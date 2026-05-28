MarkText 0.19.0 — первое за 4 года обновление популярного текстового редактора

Выпущена новая версия одного из самых популярных Markdown-редакторов MarkText.
MarkText — мощный текстовый редактор с поддержкой Markdown-разметки, рассчитанный на написание текста и его форматирование. Полностью бесплатный, открытый проект с Github, на котором он имеет внушительный рейтинг популярности в 56 000+ звезд. У программы очень чистый интерфейс с превью Markdown-форматирования в реальном времени. Довольно хороший функционал скрыт в дополнительных меню, что позволяет редактору иметь чистый и простой интерфейс.
MarkText 0.19.0 — первое, довольно неожиданное, обновление за 4 года! Прошедшие годы, разработчик, ссылаясь на занятость, практически не поддерживал проект. Теперь же объявлено о разморозке разработки и о начале дальнейшего развития. Разработчик уже успел предпринять массу важных изменений, которые требовались особо остро. Судя по рефакторингу проекта и включению важных изменений, автор настроен на дальнейшее развитие MarkText.
Что нового в MarkText 0.19.0
Ниже приведен краткий список ключевых изменений:
- Упразднена 32-битная сборка.
- Осуществлен полный рефакторинг проекта с использованием современного инструмента сборки electron-vite. Это полезно для удобства дальнейшей разработки.
- Переход на более современный Electron версии 17. Работа программы должна стать заметно быстрее.
- Полный переход на TypeScript. Повышена стабильность.
- Переход с npm на pnpm. Снижено время установки зависимостей и исключено дублирование файлов.
- Появилась сборка для Windows ARM64.
- Добавлена поддержка расширения .MDX.
- Изолирована среда рендеринга (включен sandbox и contextIsolation), что не позволит вредоносному коду получить доступ к файловой системе устройства.
- Упразднен лимит в 5 Мб на загрузку изображений.
- Инструмент загрузки картинок теперь по умолчанию использует PicGo.
- Улучшена сортировка файлов/папок, что особенно полезно при работе с большим количеством файлов.
- Улучшена возможность скрывать список открытых файлов.
- Удален небезопасный модуль languine, который был виновником ошибок в предыдущих версиях MarkText.
- Исправлено множество ошибок.