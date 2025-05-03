BleachBit 5.0.0 — обновление свободного чистильщика системы

Выпущена новая версия BleachBit — популярного инструмента очистки системы.

BleachBit — простой, но мощный чистильщик системы с аскетичным интерфейсом. Инструмент для удаления данных программ, ненужных файлов и просто мусорных данных, которые могут копиться на компьютере пользователя. Все эти операции позволят освободить место на жестком диске. Программа считается бесплатной (с открытыми исходными кодами) альтернативой CCleaner и не содержит рекламу, как последний.

BleachBit 5.0.0 — крупное обновление — первый стабильный выпуск за год. Поддержка очистки новых программы, несколько новых настроек, менее навязчивые уведомления, обновление сторонних компонентов и новые варианты установки программы.

Интерфейс BleachBit 5.0.0

Что нового в BleachBit 5.0.0

Общие изменения

Добавлены настройки языка интерфейса (автоматический выбор или ручной).

Добавлена возможность закрытия программы через CTRL+Q или CTRL+W.

Менее навязчивые уведомления об обновлениях.

Предприняты исправления в работе ключа командной строки --debug.

Добавлена поддержка очистки Discord версий Snap и Beta.

Discord версий Snap и Beta. Улучшена работа в многопользовательских системах. Теперь BleachBit игнорирует процессы, запущенные другими пользователями.

Предотвращение учета недействительных записей в пользовательском и белом списках.

Значительно повышена стабильность работы программы.

Изменения в BleachBit для Windows

Заблокирована возможность запуска программы в операционных системах Windows 7 и Windows XP.

Исправлены уязвимости в DLL-файлах (CVE-2023-47113, CVE-2025-32780).

Защита компонентов MMC snap-ins (типа Device Manager, Computer Management).

Обновлены следующие компоненты: NSIS до версии 3.11, Python о версии 3.11.10 иd GTK до версии 3.24.43.

Добавлены метаданные для файла bleachbit.exe. Обновлена тема Windows 10.

Изменения в BleachBit для GNU/Linux