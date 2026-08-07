Vivaldi — относительно новый и очень перспективный браузер. Программа активно совершенствуется группой опытных разработчиков, во главе с одним из создателей браузера Opera, который всю жизнь занимался разработкой успешных веб-проектов — этим людям можно доверять. Сразу нужно сообщить, что Vivaldi — профессиональный и качественный проект. Chromium-браузеров — пруд-пруди, но большинство из них не содержат никаких уникальных функций и лишь единичные экземпляры создаются серьезными и добросовестными разработчиками.

Приоритетом разработки является создание максимально удобного браузера. И это не общие слова, а прямые факты. Уже сейчас, интерфейс поддается значительной перенастройке, ассортимент опций способен удовлетворить самых требовательных пользователей, а набор дополнительных функций значительно более широкий и качественный, чем у многих других браузеров (новые функции включаются чуть ли не каждые 2 месяца). Разработчики в оба уха прислушиваются к пользователям и строят программу на основе обратной связи, которая поступает от постоянно растущего активного сообщества. В этом весь смысл — сделать браузер, максимально отвечающий потребностям пользователя. В общем, отличительная особенность проекта заключается в наборе уже интегрированных дополнительных возможностей, массе настроек и гибком интерфейсе. Все это дает нужные возможности — то, что называется «из коробки» — можно скачать Vivaldi и не заботиться о добавлении дополнительных функций, который и так уже есть в программе.

Интересные особенности Vivaldi

Интерфейс . Сильно отличается от других Chromium-проектов и поддается значительной перенастройке. Возможность располагать вкладки где угодно, разные цветовые схемы оформления интерфейса, возможность масштабирования элементов интерфейса, настраиваемая страница экспресс-панели, цветные вкладки, функция навигации «Возврат-Переход» и многое другое.

. Сильно отличается от других Chromium-проектов и поддается значительной перенастройке. Возможность располагать вкладки где угодно, разные цветовые схемы оформления интерфейса, возможность масштабирования элементов интерфейса, настраиваемая страница экспресс-панели, цветные вкладки, функция навигации «Возврат-Переход» и многое другое. Вкладки . Множество особенностей для удобного взаимодействия с вкладками: возможность располагать панель с вкладками в разных частях окна браузера, предпросмотр открытых вкладок (при наведении мыши), очень широкие функции группировки вкладок, полезные индикаторы на вкладках и многое другое.

. Множество особенностей для удобного взаимодействия с вкладками: возможность располагать панель с вкладками в разных частях окна браузера, предпросмотр открытых вкладок (при наведении мыши), очень широкие функции группировки вкладок, полезные индикаторы на вкладках и многое другое. Настройки . У Vivaldi самый широкий набор настроек прямо в интерфейсе браузера (не через конфиг). Этот браузер - явный лидер по ассортименту доступных опций.

. У Vivaldi самый широкий набор настроек прямо в интерфейсе браузера (не через конфиг). Этот браузер - явный лидер по ассортименту доступных опций. Набор полезных функций . Например, инновационная функция «Быстрые команды» (служит для разнообразных быстрых действий); «Заметки», которая позволяет создавать заметки с возможностью прикрепления ссылок, скриншотов, файлов.

. Например, инновационная функция «Быстрые команды» (служит для разнообразных быстрых действий); «Заметки», которая позволяет создавать заметки с возможностью прикрепления ссылок, скриншотов, файлов. Управление сессиями . Можно сохранить набор открытых вкладок в одну сессию, закрыть их и вернуться к ним позже. Удобно разграничивать, например, рабочую и домашнюю сессии.

. Можно сохранить набор открытых вкладок в одну сессию, закрыть их и вернуться к ним позже. Удобно разграничивать, например, рабочую и домашнюю сессии. Создание скриншотов с рядом сопутствующих настроек.

с рядом сопутствующих настроек. Масса прочих удобств Vivaldi: удобный менеджер закладок, загрузчик файлов с возможностью восстановления оборванных загрузок, блокировка загрузки графики и плагинов с возможностью загрузки этих элементов по клику пользователя, управление с помощью жестов мыши, выгрузка из памяти вкладок.

В интернете часто говорят, что Vivaldi, это наследник браузера Opera 12, который был замечателен как инновационностью, так и массой мелких функций, которые обеспечивали и удобство, и общее качество программы. И верно, подход тут тот же — в браузере есть масса мелочей, которые очень помогают в повседневной работе с программой и которые так любят пользователи.

Так как в основе программы стоит Chromium, то скорость работы, безопасность и поддержка современных веб-технологий находятся на высочайшем уровне. Проект постоянно обновляет родительский движок до актуальной версии и никогда не стоит на месте.