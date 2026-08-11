SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Media Player Classic 2.8.0

Media Player Classic 2.8.0

 Opera 134 — добавлен функционал вертикальных вкладок

Opera 134

 Firefox 155 Nightly — представлен полностью новый интерфейс браузера

Firefox 155 Nightly — новый интерфейс

 AIDA64 8.35

AIDA64 8.35

 Firefox 153 — контейнеры, поддержка HDR, новый интерфейс для работы с ИИ и многое другое

Firefox 153

 Double Commander 1.2.7

Double Commander 1.2.7
💬 ОТЗЫВЫ

Thunderbird

153.0.3

Скачать популярный почтовый клиент от сообщества Mozilla

Бесплатно Windows Linux

Скачать Thunderbird

ВЫБОР ВЕРСИИ

Thunderbird — это полностью бесплатный и очень функциональный почтовый клиент от сообщества Mozilla (разработчики популярного браузера Firefox).

Эта программа имеет очень богатую историю, за которою программа стала по-настоящему мощным и отлично продуманным почтовым клиентом. Thunderbird вырос из почтового клиента, входящего в состав поставки коммуникационного пакета Mozilla Suite, обзавелась целым набором полезных функций и представляет собой достаточно мощный продукт.

Среди возможностей Thunderbird необходимо отметить очень удобный интерфейс, все необходимые функции для сортировки писем, поддержку плагинов расширяющих функциональность, мощную почтовую книгу, поддержку нескольких аккаунтов, отображение HTML в почтовых сообщениях и множество дополнительных удобств.

Рекомендуется скачать Thunderbird активным пользователям почтовых сервисов, владельцам нескольких почтовых ящиков и тем, у кого большие объемы почтовой базы для удобного и продуктивного оборота корреспонденции.

Скриншоты Thunderbird 1 Скриншоты Thunderbird 2 Скриншоты Thunderbird 3

Что нового в последних версиях Thunderbird:

Что нового в Thunderbird 150

  • Теперь в разделе настроек «Основные параметры» поддерживается сортировка «Недавних папок» по алфавиту.
  • Добавлена поддержка создания скрытых подписей (OpenPGP).
  • Добавлена возможность поиска по зашифрованным письмам (OpenPGP и S/MIME).
  • Теперь при первом запуске Thunderbird открывается центр настройки учетных записей.
  • Теперь карточки адресной книги можно копировать в буфер обмена в формате vCard.
  • В настройки внешнего вида добавлена возможность выбора собственного акцентного цвета.
  • Теперь представления календаря «Месяц» и «Несколько недель» поддерживают прокрутку на сенсорных экранах.
  • Страницы PDF можно переставлять местами прямо во встроенном средстве просмотра.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Thunderbird 147

  • В компактный режим панели папок добавлена опция для показа полного пути.
  • Добавлена функция mail.useLocalizedFolderNames для переключения локализации имен специальных папок.
  • Специальные папки теперь локализуются на основе ограниченного набора имен.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Thunderbird 146

  • Добавлена настройка предпочтительного сервера ключей OpenPGP через пользовательский интерфейс.
  • Существующие логины переносятся для использования более современной криптографии AES.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Thunderbird 145

  • Включена поддержка технологии DoH (DNS over HTTPS), которая шифрует запросы к DNS-серверам через HTTPS.
  • Добавлена ручная настройка почты в Account Hub.
  • Добавлена ручная настройка создаваемых EWS-аккаунтов.
  • Добавлена поддержка Microsoft Exchange через Exchange Web Services.

Обновление Thunderbird 144 исправляет ошибки.

Что нового в Thunderbird 142

  • Визуальные подписи можно добавлять к PDF-вложениям.
  • В область заголовка «Дополнительные действия» добавлены пункты «Копировать ссылку на сообщение» и «Копировать ссылку на новость».
  • Копирование папок включено в учетных записях почтового сервера и локальных папках.
  • На панель папок добавлена опция «Сбросить порядок папок», позволяющая сбросить пользовательскую сортировку папок.
  • Удален пункт контекстного меню письма «Копировать местоположение сообщения».
  • Исправлены ошибки.

Прочитайте новость: Thunderbird 115 — крупное обновление почтового клиента с новым интерфейсом

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Thunderbird

Относительно легкая программа, хочешь максимума, то прошу в настройки. Ни когда не тупит, в отличии от многострадального Outlook...

Автор: FogY29.05.2026

Отличный почтовый клиент. Продолжает развиваться, что не может не радовать. Пользовался им на протяжении многих лет, но потом все же перешел на веб-интерфейс почтового сервиса.

Автор: superserov03.12.2024

Очень удобный почтовый клиент. Программа проста в использовании.

Автор: Илья26.04.2023

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

The Bat!

Скачать один из самых известных почтовых клиентов

Mailbird

Скачать почтовый клиент с отличным интерфейсом и массой функций

Mailspring

Скачать бесплатный и полнофункциональный почтовый клиент

Postbox

Скачать функциональный почтовый клиент на основе Thunderbird.

eM Client

Мощный почтовый клиент для большого оборота почты

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

AIMP

AIMP

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++

×