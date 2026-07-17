Tiny Core Linux — проект Linux-системы с высокой степенью модульности и широкими возможностями расширения за счет разработок сообщества. Проект предлагает ядро Linux, к которому легко (при определенном опыте) добавить все необходимое и сформировать систему, которая будет отвечать конкретным требованиям. Этот дистрибутив ориентирован на опытных пользователей, знающих, что им нужно от операционной системы и имущих определенный опыт работы с Linux-системами.
Tiny Core предлагает новейшее ядро Linux, vmlinuz, корневую файловую систему и скрипты запуска, упакованные вместе с базовым набором модулей ядра в core.gz. Операционная система может работать как из оперативной памяти (полностью в нее загружается) или с носителя информации.
Отдельно стоит отметить версию Tiny Core Linux, которую можно считать рекордсменом — дистрибутивом GNU/Linux с самым маленьким размером дистрибутива, который готов к работе сразу после установки.
Предлагается три версии:
- TinyCore — рекомендуемый вариант для новых пользователей. Самый легковесный дистрибутив GNU/Linux из всех существующих. Предлагает базовую систему, графический рабочий стол и поддержку проводного подключения к сети. Весит всего 26 Мб.
- Версия Core — только ядро; интерфейс — только командная строка — основа для пользовательских настольных компьютеров. Инструменты командной строки позволяют добавлять расширения для создания системы с графическим окружением рабочего стола. Размер 11 Мб.
- CorePlus — это установочный образ, а не дистрибутив. Расширенная версия, которая снабжена дополнительным софтом. Рекомендуется новым пользователям, имеющим доступ только к беспроводной сети или использующим не латинскую раскладку клавиатуры. Включает в себя базовую систему Core System и инструменты установки, обеспечивающие следующие возможности: выбор из 7 оконных менеджеров, поддержку беспроводного соединения через множество файлов прошивки и ndiswrapper и инструмент для ремастеринга.
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