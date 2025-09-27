SLO.ru
Manjaro

25.0.9

Скачать простую альтернативу сложному Arch Linux

Open Source Linux

Скачать Manjaro

ВЫБОР ВЕРСИИ

Manjaro — замечательный дистрибутив операционной системы GNU/Linux. Построен на основе Arch Linux и является такой же мощной, но более простой альтернативой последнему.

Manjaro является более доступной альтернативой мощнейшему Arch Linux. Arch сложен для начинающих пользователей и предлагает практически голую систему, которую пользователь формирует самостоятельно. От него он унаследовал гибкость и настраиваемость (возможности настойки у них одинаковы), возможность менять ядро и конфигурировать окружение, модель обновлений Rolling Release, мощный менеджер пакетов Pacman, доступ к репозиторию AUR и прочее. При этом, предлагает ряд упрощений, делая систему более доступной: простой графический установщик, графический рабочий стол, не требует настройки из терминала, преднастроен, включает предустановленные драйверы и различные программы и тому подобное. Проще говоря, у Manjaro остаются важные преимущества Arch, но он простой и удобный, готовый к работе из коробки.

Уже несколько лет Manjaro является одним из популярнейших дистрибутивов GNU/Linux и востребован как новичками, так и продвинутыми пользователями. Он часто занимает хорошие позиции в рейтингах, постоянно развивается и имеет огромное сообщество.

Можно скачать Manjaro с разными предустановленными рабочими столами. Есть официальные сборки с KDE Plasma, GNOME и Xfce. Также доступны сборки сообщества с другими рабочими окружениями, например с Cinnamon.

Интерфейс Manjaro
Интерфейс Manjaro
Интерфейс Manjaro
Интерфейс Manjaro
Интерфейс Manjaro
Интерфейс Manjaro

Что нового в последних версиях Manjaro:

Список изменений будет опубликован позже.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

