Microsoft Edge — это новый браузер от компании Microsoft, построенный на базе проекта Chromium от компании Google.

Некоторое время назад, в Microsoft решили отказаться от своего собственного движка и теперь занимаются развитием браузера Edge на основе Chromium. Разработчики посчитали, что гораздо эффективнее быть частью большого сообщества и принимать участие в совершенствовании Chromium и развивать браузер на его основе, чем продолжать работу над непопулярным проектом, каким стал классический Edge. Рекомендуется скачать Edge всем любопытным пользователям, следящим за развитием индустрии, а также старым пользователям браузера и поклонникам софта от Microsoft.

В общем и целом, Microsoft Edge на Chromium выглядит примерно так же, как и прежде — конечно, интерфейс браузера отличается от классического Edge, но оформлен в том же стиле. Функционал сопоставим с другими браузерами, однако находится в стадии формирования и ещё далек от завершения. Также нужно отметить раздел настроек браузера, который стал значительно шире. На самом деле, у разработчиков большие планы по развитию нового браузера и пользователи могут ожидать множество нововведений.

Интерфейс Microsoft Edge Настройки Microsoft Edge Приватный режим

Не смотря на то, что это тестовая версия, базовые функции браузера работают как положено — в конце концов, никаких особых нововведений там пока нет, а о проблемах рендеринга веб-страниц и речи быть не может, ведь браузер построен на основе давно существующей платформы. Качество рендеринга веб-страниц, конечно же, ничем не отличается от прочих Chromium-браузеров.

Пока программа находится на ранних стадиях разработки, доступно 2 типа тестовых каналов — Edge Dev (обновляется каждую неделю) и Edge Canary (обновляется ежедневно). Позже будет доступен Beta-канал, который должен обновляться раз в полтора месяца. От типа канала зависит набор доступных функций и их стабильность.

На данный момент можно скачать Edge только на английском языке. Доступны сборе для операционной системы Windows 10, а в ближайшем будущем планируется выпуск версий для Windows 8.1, 8 и 7, а также Mac OS.