Tiny Core Linux — проект Linux-системы с высокой степенью модульности и широкими возможностями расширения за счет разработок сообщества. Проект предлагает ядро Linux, к которому легко (при определенном опыте) добавить все необходимое и сформировать систему, которая будет отвечать конкретным требованиям. Этот дистрибутив ориентирован на опытных пользователей, знающих, что им нужно от операционной системы и имущих определенный опыт работы с Linux-системами.

Tiny Core предлагает новейшее ядро Linux, vmlinuz, корневую файловую систему и скрипты запуска, упакованные вместе с базовым набором модулей ядра в core.gz. Операционная система может работать как из оперативной памяти (полностью в нее загружается) или с носителя информации.

Отдельно стоит отметить версию Tiny Core Linux, которую можно считать рекордсменом — дистрибутивом GNU/Linux с самым маленьким размером дистрибутива, который готов к работе сразу после установки.

Предлагается три версии: