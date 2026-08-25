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Microsoft PowerToys

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Open Source Windows

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Microsoft PowerToys — набор из 28-ми утилит — несколько разноплановых функциональных улучшений Windows11 и Windows 10, включающие полезные улучшения в базовые возможности операционной системы. Относительно новый проект, созданный с оглядкой на похожую программу времен Windows 95. Новинка разрабатывается компанией Microsoft в рамках свободного проекта с открытым исходным кодом и распространяется через GitHub.

В Microsoft PowerToys каждая утилита работает отдельно от других и имеет собственный интерфейс. Также там есть единый интерфейс, предоставляющий доступ к настройкам каждой утилиты.

Полный список утилит Microsoft PowerToys

  • Расширенная вставка — инструмент управления буфером обмена, который преобразует содержимое буфера обмена в любой нужный формат. Позволяет вставить содержимое в виде обычного текста, Markdown-разметки, JSON или различных форматов файлов (txt, html, png). Advanced Paste Может извлекать текст из изображений с помощью локальной технологии OCR и транскодировать звуковые и видеофайлы для мультимедиа-форматы.
  • Поверх других окон — простой способ закрепить окно поверх остальных.
  • Awake — инструмент держит компьютер в бодрствующем состоянии по запросу.
  • Цветоподборщик — инструмент пипетка, позволяющий узнать цвет любого места на экране. Включает редактор подбора цвета по шкале и поддерживает множество различных систем цветопередачи.
  • Команда не найдена — модуль PowerShell для обнаружения ошибок, которые были вызваны командой. Предлагает подходящий пакет WinGet для решения проблемы.
  • Палитра команд — утилита для быстрого запуска чего угодно, позволяющая легко получить доступ ко всем наиболее часто используемым командам.
  • Обрезать и заблокировать — позволяет сосредоточиться на определенных частях приложений, создавая небольшие обрезанные окна. Получаются динамические эскизы, которые зеркально изменяются из исходного окна. Особенно полезно при мониторинге определенных областей приложений при работе с другими программами или при создании пользовательских макетов окон.
  • Переменные среды — служебная программа для управления переменными среды.
  • FancyZones — макеты-сетки для автоматического аккуратного размещения нескольких окон в рамках экрана.
  • Надстройки для проводника — на данный момент включает только функции предварительного просмотра файлов SVG и Markdown в области предварительного просмотра. Разработчики планируют развивать эту функцию, включая новые возможности расширения функциональности Проводника.
  • File Locksmith — показывает процессы, использующие выбранные файлы или директории и позволяет завершить их. В контекстное меню операционной системы добавлен соответствующий пункт "Какие процессы использует этот файл".
  • Host File Editor — простой и быстрый инструмент для управление файлом hosts.
  • Изменение размера изображений — конвертер графических изображений. Функция для быстрого конвертирования форматов и изменения размера графических изображений через контекстное меню операционной системы. Позволяет использовать предустановленные шаблоны (формат, размер, имя и прочее), а также включает набор сопутствующих действий, типа удаления оригинала после изменения размера.
  • Диспетчер клавиатуры — инструмент для создания и переназначения горячих клавиш операционной системы.
  • Light Switch — переключение между светлой и темной темой по расписанию и ряду сопутствующих параметров.
  • Служебные программы мыши — несколько инструментов для мыши.
  • Мышь без границ — быстрый способ перемещать курсор мыши между несколькими устройствами.
  • Создать+ — позволяет создавать файлы и папки на основе персонализированных шаблонов.
  • Peek — утилита обеспечивает удобный и быстрый предварительный просмотр различных типов файлов, включая изображения, документы Office, видео, веб-страницы, файлы Markdown, текстовые файлы и файлы разработчика.
  • PowerRename — функция для быстрого переименования набора файлов. Включает множество различных параметров для тонкой настройки действия.
  • PowerToys Run — инструмент для поиска и быстрого запуска программ. Всплывающая поисковая строка.
  • Quick Accent — инструмент для печати символов с диакритическими знаками.
  • Registry Preview — утилита для визуализации и изменения файлов реестра Windows.
  • Линейка экрана — простой инструмент для измерения пикселей любого объекта, отрезка и прочего.
  • Подсказки по сочетаниям клавиш — всплывающая подсказка с перечнем горячих клавиш.
  • Text Extractor — инструмент для копирования любого текста на экране, который нельзя скопировать обычным способом.
  • Рабочие области — быстрый способ запуска набора приложений в настраиваемых позициях и конфигурации одним щелчком.
  • ZoomIt — инструмент для масштабирования экрана и создания аннотаций для любого места на экране. Также позволяет создавать скриншоты экрана.

Авторы не сидят сложа руки и разработка не стоит на месте. В новых версиях можно ожидать новые функции.

Интерфейс Microsoft PowerToys
Интерфейс Microsoft PowerToys
Настройки
Графический конвертер
Расширения
Переименование

Что нового в последних версиях Microsoft PowerToys:

Прочитайте новость: Microsoft PowerToys 0.99.0 — с новыми инструментами для перетаскивания окон и управления экранами

Прочитайте новость: Microsoft PowerToys 0.97.0 — новый инструмент для работы с курсором и улучшенная Палитра команд

Прочитайте новость: Microsoft PowerToys 0.95.0 — добавлен инструмент Light Switch и ускорена работа Палитры команд

Что нового в Microsoft PowerToys 0.93.0

  • Реализована новая, более современная панель навигации по настройкам.
  • В инструменте Палитра команд исправлено более 99-ти проблем.
  • Значительно снижено потребление ресурсов инструментом Палитра команд. Использование памяти при запуске снижено на 15%, время загрузки сокращено на 40%, время загрузки встроенных расширений сокращено на 70%, а размер установки снижен на 55%.
  • Теперь инструмент Peek поддерживает мгновенный предварительный просмотр и встроенные миниатюры для файлов 3D-печати в формате двоичного G-кода (.bgcode).
  • В инструменте Mouse Utilities представлен новый режим подсветки, который затемняет экран и привлекает внимание к курсору, что подходит для презентаций.
  • Множество прочих улучшений и исправлений.

