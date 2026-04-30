Rufus 4.14 — обновление с опциями отключения Microsoft Teams, Outlook, Copilot и т. п.

Выпущена очередная версия Rufus.
Rufus — самый популярный инструмент для создания загрузочных флешек. Полностью бесплатный и с открытыми исходными кодами. Программа позволяет форматировать носитель, создавая загрузочную область и записывать нужный пользователю софт (чаще всего дистрибутив операционной системы). Смело скачивайте Rufus — это давно известный инструмент от уважаемого разработчика.
В Rufus 4.14 включены новые опции предварительной настройки устанавливаемой операционной системы. Добавлено три новых опции: отключение некоторых компонентов Windows, тихий режим установки Windows, использование загрузчика с подписью Windows CA2023 и применение SkuSiPolicy.p7b. Также в этой версии добавлены новые подсказки по интерфейсу, улучшена поддержка некоторых образов и предприняты прочие улучшения.
Что нового в Rufus 4.14
- Добавлена возможность отключения некоторых компонентов операционной системы. Новая опция «Улучшить жизнь» позволяет отключить Microsoft Teams, Outlook, Copilot и другие компоненты операционной системы при создании загрузочного образа.
- Добавлена опция тихой установки системы, которая автоматически, без запросов, устанавливает Windows на первый обнаруженный диск целевой системы. Если раньше тихий режим требовал предварительной настройки и происходил с минимальным участие пользователя, то в новом режиме все происходит автоматически.
- Добавлена возможность копирования SkuSiPolicy.p7b в раздел ESP при установке.
- Добавлена опция использования загрузчика с подписью Windows CA2023.
- Добавлены всплывающие подсказки для всех параметров диалогового окна.
- Добавлена ограниченная поддержка извлечения образов UEFI для El-Torito (в основном для ISO-образов обновления BIOS от Dell).
- Улучшен отчет об ошибке, возникающей при попытке пользователя использовать образ, находящийся на целевом диске.
- Улучшена метка раздела UEFI:NTFS, чтобы сделать установочный носитель более понятным при разметке диска для установки Windows.
- Улучшена поддержка Bazzite и других производных Fedora, которые не соответствуют стандартным соглашениям EFI.
- Улучшено отображение информации о MBR-загрузчиках GRUB и Isolinux.
- Улучшено обнаружение и исключение новых скрытых VHD-дисков Bitdefender.
- Исправлены ошибки.