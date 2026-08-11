Thunderbird — это полностью бесплатный и очень функциональный почтовый клиент от сообщества Mozilla (разработчики популярного браузера Firefox).

Эта программа имеет очень богатую историю, за которою программа стала по-настоящему мощным и отлично продуманным почтовым клиентом. Thunderbird вырос из почтового клиента, входящего в состав поставки коммуникационного пакета Mozilla Suite, обзавелась целым набором полезных функций и представляет собой достаточно мощный продукт.

Среди возможностей Thunderbird необходимо отметить очень удобный интерфейс, все необходимые функции для сортировки писем, поддержку плагинов расширяющих функциональность, мощную почтовую книгу, поддержку нескольких аккаунтов, отображение HTML в почтовых сообщениях и множество дополнительных удобств.

Рекомендуется скачать Thunderbird активным пользователям почтовых сервисов, владельцам нескольких почтовых ящиков и тем, у кого большие объемы почтовой базы для удобного и продуктивного оборота корреспонденции.