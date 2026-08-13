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LibreWolf

153.0.4

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Open Source Windows Linux

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ВЫБОР ВЕРСИИ

LibreWolf — форк Firefox, целью разработки которого является создание более конфиденциальной версии браузера. Разработчики так называют свой браузер: «LibreWolf — форк Firefox, направленный на приватность, безопасность и свободу».

LibreWolf — открытый проект на основе Firefox, Librefox (закрывшийся проект со схожими целями), сторонних наработок жестких настроек user.js, а также небольших собственных изменений. Все внимание проекта сосредоточено на обеспечении повышенной конфиденциальности пользователя за счет удаления функций, контактирующих с внешними сервисами (например, телеметрии), и оптимальных настройках приватности. По сути, проект — это Firefox, но с набором несложных внутренних изменений и оптимизацией настроек.

Главные отличия LibreWolf от Firefox:

  • Оптимизированы пользовательские настройки.
  • Множество оптимизаций внутренних настроек браузера через конфигурационный файл user.js. Используются наработки pyllyukko и arkenfox (gHacks).
  • Добавлен встроенный блокировщик рекламы uBlock Origin (дополнение).
  • Фаервол расширений, ограничивающий им доступ в сеть.
  • Удалена телеметрия. Нет сбора статистических данных.
  • Удалены все внутренние механизмы, сообщающие разработчикам о пользователе. До минимума снижены все возможные фоновые соединения.
  • Удалены встроенные дополнения от Mozilla.
  • Удален сервис Pocket.
  • Предустановленные поисковики DuckDuckGo, Startpage, Qwant и прочие, вместо Google и Яндекс.

Подобные проекты довольно популярны среди энтузиастов и всегда заинтересовывают некоторую аудиторию. LibreWolf производит впечатление проекта, который будет развиваться, а не загнется в ближайшее время, как это частенько бывает. Проект выглядит достаточно бодро — сейчас там несколько разработчиков, активное сообщество и своевременные обновления, не отстающие от Firefox.

Можно скачать LibreWolf для Windows и GNU/Linux. Мобильной версии не предусмотрено. Браузер независим от Firefox и может работать параллельно с ним — у них разные, не пересекающиеся директории для дистрибутива и данных.

Интерфейс LibreWolf
Интерфейс LibreWolf
Панель состояния защиты
Панель состояния защиты
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях LibreWolf:

Построен на основе Firefox 153.0.4.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о LibreWolf

Попытался сравнить этот форк с оригинальным Лисом (после внесения в последний некоторых изменений настроек). Никакой разницы. Вывод, учитесь настраивать свободные браузеры (когда это возможно). В Firefox это возможно.

Автор: Somebody28.06.2024

Начиная с версии #117, прекратили поддержку Win7. Оценка - плохо.

Автор: Пользователь23.10.2023

Librewolf - это Firefox отвязанный от сервисов Mozilla. Быстрее и без всякой телеметрии. Атлична, атлична!

Автор: Лисичка16.08.2022

хороший браузер

Автор: никита23.03.2022

LibreWolf — пожалуй лучший браузер! Думаю, будет правильным задонатить разработчикам такой крутой модификации браузера, отблагодарив их за труд.

Автор: РомаКОТ20.02.2022

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