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AIDA64

8.40

Скачать популярнейшую программу для определения железа, тестирования и мониторинга

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AIDA64 — самая популярная программа для определения и анализа аппаратного и программного обеспечения компьютера и подключаемых устройства, тестирования производительности и стабильности, а также мониторинга состояния ключевых узлов компьютера. Проще говоря, эта программа покажет, из какого железа состоит компьютер, протестирует производительность и стабильность, а также позволит отслеживать текущее состояние важнейших узлов системы. Можно смело рекомендовать скачать AIDA64 всем тем, кому небезразлично компьютерное железо.

Это профессионально разработанный продукт является безоговорочным лидером в своем классе и результатам его работы можно смело доверять. Программа выросла из таких известных утилит как Everest и AIDA16/32 и имеет богатую историю развития. Разработчики не сидят сложа руки и постоянно включают поддержку новейшего железа — на данный момент база AIDA64 включает более 150 000 разнообразных устройств.

Основные возможности AIDA64:

  • Полная информация о компьютере: программа предоставляет полные данные обо всем железе и внешних устройствах. Программа отображает, в том числе и недокументированные параметры, которые обычно скрыты. AIDA64 расскажет о материнской плате, процессоре, памяти, видеокарте, внутренних и внешних накопителях, всей периферии и т. д. Также отображается информация об операционной системе и сторонних программах.
  • Тестирование компьютера: AIDA64 включает набор тестов компьютера и позволяет сравнить полученный результат с эталонными. Также присутствуют стресс-тесты, позволяющие оценить стабильность работы компьютера при интенсивных нагрузках и выявить узкие места. Все тесты постоянно оптимизируются под особенности новейшего железа.
  • Мониторинг важнейших узлов: в программе присутствуют функции мониторинга в реальном времени. Можно расположить отдельное окошко функцией мониторинга на рабочем столе и отслеживать массу параметров состояния компьютера. К примеру, следить за температурой процессора и видеокарты.
  • Аудит: версии AIDA64 для системных администраторов включают мощные функции для работы по сети и аудит всего парка компьютеров, а также ведения базы компьютерного хозяйства.

Можно скачать AIDA64 для Windows, а также для мобильных устройств с Android и iOS. AIDA64 для компьютера является основным продуктом и выпускается в 4-х вариантах. Версия Extreme Edition адресована домашним пользователям, а также энтузиастам и включает уникальные возможности для тестирования и разгона. Версия Engineer является коммерческим вариантом версии Extreme (не для домашнего использования). Версия Business Edition предназначается корпоративным пользователям, а точнее администраторам и включает инструменты для аудита сети, удаленного управления и поддерживает SQL-базу. Версия Network Audit является упрощенной Business-версией и в ней отсутствуют тесты. Для свободной загрузки доступны только версии Extrene и Engineer, а Business и Network Audit можно получить лишь по предварительному запросу у разработчика.

Внимание! У некоторых провайдеров РФ наблюдается проблема доступа к официальному сайту. На SLO.ru сформировано зеркало для загрузки программы.

Интерфейс AIDA64
Интерфейс AIDA64
Информация о CPUID
Информация о CPUID
Тесты
Тесты

Что нового в последних версиях AIDA64:

Что нового в AIDA64 8.40

  • Обновлена поддержка процессоров для улучшения совместимости с платформами AMD Verano и Verano-D.
  • Добавлена предварительная поддержка серверных процессоров AMD Zen 7.
  • Расширен мониторинг оборудования с поддержкой датчиков ATKACPI.
  • Реализовано отображение информации о мониторинге оборудования на ЖК-устройствах Matrix Orbital EVE3-29-IPS, EVE3-38-IPS и EVE4-104.
  • Расширена информация о видеокартах AMD Radeon RX 9050.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в AIDA64 8.35

  • Улучшена поддержка процессоров AMD Zen 6.
  • Расширено обнаружение и мониторинг оборудования для процессорной архитектуры AMD следующего поколения.
  • Добавлена предварительная поддержка процессоров AMD Mustang Peak.
  • Добавлена ранняя совместимость с готовящимися к выпуску процессорами AMD Ryzen Threadripper на архитектуре Zen 6.
  • Добавлена предварительная поддержка процессоров Intel Panther Lake-R.
  • Добавлена начальная поддержка следующего поклонения десктопных процессоров от Intel.
  • Добавлена поддержка LCD-экранов Thermalright Trofeo Vision 9.16.
  • Добавлена поддержка LCD-экранов Turing (Turzx) размером 2,8-дюйма.
  • Добавлена поддержка LCD-экранов Waveshare.
  • Добавлена подробная информация о видеокартах AMD Radeon RX 6300.
  • Добавлена подробная информация о видеокартах NVIDIA RTX Spark N1X.
  • Добавлена поддержка сквозного доступа USB-NVMe для ASUS ROG Strix Aiolos.

