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LibreWolf — новый форк Firefox с повышенной конфиденциальностью

LibreWolf

87

Скачать браузер с повышенной конфиденциальностью

Open Source Windows Linux
Скачать LibreWolf

LibreWolf — новый форк Firefox, целью разработки которого является создание более конфиденциальной версии браузера. Разработчики так называют свой браузер: «LibreWolf — форк Firefox, направленный на приватность, безопасность и свободу».

LibreWolf — открытый проект на основе Firefox, Librefox (закрывшийся проект со схожими целями), сторонних наработок жестких настроек user.js, а также небольших собственных изменений. Все внимание проекта сосредоточенно на обеспечении повышенной конфиденциальности пользователя за счет удаления функций, контактирующих с внешними сервисами (например, телеметрии), и оптимальных настройках приватности. По сути, проект— это Firefox, но с набором несложных внутренних изменений и оптимизацией настроек.

Главные отличия LibreWolf от Firefox:

  • Оптимизированы пользовательские настройки.
  • Множество оптимизаций внутренних настроек браузера через конфигурационный файл user.js. Используются наработки pyllyukko и arkenfox (gHacks).
  • Добавлен встроенный блокировщик рекламы uBlock Origin (дополнение).
  • Фаервол расширений, ограничивающий им доступ в сеть.
  • Удалена телеметрия. Нет сбора статистических данных.
  • Удалены все внутренние механизмы, сообщающие разработчикам о пользователе. До минимума снижены все возможные фоновые соединения.
  • Удалены встроенные дополнения от Mozilla.
  • Удален сервис Pocket.
  • Предустановленные поисковики DuckDuckGo, Startpage, Qwant и прочие, вместо Google и Яндекс.
Интерфейс LibreWolf
Интерфейс LibreWolf
Панель состояния защиты
Панель состояния защиты
Настройки
Настройки

Подобные проекты довольно популярны среди энтузиастов и всегда заинтересовывают некоторую аудиторию. LibreWolf производит впечатление проекта, который будет развиваться, а не загнется в ближайшее время, как это частенько бывает. Проект выглядит достаточно бодро — сейчас там несколько разработчиков, активное сообщество и своевременные обновления, не отстающие от Firefox.

Можно скачать LibreWolf для Windows и GNU/Linux; мобильной версии не предусмотрено. Браузер независим от Firefox и браузеры могут работать параллельно — у них разные, не пересекающиеся директории для дистрибутива и данных.

Что нового в последней версии LibreWolf (87):

Обновлен Firefox до версии 87.

ОБНОВЛЕНО: 23.03.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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