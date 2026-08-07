Vivaldi — относительно новый и очень перспективный браузер. Программа активно совершенствуется группой опытных разработчиков, во главе с одним из создателей браузера Opera, который всю жизнь занимался разработкой успешных веб-проектов — этим людям можно доверять. Сразу нужно сообщить, что Vivaldi — профессиональный и качественный проект. Chromium-браузеров — пруд-пруди, но большинство из них не содержат никаких уникальных функций и лишь единичные экземпляры создаются серьезными и добросовестными разработчиками.
Приоритетом разработки является создание максимально удобного браузера. И это не общие слова, а прямые факты. Уже сейчас, интерфейс поддается значительной перенастройке, ассортимент опций способен удовлетворить самых требовательных пользователей, а набор дополнительных функций значительно более широкий и качественный, чем у многих других браузеров (новые функции включаются чуть ли не каждые 2 месяца). Разработчики в оба уха прислушиваются к пользователям и строят программу на основе обратной связи, которая поступает от постоянно растущего активного сообщества. В этом весь смысл — сделать браузер, максимально отвечающий потребностям пользователя. В общем, отличительная особенность проекта заключается в наборе уже интегрированных дополнительных возможностей, массе настроек и гибком интерфейсе. Все это дает нужные возможности — то, что называется «из коробки» — можно скачать Vivaldi и не заботиться о добавлении дополнительных функций, который и так уже есть в программе.
Интересные особенности Vivaldi
- Интерфейс. Сильно отличается от других Chromium-проектов и поддается значительной перенастройке. Возможность располагать вкладки где угодно, разные цветовые схемы оформления интерфейса, возможность масштабирования элементов интерфейса, настраиваемая страница экспресс-панели, цветные вкладки, функция навигации «Возврат-Переход» и многое другое.
- Вкладки. Множество особенностей для удобного взаимодействия с вкладками: возможность располагать панель с вкладками в разных частях окна браузера, предпросмотр открытых вкладок (при наведении мыши), очень широкие функции группировки вкладок, полезные индикаторы на вкладках и многое другое.
- Настройки. У Vivaldi самый широкий набор настроек прямо в интерфейсе браузера (не через конфиг). Этот браузер - явный лидер по ассортименту доступных опций.
- Набор полезных функций. Например, инновационная функция «Быстрые команды» (служит для разнообразных быстрых действий); «Заметки», которая позволяет создавать заметки с возможностью прикрепления ссылок, скриншотов, файлов.
- Управление сессиями. Можно сохранить набор открытых вкладок в одну сессию, закрыть их и вернуться к ним позже. Удобно разграничивать, например, рабочую и домашнюю сессии.
- Создание скриншотов с рядом сопутствующих настроек.
- Масса прочих удобств Vivaldi: удобный менеджер закладок, загрузчик файлов с возможностью восстановления оборванных загрузок, блокировка загрузки графики и плагинов с возможностью загрузки этих элементов по клику пользователя, управление с помощью жестов мыши, выгрузка из памяти вкладок.
В интернете часто говорят, что Vivaldi, это наследник браузера Opera 12, который был замечателен как инновационностью, так и массой мелких функций, которые обеспечивали и удобство, и общее качество программы. И верно, подход тут тот же — в браузере есть масса мелочей, которые очень помогают в повседневной работе с программой и которые так любят пользователи.
Так как в основе программы стоит Chromium, то скорость работы, безопасность и поддержка современных веб-технологий находятся на высочайшем уровне. Проект постоянно обновляет родительский движок до актуальной версии и никогда не стоит на месте.
Что нового в последних версиях Vivaldi:
Читайте новость: Vivaldi 8.0 — крупное обновление с новой архитектурой интерфейса
Читайте новость: Vivaldi 7.8 — новое перетаскивание вкладок с размещением в сплит-режиме
Что нового в Vivaldi 7.6
- Реализована полностью настраиваемая панель вкладок. Пользователю доступны широкие возможности персонализации панели и изменения ее элементов.
- Унифицированная кнопка вкладок.
- Переработаны различные контекстные меню.
- В адресную строку добавлена функция поиска по группам.
- В блокировщик рекламы добавлены дополнительные правила для предотвращения появления всплывающих окон.
- Добавлена поддержка свайпов через трекпад или сенсор для перемещения вперёд и назад.
- Ускорена загрузка неактивных вкладок.
- Прочие небольшие улучшения и исправления ошибок.
Что нового в Vivaldi 7.5
- Добавлена возможность назначать цвет любой группе вкладок. Можно сгруппировать несколько вкладок, а затем открыть контекстное меню группы и присвоить нужный цвет.
