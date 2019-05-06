SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

qBittorrent

4.1.6

Скачать открытый торрент-клиент для всех платформ

Скачать qBittorrent

qBittorrent — это полнофункциональный клиент P2P-сети BitTorrent. У этого торрент-клиента есть 2 значительных плюса: мультиплатформенность (есть версии для Windows, GNU/Linux и FreeBSD) и открытые исходные коды. Последнее особенно актуально, потому как программа с открытым исходным кодом не содержит и не будет содержать дополнительного, рекламного контента, который в большом количестве встраивают в свои дистрибутивы разработчики многих торрент-клиентов. Поддержка же GNU/Linux тоже нечастое явление среди программ данного толка и это дает qBittorrent еще один значительный плюс.

В функциональном плане, qBittorrent является современным и полнофункциональным клиент, в котором есть все что нужно для удобной загрузки/отдачи файлов и полного контроля за раздачами. qBittorrent имеет удобный и понятный интерфейс, содержит функции поиска по популярным сайтам с коллекциями torrent-файлов, поддерживает все популярные технологии и расширения протокола, поддерживает удаленное управление через веб-интерфейс, включает функции продвинутого управления задачами, имеет удобный мастер создания torrent-файлов, умеет контролировать трафик и многое другое. В общем, все как положено у хороших программ.

Что нового в qBittorrent 4.1.6:

Исправлены ошибки.

Читайте новость: qBittorrent 4.1.0 — обновление свободного торрент-клиента

Скриншот qBittorrent 1 Скриншот qBittorrent 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 06.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать
Telegram

Читайте в Telegram!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

uTorrent

Скачать бесплатно самый популярный торрент-клиент

BitTorrent

Официальный клиент разрабтчиков BitTorrent

Tixati

Клиент BitTorrent с открытым исходным кодом

Vuze

Мощный торрент-клиент с массой функций

uTorrent Web

Скачать торрент-клиент для браузера с упором на видео

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64