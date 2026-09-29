qBittorrent — очень популярный, полнофункциональный клиент P2P-сети BitTorrent. Очень привлекательная альтернатива uTorrent.

У этого торрент-клиента есть два значительных плюса: мультиплатформенность (можно скачать qBittorrent для Windows, GNU/Linux и FreeBSD) и открытые исходные коды. Последнее особенно актуально, потому как программа с открытым исходным кодом не содержит и не будет содержать дополнительного, рекламного контента, который в большом количестве встраивают в свои дистрибутивы разработчики многих торрент-клиентов. Поддержка же GNU/Linux тоже нечастое явление среди программ данного толка и это дает qBittorrent еще один значительный плюс.

В функциональном плане, qBittorrent является современным и полнофункциональным клиент, в котором есть все что нужно для удобной загрузки/отдачи файлов и полного контроля за раздачами. qBittorrent имеет удобный и понятный интерфейс, содержит функции поиска по популярным сайтам с коллекциями torrent-файлов, поддерживает все популярные технологии и расширения протокола, поддерживает удаленное управление через веб-интерфейс, включает функции продвинутого управления задачами, имеет удобный мастер создания torrent-файлов, умеет контролировать трафик и многое другое. В общем, все как положено у хороших программ.

SLO.ru рекомендует скачать qBittorrent самой широкой аудитории пользователей. Программа функциональна, бесплатна и постоянной развивается.