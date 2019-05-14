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Vivaldi

2.5.1525.41

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Vivaldi — относительно новый и очень перспективный браузер. Программа активно совершенствуется группой опытных разработчиков, во главе с одним из создателей браузера Opera, который всю жизнь занимался разработкой успешных веб-проектов — этим людям можно доверять. Сразу нужно сообщить, что Vivaldi — профессиональный и качественный проект. Chromium-браузеров — пруд-пруди, но большинство из них не содержат никаких уникальных функций и лишь единичные экземпляры создаются серьезными и добросовестными разработчиками.

Приоритетом разработки является создание максимально удобного браузера. И это не общие слова, а прямые факты. Уже сейчас, интерфейс поддается значительной перенастройке, ассортимент опций способен удовлетворить самых требовательных пользователей, а набор дополнительных функций значительно более широкий и качественный, чем у многих других браузеров (новые функции включаются чуть ли не каждые 2 месяца). Разработчики в оба уха прислушиваются к пользователям и строят программу на основе обратной связи, которая поступает от постоянно растущего активного сообщества. В этом весь смысл — сделать браузер, максимально отвечающий потребностям пользователя.

Скриншот Vivaldi 1
Основной интерфейс
Скриншот Vivaldi 2
Настройки браузера

В общем, отличительная особенность проекта заключается в наборе уже интегрированных дополнительных возможностей, массе настроек и гибком интерфейсе. Все это дает нужные возможности — то, что называется «из коробки» — можно скачать Vivaldi и не заботиться о добавлении дополнительных функций, который и так уже есть в программе.

Интересные особенности Vivaldi

  • Интерфейс. Сильно отличается от других Chromium-проектов и поддается значительной перенастройке. Возможность располагать вкладки где угодно, разные цветовые схемы оформления интерфейса, возможность масштабирования элементов интерфейса, настраиваемая страница экспресс-панели, цветные вкладки, функция навигации «Возврат-Переход» и многое другое.
  • Вкладки. Множество особенностей для удобного взаимодействия с вкладками: возможность располагать панель с вкладками в разных частях окна браузера, предпросмотр открытых вкладок (при наведении мыши), очень широкие функции группировки вкладок, полезные индикаторы на вкладках и многое другое.
  • Настройки. У Vivaldi самый широкий набор настроек прямо в интерфейсе браузера (не через конфиг). Этот браузер - явный лидер по ассортименту доступных опций.
  • Набор полезных функций. Например, инновационная функция «Быстрые команды» (служит для разнообразных быстрых действий); «Заметки», которая позволяет создавать заметки с возможностью прикрепления ссылок, скриншотов, файлов.
  • Управление сессиями. Можно сохранить набор открытых вкладок в одну сессию, закрыть их и вернуться к ним позже. Удобно разграничивать, например, рабочую и домашнюю сессии.
  • Создание скриншотов с рядом сопутствующих настроек.
  • Масса прочих удобств Vivaldi: удобный менеджер закладок, загрузчик файлов с возможностью восстановления оборванных загрузок, блокировка загрузки графики и плагинов с возможностью загрузки этих элементов по клику пользователя, управление с помощью жестов мыши, выгрузка из памяти вкладок.
Скриншот Vivaldi 3
История посещения
Скриншот Vivaldi 4
Создание скриншота
Скриншот Vivaldi 5
Закладки

В интернете часто говорят, что Vivaldi, это наследник браузера Opera 12, который был замечателен как инновационностью, так и массой мелких функций, которые обеспечивали и удобство, и общее качество программы. И верно, подход тут тот же — в браузере есть масса мелочей, которые очень помогают в повседневной работе с программой и которые так любят пользователи.

Так как в основе программы стоит Chromium, то скорость работы, безопасность и поддержка современных веб-технологий находятся на высочайшем уровне. Проект постоянно обновляет родительский движок до актуальной версии и никогда не стоит на месте.

Что нового в Vivaldi 2.5.1525.41:

Исправлена проблема с панелью сервиса Twitter.

Читайте новость: Vivaldi 2.0 — новая версия с функцией синхронизации и рядом улучшений

Скачать Яндекс.Браузер

БесплатноРазмер: 44 МбОС: WindowsСтабильная версия

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Скачать Vivaldi для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 50.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 51.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 54.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 53.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 14.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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