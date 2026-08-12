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FreeTube

0.25.2

Скачать конфиденциальный клиент Youtube без рекламы

Open Source Windows Linux

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ВЫБОР ВЕРСИИ

FreeTube — сторонний клиент видеосервиса YouTube. Предлагает конфиденциальный просмотр каналов, отсутствие рекламы и возможность скачивать видеоролики. Свободный проект с открытыми исходными кодами. Можно скачать FreeTube для Windows и GNU/Linux.

Конфиденциальность — основное преимущество FreeTube. Кроме прочего это дает возможность использовать неперсонализированый контент видеосервиса и полностью исключает любую рекламу. Отсутствие сбора информации об интересах пользователя и невозможность формирования персонализированных рекомендаций может понравится многим пользователям, которым рекомендуется скачать FreeTube.

У FreeTube нет авторизации пользователя. Программа предлагает собственную систему подписок на каналы, которая является просто закладками с отслеживанием обновлений. Пользователь не становится полноценным подписчиком YouTube-канала. Так как отсутствует авторизация на YouTube, то нет и возможности оставлять комментарии (сама лента комментариев доступна), ставить лайки, получать рекомендации и т. п. Из всех половательских данных остаются только подписки, информация о которых Все пользовательские данные хранятся локально (подписки, история, настройки) и никакая информация не передается как на видеосервис, так и разработчикам программы.

Интерфейс альтернативного клиента YouTube схож с оригинальным. В базовой настойке присутствует сам плеер, лента похожих роликов, комментарии; боковая панель предлагает такие разделы как список каналов, плейлисты, популярное, тренды и т.п. Программа отлично настраивается — есть возможность изменить отображение различных элементов интерфейса, практически все можно скрыть, оставив лишь сам плеер.

Из дополнительных функций FreeTube стоит отметить следующие: возможность скачивать ролики для просмотра оффлайн, выбор любого региона (страны) рейтинга «В тренде», возможность использования внешнего плеера ( VLC Media Player, mpv, iina) и экспорт списка подписок с YouTube.

FreeTube построен на основе Electron, что обычно не нравится пользователям (предполагается высокое потребление ресурсов). Однако, в случае с этой программой, все содержание интерфейса которой построено на основе веб-технологий, использование Electron кажется вполне адекватным, а скорость работы точно не ниже, чем у оригинальных клиентов YouTube. В качестве механизма извлечения контента может быть использована собственная разработка (подобно youtube-dl) или API от известного проекта Invidious Project.

Интерфейс FreeTube
Интерфейс FreeTube
Плеер
Плеер
Темная тема
Темная тема

Что нового в последних версиях FreeTube:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о FreeTube

Есть проблема с этой прогой - так как в ней нельзя входить в Ютуб-аккаунт - из-за этого некоторые видео не посмотреть, таккак они требуют входа в Ютуб-аккаунт.

Автор: Anon04.02.2025

Отличный способ смотреть Ютуб!

Автор: Гламурненький31.08.2024

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