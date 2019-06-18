CCleaner Browser — новый браузер под маркой чистильщика системы

Компания Piriform, широко известный разработчик программы CCleaner (популярнейший инструмент для удаления ненужных файлов), разработала и неожиданно выпустила новый браузер.

С выбором названия далеко не пошли и решили выпустить продукт под именитой маркой CCleaner. Сразу становится понятно, что особенности нового браузера направлены на очистку ненужного содержания. Так и есть: новинка фокусирует внимание пользователя на наборе инструментов для удаления пользовательских данных, блокировки рекламы и трекеров, защиты веб-камеры и т. п.

«Центр безопасности и конфиденциальности» — основная особенность CCleaner Browser. В этот раздел ведет заметная кнопка «C», расположенная справа от адресной строки. В нем собран набор функций, направленных на блокировку различного нежелательного содержания (реклама, отслеживающие механизмы, фингерпринтинг), защиты от вредоносных сайтов и расширений, менеджер паролей, функция удаления личных данных, запуск приватного просмотра и еще пара подобных инструментов.

Центр безопасности в CCleaner Browser

При ближайшем рассмотрении предлагаемых функций становится понятно, что CCleaner Browser не несет ничего нового. Практически вся предлагаемая функциональность, либо присутствует в стандартном Chromium, либо реализована за счет пары дополнительных расширений, разработанных третей стороной. К примеру, контроль камеры и Flash, менеджер паролей и даже функция очистки данных — абсолютно стандартные и ничем не дополненные инструменты из обычного Chromium). А вот за блокировку рекламы, трекеров и шифрование отвечают предустановленные дополнения — uBlock Origin и HTTPS Everywhere. В общем, единственная заслуга разработчиков — создание симпатично оформленного центра с быстрым доступом к функциям.

В остальном это обычный Chromium-браузер со стандартным интерфейсом. От Google Chrome отличается удалением из браузера сервисов Google, в том числе и полезной синхронизации (своей нет).

Увы, но новый браузер от известного разработчика выглядит кисловато и вряд ли привлечет аудиторию. Он рассчитан на самых неопытных пользователей, которые не хотят вникать в сложности установки расширений и нехитрые стандартные настройки. Но и в их случае есть масса более толковых проектов (Vivaldi, Brave, Cent Browser), которые предлагают множество особенностей и потому будут предпочтительнее.