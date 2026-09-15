AIDA64 — самая популярная программа для определения и анализа аппаратного и программного обеспечения компьютера и подключаемых устройства, тестирования производительности и стабильности, а также мониторинга состояния ключевых узлов компьютера. Проще говоря, эта программа покажет, из какого железа состоит компьютер, протестирует производительность и стабильность, а также позволит отслеживать текущее состояние важнейших узлов системы. Можно смело рекомендовать скачать AIDA64 всем тем, кому небезразлично компьютерное железо.

Это профессионально разработанный продукт является безоговорочным лидером в своем классе и результатам его работы можно смело доверять. Программа выросла из таких известных утилит как Everest и AIDA16/32 и имеет богатую историю развития. Разработчики не сидят сложа руки и постоянно включают поддержку новейшего железа — на данный момент база AIDA64 включает более 150 000 разнообразных устройств.

Основные возможности AIDA64:

Полная информация о компьютере: программа предоставляет полные данные обо всем железе и внешних устройствах. Программа отображает, в том числе и недокументированные параметры, которые обычно скрыты. AIDA64 расскажет о материнской плате, процессоре, памяти, видеокарте, внутренних и внешних накопителях, всей периферии и т. д. Также отображается информация об операционной системе и сторонних программах.

программа предоставляет полные данные обо всем железе и внешних устройствах. Программа отображает, в том числе и недокументированные параметры, которые обычно скрыты. AIDA64 расскажет о материнской плате, процессоре, памяти, видеокарте, внутренних и внешних накопителях, всей периферии и т. д. Также отображается информация об операционной системе и сторонних программах. Тестирование компьютера: AIDA64 включает набор тестов компьютера и позволяет сравнить полученный результат с эталонными. Также присутствуют стресс-тесты, позволяющие оценить стабильность работы компьютера при интенсивных нагрузках и выявить узкие места. Все тесты постоянно оптимизируются под особенности новейшего железа.

AIDA64 включает набор тестов компьютера и позволяет сравнить полученный результат с эталонными. Также присутствуют стресс-тесты, позволяющие оценить стабильность работы компьютера при интенсивных нагрузках и выявить узкие места. Все тесты постоянно оптимизируются под особенности новейшего железа. Мониторинг важнейших узлов: в программе присутствуют функции мониторинга в реальном времени. Можно расположить отдельное окошко функцией мониторинга на рабочем столе и отслеживать массу параметров состояния компьютера. К примеру, следить за температурой процессора и видеокарты.

в программе присутствуют функции мониторинга в реальном времени. Можно расположить отдельное окошко функцией мониторинга на рабочем столе и отслеживать массу параметров состояния компьютера. К примеру, следить за температурой процессора и видеокарты. Аудит: версии AIDA64 для системных администраторов включают мощные функции для работы по сети и аудит всего парка компьютеров, а также ведения базы компьютерного хозяйства.

Можно скачать AIDA64 для Windows, а также для мобильных устройств с Android и iOS. AIDA64 для компьютера является основным продуктом и выпускается в 4-х вариантах. Версия Extreme Edition адресована домашним пользователям, а также энтузиастам и включает уникальные возможности для тестирования и разгона. Версия Engineer является коммерческим вариантом версии Extreme (не для домашнего использования). Версия Business Edition предназначается корпоративным пользователям, а точнее администраторам и включает инструменты для аудита сети, удаленного управления и поддерживает SQL-базу. Версия Network Audit является упрощенной Business-версией и в ней отсутствуют тесты. Для свободной загрузки доступны только версии Extrene и Engineer, а Business и Network Audit можно получить лишь по предварительному запросу у разработчика.

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