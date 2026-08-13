LibreWolf — форк Firefox, целью разработки которого является создание более конфиденциальной версии браузера. Разработчики так называют свой браузер: «LibreWolf — форк Firefox, направленный на приватность, безопасность и свободу».

LibreWolf — открытый проект на основе Firefox, Librefox (закрывшийся проект со схожими целями), сторонних наработок жестких настроек user.js, а также небольших собственных изменений. Все внимание проекта сосредоточено на обеспечении повышенной конфиденциальности пользователя за счет удаления функций, контактирующих с внешними сервисами (например, телеметрии), и оптимальных настройках приватности. По сути, проект — это Firefox, но с набором несложных внутренних изменений и оптимизацией настроек.

Главные отличия LibreWolf от Firefox:

Оптимизированы пользовательские настройки.

Множество оптимизаций внутренних настроек браузера через конфигурационный файл user.js. Используются наработки pyllyukko и arkenfox (gHacks).

Добавлен встроенный блокировщик рекламы uBlock Origin (дополнение).

Фаервол расширений, ограничивающий им доступ в сеть.

Удалена телеметрия. Нет сбора статистических данных.

Удалены все внутренние механизмы, сообщающие разработчикам о пользователе. До минимума снижены все возможные фоновые соединения.

Удалены встроенные дополнения от Mozilla.

Удален сервис Pocket.

Предустановленные поисковики DuckDuckGo, Startpage, Qwant и прочие, вместо Google и Яндекс.

Подобные проекты довольно популярны среди энтузиастов и всегда заинтересовывают некоторую аудиторию. LibreWolf производит впечатление проекта, который будет развиваться, а не загнется в ближайшее время, как это частенько бывает. Проект выглядит достаточно бодро — сейчас там несколько разработчиков, активное сообщество и своевременные обновления, не отстающие от Firefox.

Можно скачать LibreWolf для Windows и GNU/Linux. Мобильной версии не предусмотрено. Браузер независим от Firefox и может работать параллельно с ним — у них разные, не пересекающиеся директории для дистрибутива и данных.