Discord — это система многопользовательских чатов и аудио-конференций, которая ориентирована на геймеров, киберспортсменов и прочих людей, особо увлеченных играми. Разработчики четко позиционируют сервис, как геймерское сообщество, однако программа вполне комфортна и для общения на любые другие темы.

Пользователь получает 2-е главных особенности: чат для участия в сообществах и аудио-конференции для взаимодействия во время игрового процесса.

В Discord есть обычные многопользовательские и приватные чаты, личные сообщения, аудио-конференции, а также видео- и аудио-звонки между пользователями. Любой желающий может скачать Discord и присоединиться к существующим чатам или создать свой и зазывать туда друзей.

Общение голосом - важная составляющая программы. Болтать в чате лучше текстом, а вот во время игры, это вряд ли получится. Поддерживаются как аудио-конференции, так и звонки один на один. В программе есть набор деловых настроек для оптимизации качества звука: автоматическое определение чувствительности микрофона, подавление эхо и шума, установка автоматического усиления. Также есть возможность регулировать громкость звука отдельных пользователей, что очень удобно.

Также там присутствуют всяческие, сопутствующие такому типу программ, функции: возможность поделиться файлами (до 8 Мб), вставка графических изображений, фильтрация получаемого контента и блокировка пользователей, всякие уведомления, аватарки, смайлики, статусы и т. п.

Программа включает несколько важных особенностей, рассчитанных на игры. Во-первых, необходимо отметить поддержку оверлея. Это позволяет иметь на экране меню программы даже во время игры. Второй полезной особенностью является режим «Стример», который не допускает появление на экране различных оповещений от программы, демонстрация которых нежелательна во время проведения стрима. Неплохие причины бесплатно скачать Discord.

Дискорд распространяется на русском языке, полностью бесплатен и не содержит рекламы. Платная Nitro-подписка позиционируется как донат и помощь проекту. За это щедрый пользователь получает ряд почетных бонусов: особенный тэг, возможность хвастаться анимированным аватаром, повышенное качество видео при демонстрации экрана, несколько улучшений для эмодзи, повышенный максимальный размер отправляемого файла (50 Мб вместо 8 Мб) и почетный значок донатера.

Можно скачать Дискорд для компьютеров или мобильных устройств, что здорово расширяет возможности использования сервиса (к примеру, владельцами консолей).