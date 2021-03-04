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Microsoft PowerToys

0.33.1

Скачать набор утилит для WIndows 10

Open Source Windows
Скачать Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys — набор утилит — несколько разноплановых функциональных улучшений Windows 10, включающие полезные улучшения в базовые возможности операционной системы. Относительно новый проект, созданный с оглядкой на похожую программу времен Windows 95. Разрабатывается компанией Microsoft в рамках свободного проекта с открытым исходным кодом и распространяется через GitHub.

В Microsoft PowerToys каждая утилита работает отдельно от других и имеет собственный интерфейс. Также там есть единый интерфейс, предоставляющий доступ к настройкам каждой утилиты.

Интерфейс Microsoft PowerToys
Интерфейс Microsoft PowerToys
Графический конвертер
Графический конвертер
Переименование
Переименование

На данный момент в состав Microsoft PowerToys входит 8 функций:

  • Цветоподборщик — инструмент пипетка, позволяющий узнать цвет любого места на экране. Включает редактор подбора цвета по шкале и поддерживает множество различных систем цветопередачи.
  • FancyZones — макеты-сетки для автоматического аккуратного размещения нескольких окон в рамках экрана.
  • Расширение функциональности Проводника. На данный момент включает только функции предварительного просмотра файлов SVG и Markdown в области предварительного просмотра. Разработчики планируют развивать эту функцию, включая новые возможности расширения функциональности Проводника.
  • Изменение размера изображений — конвертер графических изображений. Функция для быстрого конвертирования форматов и изменения размера графических изображений через контекстное меню операционной системы. Позволяет использовать предустановленные шаблоны (формат, размер, имя и прочее), а также включает набор сопутствующих действий, типа удаления оригинала после изменения размера.
  • Диспетчер клавиатуры — инструмент для создания и переназначения горячих клавиш операционной системы.
  • Расширенное переименование — функция для быстрого переименования набора файлов. Включает множество различных параметров для тонкой настройки действия.
  • Панель PowerToys — инструмент для поиска и быстрого запуска программ. Всплывающая поисковая строка.
  • Подсказки по сочетаниям клавиш — всплывающая подсказка с перечнем горячих клавиш.

Авторы не сидят сложа руки и разработка не стоит на месте. В новых версиях можно ожидать новые функции. К примеру, Video Conference Mute — горячая клавиша для отключения камеры и микрофона во время конференций, независимо от того, какое окно находится в фокусе. Эта функция находится в статусе эксперимента и наверняка будет включена в виде базовой в ближайших версиях.

Что нового в Microsoft PowerToys 0.33.1:

  • Добавлен экран первого запуска, знакомящий пользователя с ключевыми возможностями программы.
  • Обновлены ссылки на справочные материалы о функциях. Теперь они не зависят от языка.
  • Обновлены локализации.
  • В утилите FancyZones подкорректирован редактор.
  • В утилите FancyZones реализованы новые опции для изменения алгоритма активации сеток.
  • Улучшен предварительный просмотр изображений SVG в Проводнике.
  • Предприняты внутренние улучшения в утилите расширения функциональности Проводника.
  • Предпринят ряд улучшений запуска программы.
  • Предприняты прочие улучшения и исправлены различные ошибки.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 04.03.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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