Что нового в AIDA64 8.30

  • Добавлена возможность измерять FPS в играх (DirectX 11 и 12) и отображать эти данные на SensorPanel, OSD, значок в трее и записывать в журналы). Только в AIDA64 Extreme Edition.
  • Улучшен тест SHA3, оптимизированный с помощью Intel APX, обеспечивает повышение производительности на процессорах Intel Diamond Rapids и Nova Lake.
  • Добавлена поддержка процессоров Intel Core Ultra 250K Plus и 270K Plus.
  • Улучшена поддержка процессоров Intel Wildcat Lake и Nova Lake.
  • Добавлена предварительная поддержка AMD Zen 6.
  • Добавлена поддержка экранов Turing (Turzx) 4.6-дюймов и 12.3-дюймов.
  • Добавлена поддержка датчиков Aqua Computer Ampinel и Thermal Grizzly WireView Pro II.
  • Расширена совместимость и улучшено обнаружение RAID-контроллеров Adaptec RAID.
  • Добавлена поддержка сквозной передачи USB-NVMe для Realtek RTL9220.
  • Добавлена поддержка профилей памяти EXPO 1.2.
  • Добавлена информация о видеокартах Intel Arc Pro B65 и Arc Pro B70.
  • Добавлена информация о видеокартах NVIDIA RTX Pro 4500 Blackwell Server Edition.

Что нового в AIDA64 8.25

  • Обновлена функция закрепления окошек функции мониторинга SensorPanel. Теперь SensorPanel можно закреплять на определенных мониторах с повышенной точностью и стабильностью, обеспечивая надежное позиционирование в системах с несколькими экранами. Также повышена стабильность позиционирования SensorPanel.
  • Встроенная поддержка NVMe. Улучшено обнаружение и отчетность NVMe.
  • Добавлена поддержка мониторинга блоков питания MSI MPG Ai1300TS и Ai1600TS.
  • Добавлена поддержка ЖК-экранов WeAct.
  • Добавлена азербайджанская локализация.

Что нового в AIDA64 8.20

  • Поддержка ЖК-экранов Turing (Turzx) 5,2 и 8 дюймов.
  • Оптимизированно время выполнения теста пропускной способности памяти на процессорах AMD Milan, Rome, Shimada Peak.
  • Добавлена полная информация о видеокартах AMD Radeon RX 7700.
  • Добавлена полная информация о видеокартах NVIDIA RTX Pro 6000D Blackwell.
  • Исправлена проблема с позиционированием SensorPanel и OSD-панели после спящего режима, приостановки работы или перезагрузки.
  • Исправлена проблема с кодировкой символов RemoteSensor.

Что нового в AIDA64 8.00

  • Упразднена совместимость с Windows XP. Последняя версия, совместимая с Windows XP — AIDA64 7.70. Она также доступна на странице загрузки.
  • Упразднена совместимость с 32-битными версиями Windows.
  • Значительно улучшена работа в 64-битных системах. Теперь в полной мере используются возможности современных 64-разрядных процессоров, что обеспечивает более быструю работу программы.
  • Реализована поддержка OpenCL в тестах видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000-серии. Это позволяет более точно измерять производительность видеокарты.
  • Реализовано динамическое масштабирование DPI (распознавание DPI для каждого монитора). Это гораздо удобнее для систем с несколькими мониторами и их разными настройками DPI.
  • Улучшена поддержка Unicode.
  • Добавлена поддержка Windows PE v3.0+. Это позволяет использовать программу на современных загрузочных системах Windows (Live CD), таких как Windows PE 3.0, которые ранее были несовместимы с 32-битными версиями.
  • Добавлен новый формат файла SPZIP для более компактных макетов SensorPanel, что достигается сжатием ZIP.

Что нового в AIDA64 7.70

  • Улучшена система мониторинга SensorPanel. Расширены и улучшены настройки отображения данных.
  • Добавлена поддержка 22-х новых внешних экранов.
  • Добавлена предварительная поддержка процессоров AMD Zen 6.
  • Добавлена предварительная поддержка процессоров Intel Wildcat Lake.
  • Улучшена поддержка процессоров AMD Turin, Turin-D, Shimada Peak.
  • Улучшена поддержка процессоров AIntel Bartlett Lake-S.
  • Добавлена поддержка экранов VU1.
  • Добавлена поддержка контроллеров и устройств PCI Express 7.0.
  • Добавлена/улучшена поддержка новейших видеокарт от AMD: Radeon AI Pro R9700, Radeon Pro W7400, Radeon Pro W7700, Radeon RX 7300, Radeon RX 7400, Radeon RX 7800M, Radeon RX 9060, Radeon RX 9060 XT.
  • Добавлена/улучшена поддержка новейших видеокарт от NVIDIA: GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 и мобильные GeForce RTX 5070.
  • Добавлена поддержка видеокарты Intel Battlemage (BMG-G31).

