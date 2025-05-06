Clonezilla — полностью бесплатный инструмент (с открытым исходным кодом) для создания образов дисков (или разделов) и восстановления системы из готового образа. Можно скачать Clonezilla для Windows и GNU/Linux.

Программа позволяет создать копию работающей системы с сопутствующими программами, драйверами и всеми файлами, и, при необходимости, развернуть готовую систему из этого образа на новый жесткий диск (или прочий носитель информации). Это полезно для быстрого развертывания на новом оборудовании, восстановления системы после сбоя и в многих других случаях.

Есть три версии Clonezilla: Clonezilla live , Clonezilla lite server и Clonezilla SE (Server Edition). Первая рассчитана на работу с одной системой, а версии с приставкой Server рассчитаны на развёртывание образа на целом парке компьютеров (по сети).

Программа поддерживает ряд режимов для разных ситуаций. От развёртывания готового образа на локальной системе и до массового развертывания на несколько компьютеров с локального файла, сервера по SSH, сервера Samba, NFS или WebDAV-хранилища.

Поддерживаются все популярные файловые системы: ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs и nilfs2; FAT12, FAT16, FAT32, exFAT и NTFS MS Windows; HFS+ и APFS Mac OS; UFS FreeBSD, NetBSD и OpenBSD; Minix, VMFS3, VMFS5 VMWare ESX. Поддерживаются форматы разделов MBR и GPT.

Помимо прочего разработчики отмечают высокую скорость работы — Clonezilla сохраняет и восстанавливает только используемые блоки диска, что повышает скорость и эффективность клонирования.