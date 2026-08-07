Microsoft Edge — это браузер от компании Microsoft, построенный на базе проекта Chromium от Google. Можно скачать Microsoft Edge для Windows, GNU/Linux, Android и iOS.

Некоторое время назад в Microsoft решили отказаться от своего собственного движка и теперь сосредоточены на развитии браузера на основе Chromium. Разработчики посчитали, что эффективнее быть частью большого сообщества и принимать участие в совершенствовании Chromium и развивать браузер на его основе, чем продолжать работу над непопулярным проектом, каким стал классический Edge.

В общем и целом, Microsoft Edge на Chromium выглядит примерно так же, как и прежде — конечно, интерфейс браузера отличается от классического Edge, но оформлен в том же стиле. Функционал сопоставим с другими браузерами. Также нужно отметить раздел настроек браузера, который стал значительно шире. На самом деле, у разработчиков большие планы по развитию нового браузера и пользователи могут ожидать множество нововведений.