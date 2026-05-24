Zen Browser — относительно новый браузер на основе Firefox. Его главными особенностями являются нестандартный интерфейс, ряд дополнительных функций, высокий уровень приватности (хорошо настраивается), открытые исходные коды и независимость от Google. Можно скачать Zen Browser для Windows и GNU/Linux.

Главным достоинством Zen Browser считается интерфейс, который ориентирован на вертикальное расположение вкладок. Сегодняшние экраны — широкие, а сайты — узкие (максимальная ширина фиксирована и контент редко растягивается до размеров экрана) и размещение вкладок сбоку может более рационально, чем горизонтальная полоса тулбара, съедающая дефицитное пространство. Сейчас многим пользователям нравится вертикальное расположение панели вкладок, что особо актуально при большом количестве открытых сайтов.

Режим скрытия интерфейса — еще одно удобство, позволяющее очистить окно от элементов управления и оставить только сайт. У браузера хорошо настраиваемый, современный интерфейс, поддерживающий плавное масштабирование и прокрутку, имеющий современные анимации и визуальные эффекты, симпатичное оформление. Также важно упомянуть собственный каталог тем оформления, позволяющий выбрать один из многих вариантов оформления.

Браузер построен на основе Firefox и не связан с экосистемой Google, что важно некоторым пользователям. Он поддерживает современные функции и расширения из официального каталога и систему синхронизации Firefox Sync. Многие пользователи нуждаются в блокировщике рекламы, типа uBlock Origin, которые не работают с Manifest v3 для новых Chromium-браузеров, что привлекает дополнительную аудиторию к браузерам на основе Firefox и Zen в частности.

Zen Mods — еще одна особенность, которую нужно отметить отдельно. Это небольшие скрипты, плагины и кастомные стили, позволяющие менять различные аспекты работы браузера. Понравятся опытным пользователям. В некоторых случаях гораздо проще и удобнее, чем более тяжелые расширения. Также Zen Browser включает набор полезных удобств: рабочие пространства для разграничения наборов просматриваемых сайтов, разделение экрана для параллельного просмотра нескольких сайтов одновременно, дополнительные боковые панели для быстрого доступа к функциям и многое другое.

Как итог: Zen Browser активно развивается (на 2026 год) и кажется перспективным проектом; интересный, современный интерфейс; основа в виде новейших версий Firefox и независимость от Google; хороший функционал с рядом особенных функций; мощная инфраструктура разработки и свой репозиторий тем.