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Thunderbird

60.7.0

Скачать популярный почтовый клиент от сообщества Mozilla

Скачать Thunderbird

Thunderbird — это полностью бесплатный и очень функциональный почтовый клиент от сообщества Mozilla (разработчики популярного браузера Firefox).

Эта программа имеет очень богатую историю, за которою программа стала по-настоящему мощным и отлично продуманным почтовым клиентом. Thunderbird вырос из почтового клиента, входящего в состав поставки коммуникационного пакета Mozilla Suite, обзавелась целым набором полезных функций и представляет собой достаточно мощный продукт.

Среди возможностей Thunderbird необходимо отметить очень удобный интерфейс, все необходимые функции для сортировки писем, поддержку плагинов расширяющих функциональность, мощную почтовую книгу, поддержку нескольких аккаунтов, отображение HTML в почтовых сообщениях и множество дополнительных удобств.

Рекомендуется скачать Thunderbird активным пользователям почтовых сервисов, владельцам нескольких почтовых ящиков и тем, у кого большие объемы почтовой базы для удобного и продуктивного оборота корреспонденции.

Что нового в Thunderbird 60.7.0:

Исправлены ошибки.

Скриншоты Thunderbird 1 Скриншоты Thunderbird 2 Скриншоты Thunderbird 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 18.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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