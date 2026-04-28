AIDA64 8.30 — обновление с функцией измерения FPS в играх 28.04.2026

Компания FinalWire выпустила новую версию AIDA64 — популярнейшей программы для анализа, тестирования и мониторинга железа компьютеров с операционной системой Windows.

AIDA64 — самая популярная программа для определения и анализа аппаратного и программного обеспечения компьютера и подключаемых устройства, тестирования производительности и стабильности, а также мониторинга состояния ключевых узлов компьютера. Проще говоря, эта программа покажет, из какого железа состоит компьютер, протестирует производительность и стабильность, а также позволит отслеживать текущее состояние важнейших узлов системы.

Интересным нововведением AIDA64 8.30 является возможность измерения FPS в играх (или других программах) и отображения значения в рамках SensorPanel, OSD, иконки в трее или записи значения в журналы событий. Это не отдельная функция — измерение FPS доступно наряду с десятками прочих изменяющихся значений (к примеру, данных с датчиков системы). Самым адекватным способом применения новинки является отображение значения на гаджете SensorPanel на рабочем столе или совместимом устройстве для отслеживания изменений в реальном времени. Функция измерения FPS доступна только в редакции AIDA64 Extreme Edition.

Другие нововведения и изменения новой версии традиционно являются улучшениями поддержки новейшего железа и оптимизацией тестов.

Что нового в AIDA64 8.30

  • Добавлена возможность измерять FPS в играх (DirectX 11 и 12) и отображать эти данные на SensorPanel, OSD, значок в трее и записывать в журналы). Только в AIDA64 Extreme Edition.
  • Улучшен тест SHA3, оптимизированный с помощью Intel APX, обеспечивает повышение производительности на процессорах Intel Diamond Rapids и Nova Lake.
  • Добавлена поддержка процессоров Intel Core Ultra 250K Plus и 270K Plus.
  • Улучшена поддержка процессоров Intel Wildcat Lake и Nova Lake.
  • Добавлена предварительная поддержка AMD Zen 6.
  • Добавлена поддержка экранов Turing (Turzx) 4.6-дюймов и 12.3-дюймов.
  • Добавлена поддержка датчиков Aqua Computer Ampinel и Thermal Grizzly WireView Pro II.
  • Расширена совместимость и улучшено обнаружение RAID-контроллеров Adaptec RAID.
  • Добавлена поддержка сквозной передачи USB-NVMe для Realtek RTL9220.
  • Добавлена поддержка профилей памяти EXPO 1.2.
  • Добавлена информация о видеокартах Intel Arc Pro B65 и Arc Pro B70.
  • Добавлена информация о видеокартах NVIDIA RTX Pro 4500 Blackwell Server Edition.

