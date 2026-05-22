Vivaldi 8.0 — крупное обновление с новой архитектурой интерфейса

Vivaldi — суперфункциональный браузер. Отличительная особенность проекта заключается в наборе уже интегрированных дополнительных возможностей, а также массе настроек и гибкости во всем.

Главное и очень важное изменение Vivaldi 8.0 — значительно переработанный интерфейс. Во-первых, это обновленный внешний вид, который стал более целостным. Если раньше каждая часть (панели, вкладки, адресная строка и т. д.) была отдельным элементом, то теперь все они объединены в одно целое, что выглядит более современно. Во-вторых, что более важно, это не просто перерисовка оформления, а изменение архитектуры интерфейса. Эти изменения являются, в том числе, следствием значительной технической переработки внутренней системы построения интерфейса. Это позволило сократить количество элементов, объединить части в одно целое, уменьшить количество контейнеров, упростить DOM, уменьшить количество реакций интерфейса на действия и прочее. Как итог, это современный, улучшенный и более отзывчивый интерфейс: быстрее, меньше задержек, плавнее при большом количестве открытых вкладок.

Конечно же эти изменения влияют и на темы оформления. Теперь темы влияют на все окно, а фон применяется ко всем элементам без прерываний на разделители. В комплекте идет четыре новые темы (Zen, Soria Moria, Sunset Forest и Kawaii Clouds), которые полностью построены с учетом обновления.

Также теперь в Vivaldi есть шесть предустановленных вариантов компоновки элементов интерфейса. Это полезно для начинающих пользователей, которые могут выбрать предпочтительный вариант. Настройка находится по следующему пути: «Настройки» → «Внешний вид» → «Макет».

Интерфейс Vivaldi

Другие изменения в Vivaldi 8.0: