Microsoft PowerToys — набор из 28-ми утилит — несколько разноплановых функциональных улучшений Windows11 и Windows 10, включающие полезные улучшения в базовые возможности операционной системы. Относительно новый проект, созданный с оглядкой на похожую программу времен Windows 95. Новинка разрабатывается компанией Microsoft в рамках свободного проекта с открытым исходным кодом и распространяется через GitHub.

В Microsoft PowerToys каждая утилита работает отдельно от других и имеет собственный интерфейс. Также там есть единый интерфейс, предоставляющий доступ к настройкам каждой утилиты.

Полный список утилит Microsoft PowerToys

Расширенная вставка — инструмент управления буфером обмена, который преобразует содержимое буфера обмена в любой нужный формат. Позволяет вставить содержимое в виде обычного текста, Markdown-разметки, JSON или различных форматов файлов (txt, html, png). Advanced Paste Может извлекать текст из изображений с помощью локальной технологии OCR и транскодировать звуковые и видеофайлы для мультимедиа-форматы.

Поверх других окон — простой способ закрепить окно поверх остальных.

Awake — инструмент держит компьютер в бодрствующем состоянии по запросу.

Цветоподборщик — инструмент пипетка, позволяющий узнать цвет любого места на экране. Включает редактор подбора цвета по шкале и поддерживает множество различных систем цветопередачи.

Команда не найдена — модуль PowerShell для обнаружения ошибок, которые были вызваны командой. Предлагает подходящий пакет WinGet для решения проблемы.

Палитра команд — утилита для быстрого запуска чего угодно, позволяющая легко получить доступ ко всем наиболее часто используемым командам.

Обрезать и заблокировать — позволяет сосредоточиться на определенных частях приложений, создавая небольшие обрезанные окна. Получаются динамические эскизы, которые зеркально изменяются из исходного окна. Особенно полезно при мониторинге определенных областей приложений при работе с другими программами или при создании пользовательских макетов окон.

Переменные среды — служебная программа для управления переменными среды.

FancyZones — макеты-сетки для автоматического аккуратного размещения нескольких окон в рамках экрана.

Надстройки для проводника — на данный момент включает только функции предварительного просмотра файлов SVG и Markdown в области предварительного просмотра. Разработчики планируют развивать эту функцию, включая новые возможности расширения функциональности Проводника.

File Locksmith — показывает процессы, использующие выбранные файлы или директории и позволяет завершить их. В контекстное меню операционной системы добавлен соответствующий пункт "Какие процессы использует этот файл".

Host File Editor — простой и быстрый инструмент для управление файлом hosts.

Изменение размера изображений — конвертер графических изображений. Функция для быстрого конвертирования форматов и изменения размера графических изображений через контекстное меню операционной системы. Позволяет использовать предустановленные шаблоны (формат, размер, имя и прочее), а также включает набор сопутствующих действий, типа удаления оригинала после изменения размера.

Диспетчер клавиатуры — инструмент для создания и переназначения горячих клавиш операционной системы.

Light Switch — переключение между светлой и темной темой по расписанию и ряду сопутствующих параметров.

Служебные программы мыши — несколько инструментов для мыши.

Мышь без границ — быстрый способ перемещать курсор мыши между несколькими устройствами.

Создать+ — позволяет создавать файлы и папки на основе персонализированных шаблонов.

Peek — утилита обеспечивает удобный и быстрый предварительный просмотр различных типов файлов, включая изображения, документы Office, видео, веб-страницы, файлы Markdown, текстовые файлы и файлы разработчика.

PowerRename — функция для быстрого переименования набора файлов. Включает множество различных параметров для тонкой настройки действия.

PowerToys Run — инструмент для поиска и быстрого запуска программ. Всплывающая поисковая строка.

Quick Accent — инструмент для печати символов с диакритическими знаками.

Registry Preview — утилита для визуализации и изменения файлов реестра Windows.

Линейка экрана — простой инструмент для измерения пикселей любого объекта, отрезка и прочего.

Подсказки по сочетаниям клавиш — всплывающая подсказка с перечнем горячих клавиш.

Text Extractor — инструмент для копирования любого текста на экране, который нельзя скопировать обычным способом.

Рабочие области — быстрый способ запуска набора приложений в настраиваемых позициях и конфигурации одним щелчком.

ZoomIt — инструмент для масштабирования экрана и создания аннотаций для любого места на экране. Также позволяет создавать скриншоты экрана.

Авторы не сидят сложа руки и разработка не стоит на месте. В новых версиях можно ожидать новые функции.