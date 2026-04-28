AIDA64 8.30 — обновление с функцией измерения FPS в играх

Компания FinalWire выпустила новую версию AIDA64 — популярнейшей программы для анализа, тестирования и мониторинга железа компьютеров с операционной системой Windows.

AIDA64 — самая популярная программа для определения и анализа аппаратного и программного обеспечения компьютера и подключаемых устройства, тестирования производительности и стабильности, а также мониторинга состояния ключевых узлов компьютера. Проще говоря, эта программа покажет, из какого железа состоит компьютер, протестирует производительность и стабильность, а также позволит отслеживать текущее состояние важнейших узлов системы.

Интересным нововведением AIDA64 8.30 является возможность измерения FPS в играх (или других программах) и отображения значения в рамках SensorPanel, OSD, иконки в трее или записи значения в журналы событий. Это не отдельная функция — измерение FPS доступно наряду с десятками прочих изменяющихся значений (к примеру, данных с датчиков системы). Самым адекватным способом применения новинки является отображение значения на гаджете SensorPanel на рабочем столе или совместимом устройстве для отслеживания изменений в реальном времени. Функция измерения FPS доступна только в редакции AIDA64 Extreme Edition.

Другие нововведения и изменения новой версии традиционно являются улучшениями поддержки новейшего железа и оптимизацией тестов.

Интерфейс AIDA64

Что нового в AIDA64 8.30