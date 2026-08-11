Thunderbird — это полностью бесплатный и очень функциональный почтовый клиент от сообщества Mozilla (разработчики популярного браузера Firefox).
Эта программа имеет очень богатую историю, за которою программа стала по-настоящему мощным и отлично продуманным почтовым клиентом. Thunderbird вырос из почтового клиента, входящего в состав поставки коммуникационного пакета Mozilla Suite, обзавелась целым набором полезных функций и представляет собой достаточно мощный продукт.
Среди возможностей Thunderbird необходимо отметить очень удобный интерфейс, все необходимые функции для сортировки писем, поддержку плагинов расширяющих функциональность, мощную почтовую книгу, поддержку нескольких аккаунтов, отображение HTML в почтовых сообщениях и множество дополнительных удобств.
Рекомендуется скачать Thunderbird активным пользователям почтовых сервисов, владельцам нескольких почтовых ящиков и тем, у кого большие объемы почтовой базы для удобного и продуктивного оборота корреспонденции.
Что нового в последних версиях Thunderbird:
Что нового в Thunderbird 150
- Теперь в разделе настроек «Основные параметры» поддерживается сортировка «Недавних папок» по алфавиту.
- Добавлена поддержка создания скрытых подписей (OpenPGP).
- Добавлена возможность поиска по зашифрованным письмам (OpenPGP и S/MIME).
- Теперь при первом запуске Thunderbird открывается центр настройки учетных записей.
- Теперь карточки адресной книги можно копировать в буфер обмена в формате vCard.
- В настройки внешнего вида добавлена возможность выбора собственного акцентного цвета.
- Теперь представления календаря «Месяц» и «Несколько недель» поддерживают прокрутку на сенсорных экранах.
- Страницы PDF можно переставлять местами прямо во встроенном средстве просмотра.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Thunderbird 147
- В компактный режим панели папок добавлена опция для показа полного пути.
- Добавлена функция mail.useLocalizedFolderNames для переключения локализации имен специальных папок.
- Специальные папки теперь локализуются на основе ограниченного набора имен.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Thunderbird 146
- Добавлена настройка предпочтительного сервера ключей OpenPGP через пользовательский интерфейс.
- Существующие логины переносятся для использования более современной криптографии AES.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Thunderbird 145
- Включена поддержка технологии DoH (DNS over HTTPS), которая шифрует запросы к DNS-серверам через HTTPS.
- Добавлена ручная настройка почты в Account Hub.
- Добавлена ручная настройка создаваемых EWS-аккаунтов.
- Добавлена поддержка Microsoft Exchange через Exchange Web Services.
Обновление Thunderbird 144 исправляет ошибки.
Что нового в Thunderbird 142
- Визуальные подписи можно добавлять к PDF-вложениям.
- В область заголовка «Дополнительные действия» добавлены пункты «Копировать ссылку на сообщение» и «Копировать ссылку на новость».
- Копирование папок включено в учетных записях почтового сервера и локальных папках.
- На панель папок добавлена опция «Сбросить порядок папок», позволяющая сбросить пользовательскую сортировку папок.
- Удален пункт контекстного меню письма «Копировать местоположение сообщения».
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о Thunderbird
Относительно легкая программа, хочешь максимума, то прошу в настройки. Ни когда не тупит, в отличии от многострадального Outlook...
Отличный почтовый клиент. Продолжает развиваться, что не может не радовать. Пользовался им на протяжении многих лет, но потом все же перешел на веб-интерфейс почтового сервиса.
Очень удобный почтовый клиент. Программа проста в использовании.