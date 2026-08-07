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Vivaldi

8.1.4087.62

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Vivaldi — относительно новый и очень перспективный браузер. Программа активно совершенствуется группой опытных разработчиков, во главе с одним из создателей браузера Opera, который всю жизнь занимался разработкой успешных веб-проектов — этим людям можно доверять. Сразу нужно сообщить, что Vivaldi — профессиональный и качественный проект. Chromium-браузеров — пруд-пруди, но большинство из них не содержат никаких уникальных функций и лишь единичные экземпляры создаются серьезными и добросовестными разработчиками.

Приоритетом разработки является создание максимально удобного браузера. И это не общие слова, а прямые факты. Уже сейчас, интерфейс поддается значительной перенастройке, ассортимент опций способен удовлетворить самых требовательных пользователей, а набор дополнительных функций значительно более широкий и качественный, чем у многих других браузеров (новые функции включаются чуть ли не каждые 2 месяца). Разработчики в оба уха прислушиваются к пользователям и строят программу на основе обратной связи, которая поступает от постоянно растущего активного сообщества. В этом весь смысл — сделать браузер, максимально отвечающий потребностям пользователя. В общем, отличительная особенность проекта заключается в наборе уже интегрированных дополнительных возможностей, массе настроек и гибком интерфейсе. Все это дает нужные возможности — то, что называется «из коробки» — можно скачать Vivaldi и не заботиться о добавлении дополнительных функций, который и так уже есть в программе.

Интересные особенности Vivaldi

  • Интерфейс. Сильно отличается от других Chromium-проектов и поддается значительной перенастройке. Возможность располагать вкладки где угодно, разные цветовые схемы оформления интерфейса, возможность масштабирования элементов интерфейса, настраиваемая страница экспресс-панели, цветные вкладки, функция навигации «Возврат-Переход» и многое другое.
  • Вкладки. Множество особенностей для удобного взаимодействия с вкладками: возможность располагать панель с вкладками в разных частях окна браузера, предпросмотр открытых вкладок (при наведении мыши), очень широкие функции группировки вкладок, полезные индикаторы на вкладках и многое другое.
  • Настройки. У Vivaldi самый широкий набор настроек прямо в интерфейсе браузера (не через конфиг). Этот браузер - явный лидер по ассортименту доступных опций.
  • Набор полезных функций. Например, инновационная функция «Быстрые команды» (служит для разнообразных быстрых действий); «Заметки», которая позволяет создавать заметки с возможностью прикрепления ссылок, скриншотов, файлов.
  • Управление сессиями. Можно сохранить набор открытых вкладок в одну сессию, закрыть их и вернуться к ним позже. Удобно разграничивать, например, рабочую и домашнюю сессии.
  • Создание скриншотов с рядом сопутствующих настроек.
  • Масса прочих удобств Vivaldi: удобный менеджер закладок, загрузчик файлов с возможностью восстановления оборванных загрузок, блокировка загрузки графики и плагинов с возможностью загрузки этих элементов по клику пользователя, управление с помощью жестов мыши, выгрузка из памяти вкладок.

В интернете часто говорят, что Vivaldi, это наследник браузера Opera 12, который был замечателен как инновационностью, так и массой мелких функций, которые обеспечивали и удобство, и общее качество программы. И верно, подход тут тот же — в браузере есть масса мелочей, которые очень помогают в повседневной работе с программой и которые так любят пользователи.

Так как в основе программы стоит Chromium, то скорость работы, безопасность и поддержка современных веб-технологий находятся на высочайшем уровне. Проект постоянно обновляет родительский движок до актуальной версии и никогда не стоит на месте.

Интерфейс Vivaldi
Интерфейс Vivaldi
Настройки
Настройки
История
История

Что нового в последних версиях Vivaldi:

Читайте новость: Vivaldi 8.0 — крупное обновление с новой архитектурой интерфейса

Читайте новость: Vivaldi 7.8 — новое перетаскивание вкладок с размещением в сплит-режиме

Что нового в Vivaldi 7.6

  • Реализована полностью настраиваемая панель вкладок. Пользователю доступны широкие возможности персонализации панели и изменения ее элементов.
  • Унифицированная кнопка вкладок.
  • Переработаны различные контекстные меню.
  • В адресную строку добавлена функция поиска по группам.
  • В блокировщик рекламы добавлены дополнительные правила для предотвращения появления всплывающих окон.
  • Добавлена поддержка свайпов через трекпад или сенсор для перемещения вперёд и назад.
  • Ускорена загрузка неактивных вкладок.
  • Прочие небольшие улучшения и исправления ошибок.

