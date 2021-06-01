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Firefox 89 — новая версия с обновленным интерфейсом01.06.2021

Firefox 89 — новая версия с обновленным интерфейсом

Выпущено очередное обновление Firefox, которое включает значительные изменения в интерфейсе браузера.

Firefox 89 предлагает обновленный интерфейс — переоформленный и немного переработанный. Цель разработчиков — освежить оформление, упростить взаимодействие пользователя с браузером и избавиться от некоторых редко используемых элементов, чтобы сфокусировать внимание пользователя на основных функциях.

В общем и целом, обновленный интерфейс – это четыре ключевых изменения: обновленная цветовая схема базовой темы и новые иконки; переработанная панель вкладок; новое главное меню браузера; сокращение количества различных уведомлений.

Обновленный интерфейс Firefox 89
Обновленный интерфейс Firefox 89

Основные изменения в интерфейсе Firefox 89

  • Обновлено оформление — изменена цветовая схема базовой темы оформления, перерисованы все иконки и изменена анимация некоторых действий.
  • Переработана панель вкладок. Выбранная вкладка выделена закруглением с четырех сторон и визуально представляет собой кнопку, а не вкладку. Остальной ряд вкладок стал сплошным – он лишился разделителя, а границы можно распознать по иконке сайта. Под заголовком вкладок с мультимедиа-содержанием отображается ее текущий статус (например, «Воспроизведение», «Без звука», «Картинка в картинке».).
  • Полностью переработано главное меню браузера. Из него полностью удалены иконки, которые раньше сопровождали каждый пункт, а расстояние между пунктами увеличено. Также изменен порядок расположения пунктов по приоритетности функций, а редко используемые функции удалены или переехали в дополнительное меню.
  • Упрощены подсказки и оповещения (информационные окна, диалоги и панели). Сокращено количество предупреждений и сообщений, чтобы не отвлекать пользователя.
  • Добавлена новая панель для быстрой настройки стартовой страницы. Теперь кнопка настроек предлагает новую панель вместо перехода к разделу настроек.
  • Множество мелких изменений в разных меню браузера. К примеру, в меню правого клика мыши возвращен пункт для создания скриншота, а в контекстное меню вкладки добавлена функция отправки ссылки. Таких мелочей достаточно много.
***

Необходимо упомянуть очередные меры борьбы с отслеживанием пользователя, предпринятые в Firefox 89. В стандартный режим работы функции защиты от отслеживания добавлена защита от межсайтовых куки в приватных окнах. Ранее эта мера была только в строгом режиме, теперь же защита от межсайтовых куки в приватных окнах включена по умолчанию (в стандартном режиме).

Другие улучшения Firefox 89 являются внутренними изменениями и касаются разработчиков и веб-мастеров. Ознакомиться с подробностями можно на специальной странице MDN Web Docs.

Скачать Firefox 89 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 89 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 89 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 89 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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