Что нового в AIDA64 7.65

  • Улучшена поддержка процессоров Intel Panther Lake.
  • Добавлена поддержка датчиков видеокарт Asus Astral RTX 5000.
  • Новая опция горячей клавиши для сброса положения SensorPanel.
  • Улучшена поддержка процессоров Zhaoxin KX-6000G и KX-7000.
  • Добавлена поддержка датчиков блоков питания MSI MEG Ai1600T.
  • Добавлена полная информация о видеокартах AMD Radeon RX 7650 GRE.
  • Добавлена полная информация о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti.
  • Добавлена греческая локализация.

Что нового в AIDA64 7.60

  • Упразднена совместимость с операционными системами Windows 95, 98, Me.
  • Добавлено две новые темные темы. Зеленая и фиолетовая.
  • Улучшена поддержка видеокарт AMD Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT.
  • Улучшена поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5X00.
  • Расширена поддержка чипсетов материнских плат B840, B850 и B860.
  • Добавлена поддержка LCD Asus ROG Ryujin III.
  • Добавлена поддержка LCD Turing (Turzx).
  • Добавлена поддержка датчиков блоков питания Corsair HX1200i 2023.
  • Исправлены проблемы безопасности драйвера ядра.
  • Улучшена поддержка процессоров Intel Arrow Lake-H и Arrow Lake-U.

Что нового в AIDA64 7.50

  • Добавлен новый шаблон системы мониторинга SensorPanel.
  • Оптимизированы тесты (банчмаркаи) AVX-512 под процессоры Intel Core Ultra 200 Arrow Lake.
  • Улучшена поддержка Intel Panther Lake SoC.
  • Добавлена предварительная поддержка процессоров Intel Diamond Rapids и Nova Lake.
  • Добавлена поддержка видеокарт Intel Arc B570 и Arc B580.
  • Добавлена поддержка видеокарт Nvidia H200 NVL.

Что нового в AIDA64 7.40

  • Оптимизированы тесты AVX-512 под процессоры AMD Ryzen 9000 Granite Ridge.
  • Расширенная поддержка материнских плат на чипсетах AMD X870 и X870E.
  • Улучшенная поддержка гибридных процессоров.
  • Оптимизированы тесты SHA3 под процессоры с поддержкой AVX-512.
  • Улучшена поддержка процессора Zhaoxin ZX-7000.
  • Расширена поддержка видеокарт AMD Radeon Pro W7900 Dual Slot.
  • Расширена поддержка видеокарт nVIDIA H200.

Что нового в AIDA64 7.35

  • Новый бенчмарк CheckMate, использующий AVX, AVX2 и AVX-512 (вместо устаревшего Queen).
  • Оптимизированы тесты AVX-512 под AMD Ryzen AI Strix.
  • Улучшена поддержка процессоров Intel Panther Lake.
  • Добавлена полная информация о AMD Granite Ridge.

Что нового в AIDA64 7.30

  • Реализована совместимость с операционной системой Microsoft Windows 11 2024 Update.
  • В тесте стабильности системы оптимизировано измерение частот.
  • Предприняты улучшения режима высокой контрастности.
  • В инструмент SensorPanel добавлена возможность отображать виджет на выбранном мониторе.
  • Добавлена поддержка процессоров Intel Meteor Lake-PS.
  • Локальная документация заменена на онлайновую.
  • Добавлена поддержка датчиков Razer PWM PC Fan Controller.
  • Улучшена поддержка процессоров Intel Arrow Lake и Lunar Lake.
  • Оптимизирована скорость запуска программы.
  • Добавлена поддержка видео от Intel: Arc A310E, Arc A350E, Arc A370E, Arc A380E, Arc A580E, Arc A750E.
  • Добавлена поддержка видео nVIDIA RTX A400, RTX A1000.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о AIDA64

Прекрасная программа

Автор: прекрасная программа10.08.2024

Это отличная прога для проверки опры и проца после покупки на б/у площадке.

Автор: qwertwew26.06.2024

Очень нужная программа.

Автор: гена11.03.2024

Лучшая в своем роде. Пользуюсь много лет - ещё со времён AIDA32 и Everest.

Автор: Гламурненький15.11.2022

Хорошая программа

Автор: Владимир23.02.2022

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