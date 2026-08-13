LibreWolf — форк Firefox, целью разработки которого является создание более конфиденциальной версии браузера. Разработчики так называют свой браузер: «LibreWolf — форк Firefox, направленный на приватность, безопасность и свободу».
LibreWolf — открытый проект на основе Firefox, Librefox (закрывшийся проект со схожими целями), сторонних наработок жестких настроек user.js, а также небольших собственных изменений. Все внимание проекта сосредоточено на обеспечении повышенной конфиденциальности пользователя за счет удаления функций, контактирующих с внешними сервисами (например, телеметрии), и оптимальных настройках приватности. По сути, проект — это Firefox, но с набором несложных внутренних изменений и оптимизацией настроек.
Главные отличия LibreWolf от Firefox:
- Оптимизированы пользовательские настройки.
- Множество оптимизаций внутренних настроек браузера через конфигурационный файл user.js. Используются наработки pyllyukko и arkenfox (gHacks).
- Добавлен встроенный блокировщик рекламы uBlock Origin (дополнение).
- Фаервол расширений, ограничивающий им доступ в сеть.
- Удалена телеметрия. Нет сбора статистических данных.
- Удалены все внутренние механизмы, сообщающие разработчикам о пользователе. До минимума снижены все возможные фоновые соединения.
- Удалены встроенные дополнения от Mozilla.
- Удален сервис Pocket.
- Предустановленные поисковики DuckDuckGo, Startpage, Qwant и прочие, вместо Google и Яндекс.
Подобные проекты довольно популярны среди энтузиастов и всегда заинтересовывают некоторую аудиторию. LibreWolf производит впечатление проекта, который будет развиваться, а не загнется в ближайшее время, как это частенько бывает. Проект выглядит достаточно бодро — сейчас там несколько разработчиков, активное сообщество и своевременные обновления, не отстающие от Firefox.
Можно скачать LibreWolf для Windows и GNU/Linux. Мобильной версии не предусмотрено. Браузер независим от Firefox и может работать параллельно с ним — у них разные, не пересекающиеся директории для дистрибутива и данных.
Отзывы о LibreWolf
Попытался сравнить этот форк с оригинальным Лисом (после внесения в последний некоторых изменений настроек). Никакой разницы. Вывод, учитесь настраивать свободные браузеры (когда это возможно). В Firefox это возможно.
Начиная с версии #117, прекратили поддержку Win7. Оценка - плохо.
Librewolf - это Firefox отвязанный от сервисов Mozilla. Быстрее и без всякой телеметрии. Атлична, атлична!
хороший браузер
LibreWolf — пожалуй лучший браузер! Думаю, будет правильным задонатить разработчикам такой крутой модификации браузера, отблагодарив их за труд.