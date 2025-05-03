BleachBit 5.0.0 — обновление свободного чистильщика системы

Выпущена новая версия BleachBit — популярного инструмента очистки системы.
BleachBit — простой, но мощный чистильщик системы с аскетичным интерфейсом. Инструмент для удаления данных программ, ненужных файлов и просто мусорных данных, которые могут копиться на компьютере пользователя. Все эти операции позволят освободить место на жестком диске. Программа считается бесплатной (с открытыми исходными кодами) альтернативой CCleaner и не содержит рекламу, как последний.
BleachBit 5.0.0 — крупное обновление — первый стабильный выпуск за год. Поддержка очистки новых программы, несколько новых настроек, менее навязчивые уведомления, обновление сторонних компонентов и новые варианты установки программы.
Что нового в BleachBit 5.0.0
Общие изменения
- Добавлены настройки языка интерфейса (автоматический выбор или ручной).
- Добавлена возможность закрытия программы через CTRL+Q или CTRL+W.
- Менее навязчивые уведомления об обновлениях.
- Предприняты исправления в работе ключа командной строки --debug.
- Добавлена поддержка очистки Discord версий Snap и Beta.
- Улучшена работа в многопользовательских системах. Теперь BleachBit игнорирует процессы, запущенные другими пользователями.
- Предотвращение учета недействительных записей в пользовательском и белом списках.
- Значительно повышена стабильность работы программы.
Изменения в BleachBit для Windows
- Заблокирована возможность запуска программы в операционных системах Windows 7 и Windows XP.
- Исправлены уязвимости в DLL-файлах (CVE-2023-47113, CVE-2025-32780).
- Защита компонентов MMC snap-ins (типа Device Manager, Computer Management).
- Обновлены следующие компоненты: NSIS до версии 3.11, Python о версии 3.11.10 иd GTK до версии 3.24.43.
- Добавлены метаданные для файла bleachbit.exe. Обновлена тема Windows 10.
Изменения в BleachBit для GNU/Linux
- Добавлена поддержка очистки браузера LibreWolf.
- Добавлена поддержка очистки не бета-версий браузера Microsoft Edge.
- Добавлена поддержка очистки временных файлов bash.
- Добавлена поддержка очистки почтового клиента Geary.
- Улучшена очистка ротации логов.
- Улучшена очистка недействительных файлов .desktop.
- Добавлена иконка AppIndicator.
- Добавлены RPM-пакеты для установки в Fedora 42, Fedora 41 и CentOS 9.
- Добавлены DEB-пакет для установки в Ubuntu 25.04 и Ubuntu 24.10.