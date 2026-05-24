Zen Browser — относительно новый браузер на основе Firefox. Его главными особенностями являются нестандартный интерфейс, ряд дополнительных функций, высокий уровень приватности (хорошо настраивается), открытые исходные коды и независимость от Google. Можно скачать Zen Browser для Windows и GNU/Linux.

Главным достоинством Zen Browser считается интерфейс, который ориентирован на вертикальное расположение вкладок. Сегодняшние экраны — широкие, а сайты — узкие (максимальная ширина фиксирована и контент редко растягивается до размеров экрана) и размещение вкладок сбоку может более рационально, чем горизонтальная полоса тулбара, съедающая дефицитное пространство. Сейчас многим пользователям нравится вертикальное расположение панели вкладок, что особо актуально при большом количестве открытых сайтов.

Режим скрытия интерфейса — еще одно удобство, позволяющее очистить окно от элементов управления и оставить только сайт. У браузера хорошо настраиваемый, современный интерфейс, поддерживающий плавное масштабирование и прокрутку, имеющий современные анимации и визуальные эффекты, симпатичное оформление. Также важно упомянуть собственный каталог тем оформления, позволяющий выбрать один из многих вариантов оформления.

Браузер построен на основе Firefox и не связан с экосистемой Google, что важно некоторым пользователям. Он поддерживает современные функции и расширения из официального каталога и систему синхронизации Firefox Sync. Многие пользователи нуждаются в блокировщике рекламы, типа uBlock Origin, которые не работают с Manifest v3 для новых Chromium-браузеров, что привлекает дополнительную аудиторию к браузерам на основе Firefox и Zen в частности.

Zen Mods — еще одна особенность, которую нужно отметить отдельно. Это небольшие скрипты, плагины и кастомные стили, позволяющие менять различные аспекты работы браузера. Понравятся опытным пользователям. В некоторых случаях гораздо проще и удобнее, чем более тяжелые расширения. Также Zen Browser включает набор полезных удобств: рабочие пространства для разграничения наборов просматриваемых сайтов, разделение экрана для параллельного просмотра нескольких сайтов одновременно, дополнительные боковые панели для быстрого доступа к функциям и многое другое.

Как итог: Zen Browser активно развивается (на 2026 год) и кажется перспективным проектом; интересный, современный интерфейс; основа в виде новейших версий Firefox и независимость от Google; хороший функционал с рядом особенных функций; мощная инфраструктура разработки и свой репозиторий тем.

Интерфейс Zen Browser
Настройки
Моды
Что нового в последних версиях Zen Browser:

  • Обновлена основа Firefox до версии 151.0.1.
  • Добавлена функциональность Boosts. Новинка позволяет редактировать внешний вид любого сайта. Новая функция позволяет изменять цветовую палитру, шрифты, вырезать любые элементы и переключаться на темную тему на любых сайтах.
  • Теперь переполненные веб-расширения будут отображаться под адресной строкой, а не возвращаться обратно на панель управления сайтом. Это работает только в режиме с одной боковой панелью.
  • Усилена защита от фингерпринтинга (метод отслеживания пользователя отпечатком данных клиента) в режиме Standard Enhanced Tracking Protection. Предпринятые изменения усложнят отслеживание пользователя между сайтами за счет ограничения информации об устройстве.
  • Во встроенный PDF-ридер добавлена возможность слияния нескольких PDF-документов.
  • Исправлены проблемы в безопасности браузера.
  • Исправлены ошибки.