Что нового в Vivaldi 7.5

  • Добавлена возможность назначать цвет любой группе вкладок. Можно сгруппировать несколько вкладок, а затем открыть контекстное меню группы и присвоить нужный цвет.
  • С целью сокращения размера меню, некоторые пункты группированы в отдельные разделы.
  • Ряд небольших улучшений.
  • Исправлены ошибки.

Читайте новость: Vivaldi 7.2 — очередное обновление альтернативного браузера

Что нового в Vivaldi 7.0

Vivaldi 7.0 — это очень крупное обновление с новым интерфейсом и функциональными усовершенствованиями.

  • Новый интерфейс с плавающими вкладками, новыми значками и темами.
  • Новая панель инструментов — центр управления формата все в одном. Браузер, почта, календарь, заметки, фиды.
  • Улучшен фид-ридер. Теперь доступны отдельные папки лент.
  • Предприняты улучшения почтового клиента. Добавлена функция обработки переполнения почтовых ящиков.
  • Мгновенная синхронизация между несколькими устройствами.
  • Прочие улучшения и исправления ошибок.

Что нового в Vivaldi 6.9

  • Добавлена функция переименования вкладок. Можно переименовывать как отдельные владки, так и целые группы.
  • Добавлена возможность перетаскивать файлы с панели загрузок.
  • Улучшено отображение структуры синхронизированных вкладок.
  • Предприняты улучшения почтового клиента.
  • Повышена производительность и исправлены ошибки.

Что нового в Vivaldi 6.7

  • Новая функция экономия памяти за счет автоматического перевода неактивных вкладок в спящий режим.
  • Функция автоопределения наличия лент новостей на сайтах. Теперь при наличии рассылки в адресной строке отображается специальный значок.
  • Возможность создания новых рабочих пространств из выделенных вкладок.
  • Экспорт сохраненных паролей в файл.

Что нового в Vivaldi 6.6

  • Поддержка расширений веб-панелями.
  • В настройки браузера включен контроль разрешений прав доступа сайтов.
  • Добавлена настройка принудительного применения темной темы ко всем посещаемым сайтам (даже если они не поддерживают темную тему).
  • Повышена скорость работы переводчика.
  • Во встроенном почтовом клиенте расширена форма поиска.
  • Добавлена функция импорта/экспорта заметок и списка чтения в формате Instapaper CSV.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Vivaldi 6.4

  • В функцию открепления окошка с видео добавлен ползунок регулировки громкости звука.
  • В настройки адресной строки добавлена возможность менять порядок категорий или полностью удалять ненужные.
  • В календарь добавлены опции шаблонов событий для ускорения процесса создания записей.
  • Исправлена масса ошибок.

Что нового в Vivaldi 6.1

  • Добавлена возможность использовать Bing Chat (обычно доступен только пользователям Microsoft Edge). Vivaldi маскируется под Edge и Bing Chat доступен.
  • Добавлена возможность ручной сортировки списка рабочих пространств.
  • Добавлен скролл для длинных списков рабочих пространств.
  • В контекстное меню вкладки добавлен пункт для копирования адреса просматриваемой страницы. Важно, что это работает и с рабочими пространствами - в буфер обмена скопируются адреса всех страниц.
  • Повышена производительность некоторых операций.
  • Упрощен интерфейс окна добавления закладки.
  • В календаре обновлено окно приглашения на мероприятие.
  • Множество мелких улучшений и исправлений.

Что нового в Vivaldi 6.0

  • Рабочие пространства.
  • Настройка значков в темах.
  • Перетаскивание почты.
  • Прочие улучшения и исправления ошибок.

Что нового в Vivaldi 5.7

  • В меню «Вид» добавлена опция «Боковая панель окон», которая вызывает боковую панель со списком всех открытых окон браузера, кроме приватных.
  • В настройки почты добавлена опция «Автоматически отметить как прочитанные», которая будет отмечать открытые письма прочитанными.
  • Исправлено 150+ ошибок и недоработок.

Читайте новость: Vivaldi 5.0 — улучшенные темы оформления и новая панель переводчика

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Vivaldi

Хороший браузер, радует своей гибкостью, но многие инструменты не использую. Почтовый клиент, календарь, лента новостей, список чтений и контакты не использую в браузере, поскольку эти ниши уже заняты другими приложениями. Последнее время думаю о переходе на менее загруженный браузер, но не хочу отказываться от удобной группировки вкладок.

Автор: superserov03.12.2024

По умолчанию один из самых функциональных браузеров в мире. Поскольку он на движке хромиум, то скорость аналогичная гугл/яндексу/эджу, но по своим функциям превосходит Firefox. Рекомендую!

Автор: Максим06.03.2024

Vivaldi великолепно настраиваемый под себя. Как старая добрая Opera (на движке Presto)

Автор: Юрий08.06.2023

Старая добрая Opera, только с современным взглядом на своих пользователей. Super.

Автор: Андрей01.06.2022

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