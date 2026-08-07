Microsoft Edge — это браузер от компании Microsoft, построенный на базе проекта Chromium от Google. Можно скачать Microsoft Edge для Windows, GNU/Linux, Android и iOS.
Некоторое время назад в Microsoft решили отказаться от своего собственного движка и теперь сосредоточены на развитии браузера на основе Chromium. Разработчики посчитали, что эффективнее быть частью большого сообщества и принимать участие в совершенствовании Chromium и развивать браузер на его основе, чем продолжать работу над непопулярным проектом, каким стал классический Edge.
В общем и целом, Microsoft Edge на Chromium выглядит примерно так же, как и прежде — конечно, интерфейс браузера отличается от классического Edge, но оформлен в том же стиле. Функционал сопоставим с другими браузерами. Также нужно отметить раздел настроек браузера, который стал значительно шире. На самом деле, у разработчиков большие планы по развитию нового браузера и пользователи могут ожидать множество нововведений.
Что нового в последних версиях Microsoft Edge:
Что нового в Microsoft Edge 113
- Предприняты переработки правил режимов защиты пользователя от отслеживания.
- Переработаны и улучшены некоторые политики, а также добавлен ряд новых.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Microsoft Edge 111
- Предприняты улучшения боковой панели. Новый инструмент Edge Copilot, функция автоматического скрытия панели и быстрое открытие панели через новый значок Bing.
- Microsoft Feed на странице новой вкладки в Microsoft 365 Edge.
- Улучшения для режимов защиты от отслеживания. Теперь версия для GNU/Linux поддерживает WebAssembly (во всех режимах). В будущем ожидается поддержка и для платформы ARM64.
- Предпринят ряд улучшений для администраторов.
Что нового в Microsoft Edge 110
Главным нововведением Microsoft Edge 110 является функция Drop. Новинка позволяет сохранять любые файлы для последующего доступа со всех устройств пользователя (синхронизированных через один аккаунт). Это может быть полезно как для простого сохранения файлов, так и для удобного и простого доступа к ним со всех устройств. Обращение к функции осуществляется через боковую панель, доступную через новую иконку на панели инструментов браузера.
Остаётся добавить, что функция неразрывно связана с сервисом Microsoft OneDrive, на котором и хранятся все передаваемые файлы.
Остальные нововведения Microsoft Edge 110 касаются администраторов и дают им возможность ещё более тонко настраивать браузеры подконтрольных пользователей.
Что нового в Microsoft Edge 109
- Функция предложения вариантов завершения набираемого текста. Теперь при наборе текста в веб-формах будут предлагаться готовые варианты набираемых слов и предложений. На данный момент функция недоступна для русского языка.
- Добавлена связь аккаунтов Microsoft (MSA) и Azure Active Directory (AAD).
- Предприняты изменения в проверке TLS-сертификатов.
- Добавлены новые политики.
- Исправлен ряд проблем в безопасности.
- Исправлены ошибки.
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