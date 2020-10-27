SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

AIDA64

6.30

Самая популярная программа для определения железа, тестирования и мониторинга

Пробная версия Windows Android
Скачать AIDA64

AIDA64 — самая популярная программа для определения и анализа аппаратного и программного обеспечения компьютера и подключаемых устройства, тестирования производительности и стабильности, а также мониторинга состояния ключевых узлов компьютера. Проще говоря, эта программа покажет, из какого железа состоит компьютер, протестирует производительность и стабильность, а также позволит отслеживать текущее состояние важнейших узлов системы. Можно смело рекомендовать скачать AIDA64 всем тем, кому небезразлично компьютерное железо.

Это профессионально разработанный продукт является безоговорочным лидером в своем классе и результатам его работы можно смело доверять. Программа выросла из таких известных утилит как Everest и AIDA16/32 и имеет богатую историю развития. Разработчики не сидят сложа руки и постоянно включают поддержку новейшего железа — на данный момент база AIDA64 включает более 150 000 разнообразных устройств.

Основные возможности AIDA64:

  • Полная информация о компьютере: программа предоставляет полные данные обо всем железе и внешних устройствах. Программа отображает, в том числе и недокументированные параметры, которые обычно скрыты. AIDA64 расскажет о материнской плате, процессоре, памяти, видеокарте, внутренних и внешних накопителях, всей периферии и т. д. Также отображается информация об операционной системе и сторонних программах.
  • Тестирование компьютера: AIDA64 включает набор тестов компьютера и позволяет сравнить полученный результат с эталонными. Также присутствуют стресс-тесты, позволяющие оценить стабильность работы компьютера при интенсивных нагрузках и выявить узкие места. Все тесты постоянно оптимизируются под особенности новейшего железа.
  • Мониторинг важнейших узлов: в программе присутствуют функции мониторинга в реальном времени. Можно расположить отдельное окошко функцией мониторинга на рабочем столе и отслеживать массу параметров состояния компьютера. К примеру, следить за температурой процессора и видеокарты.
  • Аудит: версии AIDA64 для системных администраторов включают мощные функции для работы по сети и аудит всего парка компьютеров, а также ведения базы компьютерного хозяйства.

Можно скачать AIDA64 для Windows, а также для мобильных устройств с Android и iOS. AIDA64 для компьютера является основным продуктом и выпускается в 4-х вариантах. Версия Extreme Edition адресована домашним пользователям, а также энтузиастам и включает уникальные возможности для тестирования и разгона. Версия Engineer является коммерческим вариантом версии Extreme (не для домашнего использования). Версия Business Edition предназначается корпоративным пользователям, а точнее администраторам и включает инструменты для аудита сети, удаленного управления и поддерживает SQL-базу. Версия Network Audit является упрощенной Business-версией и в ней отсутствуют тесты. Для свободной загрузки доступны только версии Extrene и Engineer, а Business и Network Audit можно получить лишь по предварительному запросу у разработчика.

Что нового в AIDA64 6.30:

  • Тесты AVX-512оптимизированы под процессоры Intel Tiger Lake и Rocket Lake.
  • Тесты AVX оптимизированы под процессоры Zhaoxin KaiXian KX-6000.
  • Оптимизирован тестирование SHA3-512.
  • Улучшена поддержка материнских плат на чипсете AMD A520 и B550.
  • Добавлена поддержка SteelSeries Apex 7 TKL и Apex Pro TKL OLED.
  • Добавлена поддержка OpenCL 3.0.
  • Добавлена поддержка датчиков NZXT Kraken X53, X63, X73, Z63, Z73.
  • Расширена поддержка материнских плат LGA-1200.
  • Добавлена предварительная поддержка процессоров Intel Alder Lake.
  • Добавлена поддержка AMD Radeon Pro W5500.
  • Добавлена поддержка nVIDIA GeForce MX450 и GeForce RTX 3000.
  • Исправлены проблемы обработки на уровне ядра HyperThreading (Intel Comet Lake-S).
Скриншот AIDA64 1 Скриншот AIDA64 2 Скриншот AIDA64 3 Скриншот AIDA64 4
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 27.10.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

SiSoftware Sandra

Старейшая программа для определения железа, теста и мониторинга

HWiNFO

Скачать бесплатно программу для определения железа

3DMark

Скачать самый уважаемый тест компьютера в 3D

Speccy

Очень простая программа для определения железа компьютера

Cinebench

Популярный тест компьютера с демо-сценами

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64