Firefox 89 — новая версия с обновленным интерфейсом

Выпущено очередное обновление Firefox, которое включает значительные изменения в интерфейсе браузера.

Firefox 89 предлагает обновленный интерфейс — переоформленный и немного переработанный. Цель разработчиков — освежить оформление, упростить взаимодействие пользователя с браузером и избавиться от некоторых редко используемых элементов, чтобы сфокусировать внимание пользователя на основных функциях.

В общем и целом, обновленный интерфейс – это четыре ключевых изменения: обновленная цветовая схема базовой темы и новые иконки; переработанная панель вкладок; новое главное меню браузера; сокращение количества различных уведомлений.

Обновленный интерфейс Firefox 89

Основные изменения в интерфейсе Firefox 89

Обновлено оформление — изменена цветовая схема базовой темы оформления, перерисованы все иконки и изменена анимация некоторых действий.

Переработана панель вкладок. Выбранная вкладка выделена закруглением с четырех сторон и визуально представляет собой кнопку, а не вкладку. Остальной ряд вкладок стал сплошным – он лишился разделителя, а границы можно распознать по иконке сайта. Под заголовком вкладок с мультимедиа-содержанием отображается ее текущий статус (например, «Воспроизведение», «Без звука», «Картинка в картинке».).

Полностью переработано главное меню браузера. Из него полностью удалены иконки, которые раньше сопровождали каждый пункт, а расстояние между пунктами увеличено. Также изменен порядок расположения пунктов по приоритетности функций, а редко используемые функции удалены или переехали в дополнительное меню.

Упрощены подсказки и оповещения (информационные окна, диалоги и панели). Сокращено количество предупреждений и сообщений, чтобы не отвлекать пользователя.

Добавлена новая панель для быстрой настройки стартовой страницы. Теперь кнопка настроек предлагает новую панель вместо перехода к разделу настроек.

Множество мелких изменений в разных меню браузера. К примеру, в меню правого клика мыши возвращен пункт для создания скриншота, а в контекстное меню вкладки добавлена функция отправки ссылки. Таких мелочей достаточно много.

***

Необходимо упомянуть очередные меры борьбы с отслеживанием пользователя, предпринятые в Firefox 89. В стандартный режим работы функции защиты от отслеживания добавлена защита от межсайтовых куки в приватных окнах. Ранее эта мера была только в строгом режиме, теперь же защита от межсайтовых куки в приватных окнах включена по умолчанию (в стандартном режиме).

Другие улучшения Firefox 89 являются внутренними изменениями и касаются разработчиков и веб-мастеров. Ознакомиться с подробностями можно на специальной странице MDN Web Docs.