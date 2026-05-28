MarkText 0.19.0

 Helium 0.12.5.1

 Zen Browser 1.20.1b

 NVIDIA Game Ready 610.47

 qBittorrent 5.2.1

 Firefox 151.0.2

MarkText 0.19.0 — первое за 4 года обновление популярного текстового редактора 28.05.2026

Выпущена новая версия одного из самых популярных Markdown-редакторов MarkText.

MarkText — мощный текстовый редактор с поддержкой Markdown-разметки, рассчитанный на написание текста и его форматирование. Полностью бесплатный, открытый проект с Github, на котором он имеет внушительный рейтинг популярности в 56 000+ звезд. У программы очень чистый интерфейс с превью Markdown-форматирования в реальном времени. Довольно хороший функционал скрыт в дополнительных меню, что позволяет редактору иметь чистый и простой интерфейс.

MarkText 0.19.0 — первое, довольно неожиданное, обновление за 4 года! Прошедшие годы, разработчик, ссылаясь на занятость, практически не поддерживал проект. Теперь же объявлено о разморозке разработки и о начале дальнейшего развития. Разработчик уже успел предпринять массу важных изменений, которые требовались особо остро. Судя по рефакторингу проекта и включению важных изменений, автор настроен на дальнейшее развитие MarkText.

Интерфейс MarkText
Что нового в MarkText 0.19.0

Ниже приведен краткий список ключевых изменений:

  • Упразднена 32-битная сборка.
  • Осуществлен полный рефакторинг проекта с использованием современного инструмента сборки electron-vite. Это полезно для удобства дальнейшей разработки.
  • Переход на более современный Electron версии 17. Работа программы должна стать заметно быстрее.
  • Полный переход на TypeScript. Повышена стабильность.
  • Переход с npm на pnpm. Снижено время установки зависимостей и исключено дублирование файлов.
  • Появилась сборка для Windows ARM64.
  • Добавлена поддержка расширения .MDX.
  • Изолирована среда рендеринга (включен sandbox и contextIsolation), что не позволит вредоносному коду получить доступ к файловой системе устройства.
  • Упразднен лимит в 5 Мб на загрузку изображений.
  • Инструмент загрузки картинок теперь по умолчанию использует PicGo.
  • Улучшена сортировка файлов/папок, что особенно полезно при работе с большим количеством файлов.
  • Улучшена возможность скрывать список открытых файлов.
  • Удален небезопасный модуль languine, который был виновником ошибок в предыдущих версиях MarkText.
  • Исправлено множество ошибок.

Скачать MarkText 0.19.0 для Windows (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 116 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать MarkText 0.19.0 для Windows (ARM64)

Бесплатно/GPLРазмер: 117 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать MarkText 0.19.0 для Windows (64-бит) Portable

Бесплатно/GPLРазмер: 157 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать MarkText 0.19.0 для Windows (ARM64) Portable

Бесплатно/GPLРазмер: 155 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать MarkText 0.19.0 для GNU/Linux (AppImage)

Бесплатно/GPLРазмер: 140 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать MarkText 0.19.0 для GNU/Linux (DEB)

Бесплатно/GPLРазмер: 108 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать MarkText 0.19.0 для GNU/Linux (RPM)

Бесплатно/GPLРазмер: 93.4 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать MarkText 0.19.0 для GNU/Linux (Snap)

Бесплатно/GPLРазмер: 120 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

