Rufus 4.14 — обновление с опциями отключения Microsoft Teams, Outlook, Copilot и т. п.

Выпущена очередная версия Rufus.

Rufus — самый популярный инструмент для создания загрузочных флешек. Полностью бесплатный и с открытыми исходными кодами. Программа позволяет форматировать носитель, создавая загрузочную область и записывать нужный пользователю софт (чаще всего дистрибутив операционной системы). Смело скачивайте Rufus — это давно известный инструмент от уважаемого разработчика.

В Rufus 4.14 включены новые опции предварительной настройки устанавливаемой операционной системы. Добавлено три новых опции: отключение некоторых компонентов Windows, тихий режим установки Windows, использование загрузчика с подписью Windows CA2023 и применение SkuSiPolicy.p7b. Также в этой версии добавлены новые подсказки по интерфейсу, улучшена поддержка некоторых образов и предприняты прочие улучшения.

Что нового в Rufus 4.14