функции поиска по популярным сайтам с коллекциями torrent-файлов, поддерживает все популярные технологии и расширения протокола, поддерживает удаленное управление через веб-интерфейс, включает функции продвинутого управления задачами, имеет удобный мастер создания torrent-файлов, умеет контролировать трафик и многое другое. В общем, все как положено у хороших программ.

SLO.ru рекомендует скачать qBittorrent самой широкой аудитории пользователей. Программа функциональна, бесплатна и постоянной развивается.

Интерфейс qBittorrent
Интерфейс qBittorrent
Создание раздачи
Создание раздачи
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях qBittorrent:

Обновление qBittorrent 5.1.3 исправляет ошибки и обновляет встроенные сторонние компоненты: libtorrent 1.2.20+git3ae563b043/2.0.11+git195f94d4a1, Qt 6.9.3, Boost 1.86/1.89.

Читайте новость: qBittorrent 4.6.0 — поддержка I2P, редактор тем, упразднение совместимости с Windows 7/8 и прочее

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о qBittorrent

Не нравится мне Utorrent, есть проблемы, по крайней мере были. По этому один раз сел на qBittorent и остался на 5 лет )

Автор: FogY29.05.2026

Рекомендую.

Автор: 104.03.2023

Согласен, хороший клиент, без рекламы, но не умеет обновляться автоматически, проверять наличие обновлений умеет, а скачивать файл надо вручную.

Автор: Victum31.08.2022

Лучший торрент-клиент. Суперпростой и супербыстрый. Никогда не было никаких проблем - все всегда качается и раздается.

Автор: ess es186819.07.2022

Простой и удобный торрент-клиент. Давно пересел на него с uTorrent, который постепенно обрастал рекламой и прочим ненужным и вредным.

Нравится, что qBittorent открытый проект, без рекламы. Нравится, простой и настраиваемый интерфейс. Нравятся регулярные обновления и активность проекта, который наверняка не загнется.

За несколько лет использования - ни одного сбоя. Могу смело рекомендовать всем-всем-всем. Ставлю лайку 🐺

Автор: Adamska15.02.2022

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