- С целью сокращения размера меню, некоторые пункты группированы в отдельные разделы.
- Ряд небольших улучшений.
- Исправлены ошибки.
Читайте новость: Vivaldi 7.2 — очередное обновление альтернативного браузера
Что нового в Vivaldi 7.0
Vivaldi 7.0 — это очень крупное обновление с новым интерфейсом и функциональными усовершенствованиями.
- Новый интерфейс с плавающими вкладками, новыми значками и темами.
- Новая панель инструментов — центр управления формата все в одном. Браузер, почта, календарь, заметки, фиды.
- Улучшен фид-ридер. Теперь доступны отдельные папки лент.
- Предприняты улучшения почтового клиента. Добавлена функция обработки переполнения почтовых ящиков.
- Мгновенная синхронизация между несколькими устройствами.
- Прочие улучшения и исправления ошибок.
Что нового в Vivaldi 6.9
- Добавлена функция переименования вкладок. Можно переименовывать как отдельные владки, так и целые группы.
- Добавлена возможность перетаскивать файлы с панели загрузок.
- Улучшено отображение структуры синхронизированных вкладок.
- Предприняты улучшения почтового клиента.
- Повышена производительность и исправлены ошибки.
Что нового в Vivaldi 6.7
- Новая функция экономия памяти за счет автоматического перевода неактивных вкладок в спящий режим.
- Функция автоопределения наличия лент новостей на сайтах. Теперь при наличии рассылки в адресной строке отображается специальный значок.
- Возможность создания новых рабочих пространств из выделенных вкладок.
- Экспорт сохраненных паролей в файл.
Что нового в Vivaldi 6.6
- Поддержка расширений веб-панелями.
- В настройки браузера включен контроль разрешений прав доступа сайтов.
- Добавлена настройка принудительного применения темной темы ко всем посещаемым сайтам (даже если они не поддерживают темную тему).
- Повышена скорость работы переводчика.
- Во встроенном почтовом клиенте расширена форма поиска.
- Добавлена функция импорта/экспорта заметок и списка чтения в формате Instapaper CSV.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Vivaldi 6.4
- В функцию открепления окошка с видео добавлен ползунок регулировки громкости звука.
- В настройки адресной строки добавлена возможность менять порядок категорий или полностью удалять ненужные.
- В календарь добавлены опции шаблонов событий для ускорения процесса создания записей.
- Исправлена масса ошибок.
Что нового в Vivaldi 6.1
- Добавлена возможность использовать Bing Chat (обычно доступен только пользователям Microsoft Edge). Vivaldi маскируется под Edge и Bing Chat доступен.
- Добавлена возможность ручной сортировки списка рабочих пространств.
- Добавлен скролл для длинных списков рабочих пространств.
- В контекстное меню вкладки добавлен пункт для копирования адреса просматриваемой страницы. Важно, что это работает и с рабочими пространствами - в буфер обмена скопируются адреса всех страниц.
- Повышена производительность некоторых операций.
- Упрощен интерфейс окна добавления закладки.
- В календаре обновлено окно приглашения на мероприятие.
- Множество мелких улучшений и исправлений.
Что нового в Vivaldi 6.0
- Рабочие пространства.
- Настройка значков в темах.
- Перетаскивание почты.
- Прочие улучшения и исправления ошибок.
Что нового в Vivaldi 5.7
- В меню «Вид» добавлена опция «Боковая панель окон», которая вызывает боковую панель со списком всех открытых окон браузера, кроме приватных.
- В настройки почты добавлена опция «Автоматически отметить как прочитанные», которая будет отмечать открытые письма прочитанными.
- Исправлено 150+ ошибок и недоработок.
Читайте новость: Vivaldi 5.0 — улучшенные темы оформления и новая панель переводчика
Отзывы о Vivaldi
Хороший браузер, радует своей гибкостью, но многие инструменты не использую. Почтовый клиент, календарь, лента новостей, список чтений и контакты не использую в браузере, поскольку эти ниши уже заняты другими приложениями. Последнее время думаю о переходе на менее загруженный браузер, но не хочу отказываться от удобной группировки вкладок.
По умолчанию один из самых функциональных браузеров в мире. Поскольку он на движке хромиум, то скорость аналогичная гугл/яндексу/эджу, но по своим функциям превосходит Firefox. Рекомендую!
Vivaldi великолепно настраиваемый под себя. Как старая добрая Opera (на движке Presto)
Старая добрая Opera, только с современным взглядом на своих пользователей. Super.