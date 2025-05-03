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BleachBit 5.0.0 — крупное обновление

BleachBit 5.0.0 — крупное обновление

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BleachBit 5.0.0 — обновление свободного чистильщика системы 03.05.2025

BleachBit 5.0.0 — обновление свободного чистильщика системы

Выпущена новая версия BleachBit — популярного инструмента очистки системы.

BleachBit — простой, но мощный чистильщик системы с аскетичным интерфейсом. Инструмент для удаления данных программ, ненужных файлов и просто мусорных данных, которые могут копиться на компьютере пользователя. Все эти операции позволят освободить место на жестком диске. Программа считается бесплатной (с открытыми исходными кодами) альтернативой CCleaner и не содержит рекламу, как последний.

BleachBit 5.0.0 — крупное обновление — первый стабильный выпуск за год. Поддержка очистки новых программы, несколько новых настроек, менее навязчивые уведомления, обновление сторонних компонентов и новые варианты установки программы.

Интерфейс BleachBit 5.0.0
Интерфейс BleachBit 5.0.0

Что нового в BleachBit 5.0.0

Общие изменения

  • Добавлены настройки языка интерфейса (автоматический выбор или ручной).
  • Добавлена возможность закрытия программы через CTRL+Q или CTRL+W.
  • Менее навязчивые уведомления об обновлениях.
  • Предприняты исправления в работе ключа командной строки --debug.
  • Добавлена поддержка очистки Discord версий Snap и Beta.
  • Улучшена работа в многопользовательских системах. Теперь BleachBit игнорирует процессы, запущенные другими пользователями.
  • Предотвращение учета недействительных записей в пользовательском и белом списках.
  • Значительно повышена стабильность работы программы.

Изменения в BleachBit для Windows

  • Заблокирована возможность запуска программы в операционных системах Windows 7 и Windows XP.
  • Исправлены уязвимости в DLL-файлах (CVE-2023-47113, CVE-2025-32780).
  • Защита компонентов MMC snap-ins (типа Device Manager, Computer Management).
  • Обновлены следующие компоненты: NSIS до версии 3.11, Python о версии 3.11.10 иd GTK до версии 3.24.43.
  • Добавлены метаданные для файла bleachbit.exe. Обновлена тема Windows 10.

Изменения в BleachBit для GNU/Linux

  • Добавлена поддержка очистки браузера LibreWolf.
  • Добавлена поддержка очистки не бета-версий браузера Microsoft Edge.
  • Добавлена поддержка очистки временных файлов bash.
  • Добавлена поддержка очистки почтового клиента Geary.
  • Улучшена очистка ротации логов.
  • Улучшена очистка недействительных файлов .desktop.
  • Добавлена иконка AppIndicator.
  • Добавлены RPM-пакеты для установки в Fedora 42, Fedora 41 и CentOS 9.
  • Добавлены DEB-пакет для установки в Ubuntu 25.04 и Ubuntu 24.10.

Скачать BleachBit 5.0.0 для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 8.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать BleachBit 5.0.0 для Windows (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 8.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать BleachBit 5.0.0 для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать BleachBit 5.0.0 для других ОС

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