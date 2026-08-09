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Double Commander

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Скачать мультиплатформенный и бесплатный файловый менеджер

Open Source Windows Linux

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Double Commander — очень популярный двухпанельный файловый менеджер. Мультиплатформенный и полностью бесплатный (распространяемый, в том числе, на основе открытых исходных кодов).

Программа призвана заменить собой файловый менеджер операционной системы и является альтернативой знаменитому файловому менеджеру Total Commander. Целью проекта является создание полностью бесплатного аналога Total Commander, обеспечив схожий функционал и поддержку его плагинов (WCX, WDX, WLX и WFX).

У Double Commander классический, для такого типа программ, интерфейс, построенный на основе двух панелей для удобного взаимодействия между папками и дисками. Он поддается перенастройке, позволяет создавать пользовательские кнопки на панели инструментов для доступа к нужным программам и функциям, поддерживает настройку колонок и имеет функциональность вкладок.

Важные особенности программы: большинство операций происходят в фоновом режиме, есть встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, полная поддержка юникода, работа с архивами как с папками, расширенный поиск файлов (в том числе и текста в любом из них), групповое переименование, протоколирование файловых операций и многое другое.

Значительным плюсом является кроссплатформенность программы — можно скачать Double Commander для Windows, GNU/Linux и некоторых других операционных систем.

Интерфейс Double Commander
Интерфейс Double Commander
Просмотр изображений и меню
Просмотр изображений и меню
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Double Commander:

Исправлены ошибки.

Читайте новость: Double Commander 1.0.0 – крупное обновление бесплатного файлового менеджера.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Double Commander

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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