Что нового в Microsoft PowerToys 0.88.0

  • Добавлен новый инструмент ZoomIt, который служит для масштабирования экрана, аннотирования и записи для презентаций. Эта утилита также доступна в качестве отдельного инструмента и входит в состав набора программ Sysinternals.
  • Удален устаревший инструмент Video Conference Mute (горячая клавиша для отключения камеры и микрофона во время конференций).
  • .Net 9.0.1 исправляет массу проблем с WPF и повышает стабильность работы инструмента PowerToys Run.
  • Множество исправлений.

Что нового в Microsoft PowerToys 0.85.0

  • Добавлен новый инструмент New+. Позволяет создать набор шаблонов для быстрого создания файлов и папок из контекстного меню Проводника.
  • Добавлена возможность выбора языка интерфейса, который будет использоваться во всех инструментах Microsoft PowerToys.
  • Предпринята масса улучшения для инструмента Workspace.
  • Сокращено потребление памяти инструментом Peek.
  • Предприняты прочие улучшения и исправлены ошибки.

Что нового в Microsoft PowerToys 0.84.0

  • Добавлен новый инструмент PowerToys Workspaces — эта утилита может запускать набор приложений в пользовательском макете на рабочем столе.
  • Добавлен новый аргумент CLI Awake --use-parent-pid, который позволяет присоединиться к родительскому процессу.
  • Добавлены пользовательские действия — предопределенные подсказки для модели ИИ.
  • Весь код C++/CX перенесен в C++/WinRT.
  • Предприняты прочие улучшения и исправлены ошибки.

Что нового в Microsoft PowerToys 0.81.0

  • Добавлен новый инструмент Advanced Paste, который работает на основе искусственного интеллекта, преобразовывает содержание буфера обмена в другой формат.
  • Теперь команда Not Found использует PowerShell Gallery в ARM64.
  • Предпринята масса внутренних улучшений.
  • Исправлена масса ошибок и проблем.

Что нового в Microsoft PowerToys 0.79.0

  • Диспетчер клавиатуры включает подсказку по горячим клавишам.
  • Предприняты изменения в инструменте Color Picker (Fluent UX).
  • Инструмент Peek теперь включает превью дисков.
  • Инструмент File Locksmith теперь входит в контекстное меню Windows 11.
  • Прочие изменения и улучшения.
  • Исправлены ошибки.

В обновление Microsoft PowerToys 0.78.0 включен ряд внутренних оптимизаций и исправлены ошибки.

Что нового в Microsoft PowerToys 0.70.0

  • Добавлен новый инструмент — Mouse Without Borders. Позволяет работать с несколькими компьютерами с помощью одной клавиатуры и мыши, а также обмениваться содержимым буфера обмена.
  • Добавлен новый инструмент — Peek. Показывает содержимое файла при обращении к нему через проводник.
  • Предпринят ряд улучшений для инструментов Registry Preview (служит для упрощения работа с реестром Windows), Awake (инструмент держит компьютер в бодрствующем состоянии по запросу) и Mouse Jump (быстрое перемещение курсора на большие расстояния).
  • Исправлена масса ошибок.

Что нового в Microsoft PowerToys 0.68.0

Добавлен новый инструмент для вставки из буфера обмена текста без форматирования. Вставляется простой текст, а элементы форматирования/разметки удаляются.

Добавлен новый инструмент для быстрого перемещения курсора мыши на большие расстояния в рамках одного или нескольких экранов.

Что нового в Microsoft PowerToys 0.66.0

В состав пакета входит автономный установщик .NET 7. Также это обновление включает мелкие улучшения и исправляет множество ошибок.

Что нового в Microsoft PowerToys 0.65.0

  • Обновлена кодовая база для работы с Microsoft .NET 7.
  • Теперь инструмент Quick Accent (печать символов с диакритическими знаками) отображает описание выбранного символа.
  • В инструмент Цветоподборщик (пипетка, позволяющая узнать цвет любого места на экране) добавлен поддержка пользовательских форматов цветов.
  • Предпринято множество мелких улучшений в различных инструментах и исправлены ошибки.

Что нового в Microsoft PowerToys 0.64.0

  • Добавлена новая утилита — File Locksmith, которая показывает процессы, использующие выбранные файлы или директории и позволяет завершить их. В контекстное меню операционной системы добавлен соответствующий пункт "Какие процессы использует этот файл".
  • Добавлена новая утилита — Hosts File Editor — быстрый и простой инструмент для управления файлом hosts.
  • Добавлена функция сохранения и восстановления настроек программы.
  • Для утилиты FancyZones добавлена возможность установить значения по умолчанию для горизонтальных и вертикальных экранов. Это позволит получить корректное поведение утилиты при появлении новых экранов или сбросе идентификатора экрана.
  • Теперь Microsoft PowerToys поставляется с групповыми политиками для принудительного включения или отключения утилит администратором в корпоративных сетях.
  • Это последняя версия, в состав которой входит утилита для отключение звука в видеоконференциях. Причина — схожий инструмент отключения звука есть в составе Windows 11.
  • Прочие изменения в различных утилитах пакета, большая часть которых является исправлениями ошибок или мелкими улучшениями.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Microsoft PowerToys

Программа удобная, очень помогает в повседневных компьютерных делах.

Автор: Roman12.07.2024

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