Microsoft Edit 2.0 — в суперлегкий текстовый редактор добавлена подсветка синтаксиса 29.04.2026

Выпущена обновленная версия текстового редактора Microsoft Edit.

Microsoft Edit — это новый текстовый редактор для командной строки. Это простой инструмент, который предназначен для базовых функций работы с текстовыми файлами прямо в терминале.

В Microsoft Edit 2.0 реализована начальная поддержка подсветки синтаксиса языков программирования и разметки. Это минимальная функциональность, уместная в редакторе такого класса и предлагающая реализацию самого простого механизма подсветки. Конечно же, там нет ничего дополнительного, к чему привыкли программисты, использующие мощные текстовые редакторы и полноценные IDE.

Функция подсветки супербыстрая, как и сам редактор. Она реализована на основе собственной разработки, а не сторонней библиотеки, а поддержка языков вводится на основе правил. На данный момент редактор умеет работать с 10+ языками. Точный список поддерживаемых языков не предоставляется, так как подсветка работает на основе базовой схемы. Судя по обсуждениям на страницах проекта, поддерживаются самые востребованные языки: C / C++, C#, Python, JavaScript / TypeScript, JSON, HTML / CSS, Markdown, Shell / Bash. Разработчики заявляют о расширении списка поддерживаемых языков в будущем.

Добавлена предварительная поддержка файла настроек settings.json, которая пока ограничена параметром files.associations, позволяющим вручную сопоставлять типы файлов с языками подсветки.

Другие улучшения Microsoft Edit 2.0 косвенно касаются введения механизма подсветки. Также немного улучшены существовавшие функции, повышена производительность и исправлены найденные ошибки. Дополнительные подробности.

Скачать Microsoft Edit 2.0 для Windows

Бесплатно/MITРазмер: 860 КбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Microsoft Edit 2.0 для GNU/Linux

Бесплатно/MITРазмер: 860 КбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Microsoft Edit 2.0 (другие версии)

Бесплатно/MITРазмер: 860 КбОС: РазныеСтабильная версия

