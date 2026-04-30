Rufus 4.14 — обновление с опциями отключения Microsoft Teams, Outlook, Copilot и т. п. 30.04.2026

Выпущена очередная версия Rufus.

Rufus — самый популярный инструмент для создания загрузочных флешек. Полностью бесплатный и с открытыми исходными кодами. Программа позволяет форматировать носитель, создавая загрузочную область и записывать нужный пользователю софт (чаще всего дистрибутив операционной системы). Смело скачивайте Rufus — это давно известный инструмент от уважаемого разработчика.

В Rufus 4.14 включены новые опции предварительной настройки устанавливаемой операционной системы. Добавлено три новых опции: отключение некоторых компонентов Windows, тихий режим установки Windows, использование загрузчика с подписью Windows CA2023 и применение SkuSiPolicy.p7b. Также в этой версии добавлены новые подсказки по интерфейсу, улучшена поддержка некоторых образов и предприняты прочие улучшения.

Интерфейс Rufus

Что нового в Rufus 4.14

  • Добавлена возможность отключения некоторых компонентов операционной системы. Новая опция «Улучшить жизнь» позволяет отключить Microsoft Teams, Outlook, Copilot и другие компоненты операционной системы при создании загрузочного образа.
  • Добавлена опция тихой установки системы, которая автоматически, без запросов, устанавливает Windows на первый обнаруженный диск целевой системы. Если раньше тихий режим требовал предварительной настройки и происходил с минимальным участие пользователя, то в новом режиме все происходит автоматически.
  • Добавлена возможность копирования SkuSiPolicy.p7b в раздел ESP при установке.
  • Добавлена опция использования загрузчика с подписью Windows CA2023.
  • Добавлены всплывающие подсказки для всех параметров диалогового окна.
  • Добавлена ограниченная поддержка извлечения образов UEFI для El-Torito (в основном для ISO-образов обновления BIOS от Dell).
  • Улучшен отчет об ошибке, возникающей при попытке пользователя использовать образ, находящийся на целевом диске.
  • Улучшена метка раздела UEFI:NTFS, чтобы сделать установочный носитель более понятным при разметке диска для установки Windows.
  • Улучшена поддержка Bazzite и других производных Fedora, которые не соответствуют стандартным соглашениям EFI.
  • Улучшено отображение информации о MBR-загрузчиках GRUB и Isolinux.
  • Улучшено обнаружение и исключение новых скрытых VHD-дисков Bitdefender.
  • Исправлены ошибки.

Скачать Rufus 4.14

Бесплатно/GPLРазмер: 1.13 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Rufus 4.14 (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Rufus 4.14 для ARM64

Бесплатно/GPLРазмер: 3.18 МбОС: WindowsСтабильная версия

