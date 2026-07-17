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Tiny Core Linux

17.1

Скачать самый маленький дистрибутив GNU/Linux

Open Source Linux

Скачать Tiny Core Linux

ВЫБОР ВЕРСИИ

Tiny Core Linux — проект Linux-системы с высокой степенью модульности и широкими возможностями расширения за счет разработок сообщества. Проект предлагает ядро Linux, к которому легко (при определенном опыте) добавить все необходимое и сформировать систему, которая будет отвечать конкретным требованиям. Этот дистрибутив ориентирован на опытных пользователей, знающих, что им нужно от операционной системы и имущих определенный опыт работы с Linux-системами.

Tiny Core предлагает новейшее ядро Linux, vmlinuz, корневую файловую систему и скрипты запуска, упакованные вместе с базовым набором модулей ядра в core.gz. Операционная система может работать как из оперативной памяти (полностью в нее загружается) или с носителя информации.

Отдельно стоит отметить версию Tiny Core Linux, которую можно считать рекордсменом — дистрибутивом GNU/Linux с самым маленьким размером дистрибутива, который готов к работе сразу после установки.

Предлагается три версии:

  • TinyCore — рекомендуемый вариант для новых пользователей. Самый легковесный дистрибутив GNU/Linux из всех существующих. Предлагает базовую систему, графический рабочий стол и поддержку проводного подключения к сети. Весит всего 26 Мб.
  • Версия Core — только ядро; интерфейс — только командная строка — основа для пользовательских настольных компьютеров. Инструменты командной строки позволяют добавлять расширения для создания системы с графическим окружением рабочего стола. Размер 11 Мб.
  • CorePlus — это установочный образ, а не дистрибутив. Расширенная версия, которая снабжена дополнительным софтом. Рекомендуется новым пользователям, имеющим доступ только к беспроводной сети или использующим не латинскую раскладку клавиатуры. Включает в себя базовую систему Core System и инструменты установки, обеспечивающие следующие возможности: выбор из 7 оконных менеджеров, поддержку беспроводного соединения через множество файлов прошивки и ndiswrapper и инструмент для ремастеринга.
Интерфейс Tiny Core Linux
Интерфейс Tiny Core Linux
Окна
Окна
Менеджер пакетов
Менеджер пакетов

Что нового в последних версиях Tiny Core Linux:

Что нового в Tiny Core Linux 17

  • Обновление ядра Linux до версии 6.18.2.
  • Обновление glibc до версии 2.42.
  • Обновление gcc до версии 5.2.0.
  • Обновление binutils до версии 2.45.1.
  • Обновление e2fsprogs до версии 1.47.3.
  • Обновление util-linux до версии 2.41.2.
  • provides.sh: обновлены скрипты для работы с https-зеркалами.
  • tce-update: отменены изменения, связанные с fetchzsync.
  • tc-functions: обновлена проверка HTTPS.
  • tc-functions: изменения для subshell.
  • update-everything: в переменную PATH добавлен /usr/local/bin.
  • shutdown.sh: реализована корректная обработка пустых строк в /opt/.xfiletool.lst.
  • 50-udev-default.rules: расширены права доступа для устройств ввода.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Tiny Core Linux

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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